Legende: Jon Pult, SP-GR, gratuliert (links) seinem Kontrahenten, dem neu gewählten Bundesrat Beat Jans, SP-BS. Keystone/Marcel Bieri

«Ich bin enttäuscht», sagt der Bündner SP-Bundesratskandidat Jon Pult über seine Nichtwahl. Er habe Lust gehabt, sich mit voller Energie im Bundesrat für den Zusammenhalt und die Vielfalt des Landes einzusetzen. Er freue sich aber «ehrlich» für Beat Jans und auch auf die Zusammenarbeit mit ihm als Bundesrat. Sie hätten ein faires Rennen geführt.

«Wir werden einander etwas trösten»

Erklärungen, warum es für ihn nicht gereicht hat, will Pult keine suchen. So auch sein Parteikollege und Bünder Regierungspräsident Peter Peyer nicht: «Wir sind nach Bern gekommen, in der Hoffnung, einen neuen Bundesrat zu haben.» Pult habe einen Super-Wahlkampf gemacht. Die Nichtwahl müsse man nun verdauen. «Wir werden jetzt zusammensitzen und einander etwas trösten», so Regierungspräsident Peyer. Es habe nicht gereicht und «das Leben geht weiter».

Ein Sieg wäre schön gewesen, sagt der ehemalige Nationalrat Andrea Hämmerle, der die Delegation der Bündner SP begleitet hat. Er sei aber überzeugt, dass Beat Jans ein guter Bundesrat sein werde.

«Der politische Weg von Jon Pult geht weiter»

Jon Pults Vertraute und Wahlkampfhelferin, alt Nationalrätin Sandra Locher Benguerel hatte für ihren Parteikollegen geweibelt. «Im Moment überwiegt die Freude, dass wir mit Beat Jans einen Super-Bundesrat haben, der die anstehenden Herausforderungen anpackt», sagt sie auf ihre Enttäuschung hin angesprochen. Bundesratswahlen seien oberste Liga in der Schweizer Politik. Sie finde es daher «grossartig», dass die Bündner SP mitkämpfen durfte. Jetzt habe man verloren und respektiere das. «Der politische Weg von Jon Pult geht weiter – und das ist das Wichtigste.»