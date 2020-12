Traditionelle Weihnachtsanlässe fallen in diesem Jahr aus. Die Organisatoren bieten Alternativen zum Fest allein daheim.

«Christmas to go»

In normalen Jahren ist sie ein Renner, die sogenannte Kundenweihnacht in Kleinbasel: Seit 125 Jahren existiert der Anlass, organsiert von einem christlichen Verein.

Bis zu 280 einsame und bedürftige Menschen kamen in den letzten Jahren am Weihnachtstag in einem grossen Saal zusammen, um gemeinsam bei Musik, Speis und Trank Weihnachten zu feiern gemeinsam mit anderen, welche das gleiche Schicksal hatten.

Paket mit Honig, Salami und Läckerli statt Feier

Dieter Helfer, der die Basler Kundenweihnacht mit anderen Helferinnen und Helfern organisiert, hoffte noch bis vor ein paar Wochen, den Anlass in einer anderen Form durchführen zu können. «Wir haben geprüft, ob wir die Feier auf mehrere Standorte verteilen oder ins Freie verlegen», sagt Helfer. Doch dann zeigte sich schon bald mit den steigenden Fallzahlen: Corona macht auch diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Ganz leer ausgehen sollen diejenigen, die sich auf die Basler Kundenweihnacht gefreut hatten, aber dennoch nicht. Sie erhalten ein Paket gefüllt mit Honig, Salami, Läckerli und einer Karte mit der christlichen Weihnachtsbotschaft.

«Christmas to go» in Zürich

Auch in der Stadt Zürich fällt im Coronajahr 2020 eine langjährige Weihnachtstradition ins Wasser. Der Weihnachtsanlass der Organisation Caritas im Volkshaus, der seit 90 Jahren über die Bühne geht, musste ebenfalls aus bekannten Gründen abgesagt werden.

Bild 1 / 3 Legende: Rund 300 Menschen kamen 2019 an die Weihnachtsfeier der Caritas Zürich im Volkshaus. zvg, Caritas Bild 2 / 3 Legende: Möglich ist dieser Anlass durch Spenden und rund 60 freiwillige Helferinnen und Helfern. zvg, Caritas Bild 3 / 3 Legende: Die Weihnachtsfeier findet seit rund 90 Jahren im Zürcher Volkshaus statt und fällt 2020 wegen Corona aus. zvg, Caritas

Die Alternative lautet hier «Christmas to go», wie Andreas Reinhart, Mediensprecher von Caritas Zürich, erklärt. Wie in Basel gibt es auch hier statt einer reich gedeckten Tafel Geschenke zum Mitnehmen. 200 Geschenktüten werden bereitgestellt und können von Menschen mit einem knappen Budget abgeholt werden. «Wir konnten nicht einfach nichts tun», sagt Reinhart.

Für die Betroffenen sind die Geschenke ein kleiner Trost. Viele haben bis zuletzt gehofft, wie in den letzten Jahren gemeinsam mit anderen Weihachten feiern zu können.

«Gerade in dieser Zeit wäre es besonders wichtig, soziale Kontakte zu haben», sagt denn auch Lilian Senn aus Basel. Senn weiss wovon sie spricht, sie lebte mehrere Jahre selber auf der Gasse und war selber schon Gast an der Kundenweihnacht im Kleinbasel. «Die Kundenweihnacht ist einen Anlass, der in kalten Tagen viel Herzenswärme ausstrahlt», sagt sie.

Was bleibt ist die Hoffnung auf nächstes Jahr, in dem die Basler Kundenweihnacht, die Zürcher Caritas-Weihnacht und die vielen anderen Weihnachtsanlässe in der Schweiz vermutlich wieder stattfinden können.