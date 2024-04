Das Unternehmen CABB produziert Feinchemikalien und stand in der Vergangenheit immer wieder in den Schlagzeilen mit Pannen. Im Juli 2014 barst ein Container mit hochgiftigem Inhalt. Ende 2016 kam es innerhalb von nur zwei Monaten gleich zu fünf Störfällen mit Lecks, aus welchen giftige Stoffe austraten. 2021 flossen mehrere Kilogramm Pflanzenschutzmittel in den Rhein.