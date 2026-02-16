Personen aus der Ukraine dürfen nicht in der Schweiz bleiben, wenn sie zuvor in einem EU-/EFTA-Staat aufgenommen wurden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Fall einer Ukrainerin ein Grundsatzurteil gefällt.

Die Frau kehrte von Italien in die Ukraine zurück und reiste später in die Schweiz.

Das Urteil vom Bundesgericht ist ein Grundsatzentscheid. Richter und Richterinnen von drei Abteilungen befanden gemeinsam über den Fall. Diese Rechtsprechung gilt für weitere gleich gelagerte Fälle.

Legende: Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen laut Bundesgerichtsurteil nicht in der Schweiz bleiben, wenn sie zuvor in einem EU-/EFTA-Staat aufgenommen wurden. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Die Betroffene reiste nach Kriegsbeginn nach Italien. Bis im Dezember 2022 hielt sie sich mit zwei Schwestern in Italien auf und besuchte dort die Schule. Als eine der Schwestern in die Ukraine zurückkehrte, schloss sie sich dieser an. Italien hatte der Ukrainerin vorübergehenden Schutz bis Anfang März 2023 zugesichert.

Wegen des anhaltenden Krieges reiste die Betroffene Ende Februar 2025 erneut aus und kam in die Schweiz. Hier lebten ihre Mutter und die andere Schwester. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies das Gesuch um vorübergehenden Schutz ab und verfügte die Wegweisung der Frau. Dies war rechtens, wie das Bundesverwaltungsgericht nun festhält.