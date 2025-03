Für die Angeklagten dürfte das Urteil trotz der Schuldsprüche eine Erleichterung sein: Wegen der teilbedingten Strafen und der ausgestandenen Untersuchungshaft müssen die beiden Männer voraussichtlich nicht mehr ins Gefängnis. Davor hatten beide grosse Angst. Deshalb pochten sie vor Gericht darauf, «nur» wegen Unterstützung des IS und nicht wegen Mitgliedschaft verurteilt zu werden, wie es die Bundesanwaltschaft wollte. Der Fall zeigt, dass Gefängnisstrafen bei aller Kritik vielleicht doch eine präventive Wirkung haben: Beide Männer waren zuvor einschlägig vorbestraft, was sie nicht vom Weitermachen abhielt. Erst als sie in Haft kamen – die schlimmste Zeit seines Lebens, wie der Ältere sagte –, merkten sie, dass es so nicht weitergehen kann. Der Jüngere hat sich in der Untersuchungshaft nach eigenen Angaben sogar deradikalisiert: In der Einzelhaft habe er Zeit gehabt, nachzudenken.