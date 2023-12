Es ist eine Mini-Rochade, die aber zu reden gibt: Elisabeth Baume-Schneider verlässt nach nur einem Jahr das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und übernimmt von Alain Berset das Innendepartement. Neo-Bundesrat Jans hat somit die Aufgabe, sich künftig unter anderem mit Asylthemen auseinanderzusetzen. Der frühe Wechsel der Jurassierin sorgt bei vielen für Stirnrunzeln.

Von der Anbauschlacht in den Bundesrat

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass sie in den letzten Jahrzehnten mit einer so kurz dauernden Departementsleitung sicherlich eine Ausnahme bildet – jedoch kein Einzelfall ist: 1958 wurde etwa mit Friedrich Traugott Wahlen ein Professor für Landwirtschaft und Mitglied der Bauern-, Gewerbe und Bürgerpartei (BGB) gewählt, dem Vorgänger der heutigen SVP. Eine seiner bekanntesten Leistungen bis dahin war der Plan zur sogenannten «Anbauschlacht» während des Zweiten Weltkrieges gewesen. Die dadurch erreichte Popularität verhalf ihm wohl auch 13 Jahre nach Ende des Krieges zur Wahl in die Bundesexekutive.

Legende: Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen 1964 am «Zibelemärit» in Bern. Keystone/Photopress-Archiv/STR

Gleich wie Baume-Schneider startete Wahlen 1959 im Justiz- und Polizeidepartement und gleich wie Baume-Schneider vollzog er nach einem Jahr bereits einen Wechsel – ins Volkswirtschaftsdepartement, das heutige Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). 1961 folgte schliesslich erneut einen Wechsel: Ins Politische Departement, das heutige Aussendepartement. Dort verblieb Wahlen schliesslich bis zu seinem Rücktritt 1965.

Anno 1900: Bundespräsident gleich Aussenminister Box aufklappen Box zuklappen Würde man historisch noch weiter zurückblicken, kann man sehen, dass es am Anfang der Geschichte des Bundesrates ebenfalls zu einigen Departementsvorständen kam, die lediglich ein Jahr dauerten. Hier gibt es jedoch ein grosses Aber: Bis 1888 und von 1897 bis 1920 war es Usus, dass der Bundespräsident zeitgleich auch als Aussenminister tätig war. Mit dem Rotationsprinzip des Bundespräsidiums, welches in den 1890er-Jahren eingeführt wurde, kam es so zu vielen, vielleicht auch unfreiwilligen, Wechseln im und um das damalige Politische Departement.

EJPD und VBS: Einsteigerdepartements?

Sowohl das EJPD als auch das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gelten hinter vorgehaltener Hand als Einsteigerdepartemente, gerade in diesem Jahrtausend.

Letztmalig war mit Adolf Ogi ein Bundesrat Vorsteher des VBS, welcher nicht frisch gewählt war. Sowohl Samuel Schmid (BDP), Ueli Maurer (SVP), Guy Parmelin (SVP) als auch Viola Amherd (Mitte) begannen ihre Bundesratskarrieren mit der VBS-Leitung, letztere verweilt auch heute dort.

Noch länger ist die «Rookie»-Liste beim Justizdepartement: Ruth Metzler-Arnold, Christoph Blocher, Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga, Karin Keller-Sutter und zuletzt Elisabeth Baume-Schneider begannen – oder verbrachten ihre gesamte Karriere – im EJPD. Letztmalig Arnold Koller (CVP) arbeitete während seinen letzten zehn Jahren (1989 – 1999) als Bundesrat in diesem Departement. Gestartet war der St. Galler – man ahnt es beinahe – 1987 im Eidgenössischen Militärdepartement, dem Vorgänger des VBS.

Diese sechs Bundesratsmitglieder begannen im EJPD:

1 / 6 Legende: Ruth Metzler-Arnold (CVP, 1999 – 2003) Ruth Metzler-Arnold bei ihrer Vereidigung zur Bundesrätin 1999. VBF Keystone 2 / 6 Legende: Christoph Blocher (SVP, 2004 – 2007) Christoph Blocher (zweiter von links) leistet 2003 den Eid zum Bundesrat. Keystone/YOSHIKO KUSANO 3 / 6 Legende: Eveline Widmer-Schlumpf (BDP, 2008 – 2010) Nach einem Tag Bedenkzeit akzeptierte Widmer-Schlumpf die Wahl zur Bundesrätin. Keystone/POOL VBF/RUBEN SPRICH 4 / 6 Legende: Simonetta Sommaruga (SP, 2010 – 2018) Johann Schneider-Ammann (FDP) und Simonetta Sommaruga während ihrer Vereidigung in den Bundesrat. Keystone/LUKAS LEHMANN 5 / 6 Legende: Karin Keller-Sutter (FDP, 2019 – 2022) Zwischen den Bundesweibeln werden Viola Amherd (Mitte) und Karin Keller-Sutter in den Bundesrat vereidigt. Keystone/ANTHONY ANEX 6 / 6 Legende: Elisabeth Baume-Schneider (SP, 2023) Elisabeth Baume-Schneider und Kollege Albert Rösti (SVP) werden für den Bundesrat vereidigt. Keystone/PETER KLAUNZER

Der Vorwurf, diese beiden Departemente würden gerne auf die Neulinge der Landesregierung abgeschoben, kommt wohl nicht von ungefähr – was aber auffällig ist: Viele der oben genannten Mitglieder des Bundesrates sassen diesen Departementen für einige Jahre vor. Einzig Guy Parmelin wechselte nach zwei Jahren.