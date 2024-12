Von 1000 Toprestaurants weltweit hat das «Cheval Blanc» die meisten Punkte geholt. Deshalb darf sich das Hausrestaurant des Basler Fünfsternehotels «Les Trois Rois» nun auch noch mit dem Titel «Bestes Restaurant der Welt» schmücken.

Wir sind einfach ein gutes Restaurant.

Chefkoch Peter Knogl freut sich über die Auszeichnung, will sich aber nichts darauf einbilden: «Wir sind sicher nicht das beste Restaurant der Welt. Wir sind einfach ein gutes Restaurant.»

Legende: Peter Knogl ist seit 18 Jahren Chefkoch im «Cheval Blanc» Grand Hotel Les Trois Rois

Knogl hat bereits zweimal die Auszeichnung «Koch des Jahres» von Gault-Millau gewonnen, sein Restaurant verfügt über drei Michelin-Sterne und 19 Gault-Millau-Punkte.

Die Methode von «La Liste» Box aufklappen Box zuklappen Aus mehr als 600 Restaurantführern tragen die Autorinnen und Autoren von «La Liste» Kritiken zusammen. Tausende Chefköchinnen und Chefköche geben dann ihre Meinung zur Glaubwürdigkeit dieser Restaurantführer ab und die Bewertungen werden entsprechend gewichtet. Zum Schluss kommen noch Online-Bewertungen der Restaurants hinzu, diese machen aber nur 10 Prozent der Note aus.

Die Auszeichnung des weltweit besten Restaurants hat die internationale Vereinigung «La Liste» vergeben. In das Ranking fliessen verschiedene Kriterien wie Online-Bewertungen, Foodblogs und Empfehlungen von Restaurant-Führern.

Telefone im Hotel laufen heiss

«Cheval Blanc» gehört zum Fünfsternehotel «Les Trois Rois». Dieses profitiert nun vom Spitzenplatz ihres Hausrestaurants: «Die Telefone laufen heiss», sagt Hotel-Direktor Marc Jakob. «Viele Gäste buchen zu ihrem Essen im Restaurant eine Übernachtung bei uns im Hotel dazu.»

Legende: Das Hotel «Les Trois Rois» liegt mitten in Basel am Rhein. Mit der Auszeichnung fürs Restaurant erhofft sich die Stadt, mehr Touristen ans Rheinknie zu locken. Kanton Basel-Stadt

Auch die Stadt Basel erhofft sich, von der Auszeichnung zu profitieren. Wer schon länger das «Cheval Blanc» ausprobieren wollte, werde dies wohl nun tun, sagt Dominic Stöcklin von Basel Tourismus.

Auf die Teller kommt nur das Beste und Teuerste

Peter Knogl ist seit 18 Jahren Chefkoch im «Cheval Blanc». Am besten kämen exklusive Klassiker der Haute Cuisine an, so der gebürtige Bayer: «Hummer mit Château-Chalon-Sauce und Kaviar oder Artischocken-Espuma mit gebratener Entenleber und Perigord-Trüffel kochen wir eigentlich das ganze Jahr.» Entsprechend sind die Preise: Das Menü gibt es ab 320 Franken pro Person.

Legende: In den opulent geschmückten Speisesaal des «Cheval Blanc» passen nur zehn Tische. SRF/Martina Inglin

Das Restaurant ist klein; es hat nur zehn Tische, an die maximal drei Personen passen. Knogl kann also höchstens 30 Personen bekochen an einem Abend. Trotzdem verlassen viele Teller die kleine Küche: «Pro Gast haben wir etwa 15 Gerichte, mit allen Gängen, Apéro, Amuse-Bouche und Mini-Schokoladen. Da kommt schon einiges zusammen», so Knogl.

Das Wichtige ist, dass die Gäste glücklich sind.

Peter Knogl gehört seit Jahren zu den besten Köchen der Schweiz. Nach wenigen Monaten im «Cheval Blanc» holte er bereits einen Michelin-Stern, unterdessen sind es deren drei, dazu kommen 19 Punkte im Restaurantführer Gault-Millau. Trotzdem will sich Knogl nicht zurücklehnen: «Wir wollen jeden Tag besser werden. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Gäste glücklich machen.»