Alt Bundesrat René Felber ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Dies meldet das Westschweizer Fernsehen RTS auf seiner Homepage, die SP Neuenburg bestätigt einen Bericht des Journals Arcinfo.

Felber sass für die Sozialdemokratische Partei Schweiz von 1987 bis 1993 in der Landesregierung. Er leitete das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten.

René Felber trat für die Öffnung der Schweiz ein. Er bemühte sich auch ausdrücklich um eine Neudefinition der schweizerischen Neutralität. In Felbers Amtszeit arbeitete die Schweiz aktiv in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Felber war ein überzeugter Anhänger einer Annäherung der Schweiz an Europa.

Als Aussenminister kämpfte Felber für den Beitritt zum EWR, der am 6. Dezember 1992 vom Volk knapp abgelehnt wurde – im selben Jahr war er Bundespräsident. Und er befürwortete das EU-Beitrittsgesuch, das der Bundesrat im Jahr der EWR-Abstimmung stellte. Nach der Abstimmung wurde das von vielen Beobachtern als gravierender Fehler und wichtiger Grund für die Ablehnung des EWR interpretiert.

Sein Amt musste er wegen gesundheitlicher Probleme 1993 niederlegen. Nach seinem Rücktritt war er unter anderem Stiftungsrat des internationalen Zentrums für humanitäre Minenräumung in Genf.