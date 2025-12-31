Die Bundeskanzlei hat das Bundesratsfoto 2026 veröffentlicht.

Für die Aufnahme hat Bundespräsident Guy Parmelin vier Fotografie-Lehrlinge engagiert.

Anders als vergangenes Jahr wurden die sieben Bundesratsmitglieder und der Bundeskanzler bei einem gemeinsamen Shooting fotografiert.

Wie die Bundeskanzlei in einer Medienmitteilung schreibt, wollte Parmelin «eine frische Perspektive – die Perspektive der jungen Generation». So sei die Berufsfachschule Vevey beauftragt worden, das Projekt mit Lernenden des Fotografie-Lehrgangs zu realisieren. Aus verschiedenen Klassen wurden vier angehende Fotografinnen und Fotografen ausgewählt: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron.

Legende: Von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesräte Beat Jans (SP), Albert Rösti (SVP) und Ignazio Cassis (FDP), Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), Bundesrat Martin Pfister (Die Mitte). Bundeskanzlei

Jede Person habe spezifische Fähigkeiten eingebracht, heisst es weiter. Lehrpersonen hätten die Lernenden beim Konzept und bei der Realisation unterstützt.

Auch Lehrlinge im Foto sichtbar Box aufklappen Box zuklappen Das Shooting fand im «Salon de la Présidence», gleich neben dem Sitzungszimmer des Bundesrats statt. Auf dem Bundesratsfoto sind neben der Landesregierung auch die vier Lehrlinge zu sehen. «Damit machen sie den Aufnahmeprozess transparent und zeigen die verschiedenen Aspekte ihrer kreativen Arbeit», schreibt die Bundeskanzlei.

Auch Lernende aus der Bundesverwaltung haben an der Umsetzung mitgewirkt. So standen sie etwa als Statistinnen und Statisten bei einem Test-Shooting im Einsatz. Ein Mediamatik-Lernender der Bundeskanzlei setzte das Video um, das einen Blick hinter die Kulissen der Produktion wirft.

Bundesratsfotos 1993 – 2025