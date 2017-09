Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Sie haben sich mit meiner Wahl auf die Stärken unserer Willensnation besonnen. Die Schweiz ist eine Einheit, geschmiedet aus sprachlicher und kulturellen Vielfalt, mit der Freiheit als verbindendem Wert. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, unseren Zusammenhalt dort zu stärken, wo er angesichts der besonderen Herausforderungen und der geografischen Lage rostet. Ich stelle mich als Schmid in den Dienst und will unser Land noch stärker zusammenschmieden. Ich danke allen Mitgliedern der Bundesversammlung, die mir ihre Stimme gegeben haben. Ich werde alles daransetzen, sie alle in meinem neuen Amt nicht zu enttäuschen. Ich danke auch meinen beiden freisinnigen Mitbewerbern, Isabelle Moret und Staatsrat Pierre Maudet für die intensive Arbeit und Zeit zusammen. Ich zolle auch jenen Respekt, die mir ihre Stimme nicht gegeben haben. Das ist für mich von grosser Bedeutung. Wir können anderer Meinung sein, aber wir haben grundsätzlich alle die gleichen übergeordneten Ziele für die Schweiz. Dieser Respekt vor anderen Meinungen ist mir als Freisinniger sehr wichtig. Das ist der Kern der Freiheit. Ich bin überzeugt, dass man Freiheit als Wert nicht besser beschreiben kann, als es Rosa Luxemburg getan hat: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Es ist diese Art von Freiheit, welche unser Land zusammenhält. Diese Freiheit zu schützen wird als Bundesrat meine Aufgabe sein. Die Verantwortung dafür trage ich gerne. In diesem Sinne möchte ich im Bundesrat als loyales Mitglied dieser einzigartigen Kollegialbehörde, mit grossem Respekt vor andersdenkenden Kolleginnen und Kollegen und andersdenkenden Menschen in unserem Land. Wenn ein Entscheid nach geführter Diskussion einmal getroffen ist, werde ich ihn mittragen, auch wenn ich im Entscheidungsprozess unterlegen bin.