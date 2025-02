Dass man einen ökonomischen Vorgang, der sich in der Zukunft abspielt, nicht genau prognostizieren könne, liege in der Natur der Sache, sagt Marius Brülhart. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Lausanne. Überraschungen gehörten dazu.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass die Ausgaben beim Bund zu hoch, die Einnahmen zu tief budgetiert wurden. So seien die direkten Bundessteuereinnahmen in den letzten neun Jahren jedes Jahr unterschätzt worden. Aber noch viel ausgeprägter sei es bei den Kantonen, sagt Brülhart. Da zeige eine Auswertung von Avenir Suisse, dass in der jüngsten Zeit alle 26 Kantone systematisch zu pessimistisch budgetiert hätten – und dass dieser Pessimismus über die Zeit steige.

Tendenziell werde in der Schweiz sehr konservativ budgetiert, sagt Brülhart weiter. So fallen die Rechnungsabschlüsse dann sehr oft besser aus als gedacht.