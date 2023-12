Die Wahl von Beat Jans wird den Bundesrat etwas älter machen. Am 1. Januar wird das Durchschnittsalter der sieben Mitglieder der Landesregierung auf fast 61 Jahre steigen. Derzeit liegt es bei gut 59 Jahren.

Guy Parmelin ist kürzlich 64-jährig geworden, Ignazio Cassis hat das 62. Lebensjahr erreicht, Viola Amherd das 61. Am 22. Dezember feiert Karin Keller-Sutter ihren 60. Geburtstag, zwei Tage später wird Elisabeth Baume-Schneider gleich alt. Albert Rösti ist 56-jährig.

Vorher sank das Durchschnittsalter des Bundesrats dreimal

Der neue Bundesrat Beat Jans feierte im Juli seinen 59. Geburtstag. Der abtretende Alain Berset wurde im April 51-jährig. Im vergangenen Jahr verjüngte sich die Landesregierung mit der Ankunft von Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti etwas. Sie ersetzten den damals 72-jährigen Ueli Maurer und die damals 62-jährige Simonetta Sommaruga.

Legende: Mit Beat Jans wird das Durchschnittsalter der Landesregierung auf fast 61 Jahre steigen. Keystone/ Peter Klaunzer

Auch als vor fünf Jahren Keller-Sutter und Amherd ins Gremium gewählt wurden, sank das Durchschnittsalter von damals etwas über 61 Jahren auf rund 58 Jahre. Im Jahr 2011 sorgte die Wahl des damaligen Ständerats Alain Berset ebenfalls für eine Senkung des Durchschnittsalters. Der Freiburger war bei seiner Wahl 39-jährig.

Nur Ruth Metzler war 1999 bei ihrer Wahl in die Landesregierung mit 34 Jahren jünger als er. Noch jünger als Metzler war 1875 der Neuenburger Freisinnige Numa Droz, der 31-jährig in den Bundesrat gewählt wurde.

Im 19. Jahrhundert kam es hin und wieder vor, dass Personen in den Dreissigern Bundesrätin oder Bundesrat wurden. Beat Jans gehört mit seinen 59 Jahren zu den ältesten je gewählten Bundesratsmitgliedern. Das höchste Alter beim Eintritt in die Landesregierung hatte bisher Christoph Blocher (SVP), der 2003 als 63-Jähriger in den Bundesrat einzog.

International älter als andere Regierungen

Verglichen mit den Nachbarländern zeigt sich: Die Schweiz fällt mit ihren älteren Bundesräten auf. Abgesehen vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (65), sind alle anderen Präsidenten weniger als 60 Jahre alt. So ist der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer 51-jährig und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni 46-jährig. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron ist mit seinen 45 Jahren deutlich jünger.

Auch mit Blick auf das Durchschnittsalter gehört der Schweizer Bundesrat im internationalen Vergleich zu den älteren Regierungen. Laut Daten des Westschweizer Fernsehens RTS ist die Schweizer Landesregierung nach Italien die älteste Mitteleuropas.

Auffallend ist, dass vor allem die Präsidenten der Grossmächte überdurchschnittlich alt sind. So gehören der russische Präsident Wladimir Putin (71), der chinesische Präsident Xi Jinping (70) und US-Präsident Joe Biden (81) zu den ältesten Präsidenten der Welt.

Gerade Joe Bidens Alter wurde jüngst immer wieder zum Thema und wird es auch beim Wahlkampf in den USA nächstes Jahr sein. Ab über 80 Jahren traut die Bevölkerung einem Präsidenten anscheinend weniger zu, ein Land zu regieren.

So weit ist es bei uns in der Schweiz noch nicht – auch wenn das Durchschnittsalter des Bundesrates mit Beat Jans nun um knapp zwei Jahre gestiegen ist.