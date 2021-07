In einem Chemieunternehmen in Pieterlen (BE) hat es am Samstag gebrannt.

Kurz nach 19 Uhr hatte Alertswiss zunächst gemeldet, dass gesundheitsschädlicher Rauch austrete.

Alertswiss und die Kantonspolizei gaben jedoch nach anderthalb Stunden Entwarnung.

Weil beim Brand in einem Chemieunternehmen in Pieterlen (BE) von freigesetzten Chemikalien ausgegangen werden musste, alarmierte die Kantonspolizei auch über die Alarm-App AlertSwiss.

Um 20.30 Uhr konnte die Kantonspolizei Bern die Alarmmeldung bereits wieder aufheben. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, hiess es auf Twitter. Der Brand sei unter Kontrolle, der Löscheinsatz dauere aber noch an.

Die Einwohnerinnen und Einwohner in der Region zwischen Grenchen (SO) und Biel (BE) waren über Radio aufgerufen worden, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Laut der SBB-Bahnverkehrsinformation wurde auch der Bahnverkehr zwischen Olten (SO) und Biel (BE) auf der Jurasüdfusslinie kurzzeitig wegen des Brandes in der Nähe der Bahngleise in Pieterlen beeinträchtigt.