Ein sprachliches Missverständnis halten der Geschäftsführer des Pilotenverbandes und der Chefredaktor von «Skynews» für wenig plausibel. In Frankreich würden Funksprüche in der Regel auf Französisch erfolgen, so Philippe Hauser – also in Alain Bersets Muttersprache. Und Bürgi meint: «Hätte er Englisch gesprochen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit eines Missverständnisses vielleicht etwas grösser.»