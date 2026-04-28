Kurzeinschätzung von Gerichtskorrespondentin Sibilla Bondolfi:

Weil das Verfahren gegen Lombard Odier weitergeführt wird, hat die Einstellung des Verfahrens gegen Karimowa für die Rückgabe der Gelder eine nicht ganz so Tragweite – es wird ja voraussichtlich ein rechtskräftiges Urteil gegen die Bank geben. Und es ist nicht so, dass Karimowa straffrei ausgeht, sie sitzt ja seit 2014 in Usbekistan in Haft, befindet sich aktuell in einem Straflager und wird es voraussichtlich bis 2028 bleiben. Das ist mehr, als sie in der Schweiz je als Strafe bekommen hätte.

Für die Schweiz war auch gar nicht wichtig, dass sie hierzulande ins Gefängnis kommt. Die Schweiz will eine saubere juristische Aufarbeitung, damit sie die Gelder korrekt an Usbekistan zurückgeben kann.