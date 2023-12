Trotz Spannungen: Daniel Jositsch will in der SP bleiben

Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch sieht das Verhältnis zu seiner Partei nach seiner wilden Kandidatur als Bundesrat nicht zerrüttet.

«Ich bin Mitglied der Sozialdemokratischen Partei; im Moment sehe ich keinen Grund, das zu ändern», sagte er in einem Interview mit der NZZ.

Bei der Bundesratswahl am Mittwoch habe er seinen Verzicht deswegen nicht erklärt, weil er zu wenige Stimmen für das absolute Mehr holte. «Es ging mir aber auch ums Prinzip. Diese Ticket-Doktrin geht zu weit», sagte Jositsch in dem am Samstag veröffentlichten Interview.

«Wenn ich am Mittwoch aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich würde im Fall einer Wahl auf das Amt eines Bundesrats verzichten, wäre das zu einem Dogma geworden», so Jositsch weiter mit Blick auf das Bundesrats-Ticket der Fraktionen. «Die Freiheit der Bundesversammlung muss aber gewährleistet bleiben.» Die Ticket-Diskussion werde bei der nächsten Bundesratswahl anders geführt, zeigte sich der Zürcher Ständerat überzeugt.

Legende: Das Verhältnis zur SP ist angespannt. Von einem Parteiwechsel will der Ständerat jedoch nichts wissen, wie er der NZZ sagt. Keystone/PETER KLAUNZER

Das Amt des Bundesrats hätte ihn gereizt, sagte Jositsch. «Aber ehrlich gesagt, bin ich ziemlich entspannt. Vielleicht ist es ganz gut, bin ich nicht Bundesrat geworden.» Und trotzdem: «Wenn Beat Jans morgen zurücktritt, würde ich noch einmal kandidieren. Aber davon gehe ich nicht aus.»