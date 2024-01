Unbekannte haben in den letzten vier Wochen in Neuenhof (AG) sechs Mal Gegenstände auf fahrende Linienbusse geworfen.

Die Scheiben barsten; verletzt wurde niemand.

Es sei immer während der Fahrt passiert, sagt das zuständige Aargauer Verkehrsunternehmen RVBW.

Nun ist ein Jugendlicher in flagranti erwischt worden, meldet die Polizei.

Seit dem 28. Dezember hätten die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) sechs solche Vorfälle gemeldet. Alleine in den letzten fünf Tagen kam es zu fünf Vorfällen. Die Polizei begann zu ermitteln und konnte am Dienstag im Zuge einer Überwachung in Neuenhof beobachten, wie ein Jugendlicher Steine auf einen Bus warf. Er und seine zwei Kollegen wurden kontrolliert. Zumindest einer der Jugendlichen könnte mit früheren Vorfällen in Verbindung stehen, glaubt die Polizei.