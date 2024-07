Skateboarden in der Kirche, Klettern oder Partys feiern – immer wieder werden leerstehende Kirchen umgenutzt. In Hägendorf SO allerdings wird die Christkatholische Kirche bald abgerissen.

Es sollen Wohnungen statt ein Gotteshaus im Dorf stehen. Die Christuskirche hat Risse, eine Renovation scheint aber finanziell unmöglich. Wie konnte es so weit kommen?

Legende: Die 1937 nach den Plänen von Arnold Kamber-Grossmann erbaute Christuskirche wurde am 1. Mai 1938 eingeweiht. SRF/Andreas Brand

Die Christuskirche gefalle ihm gut, sagt Gemeindepräsident Andreas Heller: «Wenn ich an der Kirche vorbeigehe, passt sie sehr schön in die Landschaft. Sie gehört dorthin und ist als Gebäude identitätsstiftend.»

Die Kirche steht am Dorfrand, umsäumt von Wiesen und Einfamilienhäusern. Innen drin sei sie ein sehr sakraler Bau, findet der Gemeindepräsident. Er bedauert, dass der Abriss der Christuskirche bevorsteht.

Grosse Risse nach Hitzesommer

Allerdings können die Einwohnenden die Kirche seit Längerem nicht mehr besuchen. Sie ist mit Gittern abgesperrt. Die Kirche ist baufällig und hat Risse, sagt Monique Rudolf von Rohr, Präsidentin der zuständigen Kirchgemeinde.

«Die Kirche ist einem sehr schlechten Zustand. Man sieht durch die breiten Risse nach draussen, Material fällt von der Decke. Der Zustand ist traurig und schlimm.»

1 / 3 Legende: Die Risse sind gross und eine Sanierung ist teuer. Deshalb will die Kirchgemeinde die baufällige Kirche loswerden. zvg/Gemeinde Hägendorf 2 / 3 Legende: Es ist nicht die grösste und nicht die bekannteste Kirche im Kanton. Der Dorfbevölkerung aber liegt sie am Herzen, heisst es in Hägendorf SO. zvg/Gemeinde Hägendorf 3 / 3 Legende: Wenn die Kirche abgerissen wird, sind hier Wohnungen und Gewerbe möglich. SRF/Andreas Brandt

Das Problem: Der Boden unter der Kirche hat sich abgesenkt. Vermutet wird, dass sich der Grundwasserspiegel im Hitzesommer 2003 gesenkt hat. Die kleinen Haarrisse im Gebäude vergrösserten sich danach stark. Ein Sommer mit Folgen also.

Die Christuskirche Hägendorf hat durchaus ihre goldenen Zeiten erlebt. Aber diese sind längst vorbei. Eine Sanierung sei aus finanziellen Gründen nicht möglich, sagt die Präsidentin der Kirchgemeinde weiter. «Das könnten wir niemals stemmen», sagt Monique Rudolf von Rohr.

Die Kirchgemeinde hat nur 400 Mitglieder und schreibt seit Jahren Verluste.

Freude damals, Sorgen heute

1913 wurde die christkatholische Kirchgemeinde Hägendorf gegründet; erste Messen fanden im Schulhaus statt. Die Kirchgemeinde musste nämlich noch 20 Jahre auf eine eigene Kirche warten. Diese wurde 1938 eingeweiht.

Die Christkatholische Kirche geht auf eine Abspaltung von der römisch-katholischen Kirche zurück. Damals waren die Christkatholiken für Reformen, die römisch-katholische Kirche aber nicht. Bei den Christkatholiken gibt es kein Zölibat, und Priesterinnen sind erwünscht.

Christkatholische Kirche: Was ist das? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Alessandro della Bella Die Christkatholische Kirche der Schweiz hat 12'137 Mitglieder. Entstanden ist sie 1871, weil die Christkatholiken den Papst nicht mehr als Kirchenoberhaupt akzeptieren wollten. Anders als die römisch-katholische Kirche kennt die christkatholische kein Zölibat, und Frauen können Diakoninnen und Priesterinnen werden. Die christkatholische Kirche der Schweiz hat einen Bischof. Gewählt wird er von der Nationalsynode, die einem Kirchenparlament entspricht. Spätere Abspaltung in Hägendorf In Hägendorf wurde die Christkatholische Kirche erst 40 Jahre später gegründet. Wohl aufgrund eines Streites. Vermutet wird, dass der Hägendorfer Arnold Kamber-Müller 1912 auf dem Sterbebett nicht beichten wollte und der damals amtende Pfarrer Stebler ihm deshalb den Beerdigungsgottesdienst verweigerte. Danach sei es zum Bruch gekommen, erklärt der Gemeindepräsident von Hägendorf, der sich mit der Geschichte der Dorfkirche befasst hat. Gemäss dem Jahrbuch der Gemeinde sollen darauf freisinnige Katholiken unter der Führung des Sohnes von Arnold Kamber die neue Glaubensgemeinschaft gebildet haben.

Die Kirchgemeinde hat noch andere Kirchen im Kanton Solothurn. Jene in Starrkirch-Wil hat sie verkauft, jene in Trimbach an eine Freikirche vermietet, jene in Olten saniert. Und der Kirche in Hägendorf droht jetzt eben der Abriss.

Das Gelände samt baufälliger Kirche soll verkauft werden. Wohnungen und Gewerbe wären möglich, sagt die Kirchgemeinde. Natürlich dürfe ein Besitzer die Kirche auch auf eigenen Wunsch sanieren, aber das koste. Die Kirche jedenfalls ist nicht denkmalgeschützt, ein Abriss also legal.

Emotionaler Abschied?

Trotz allen Fakten hänge die Bevölkerung an der Kirche, erklärt Gemeindepräsident Andreas Heller: «Ich ganz persönlich würde mit den nötigen finanziellen Mitteln die Kirche erhalten. Aber wenn ich die Kirche besässe und unterhalten müsste, dann sähe die Situation wohl anders aus.»

Wer den Zuschlag für das Kirchenareal samt Christuskirche erhält, entscheidet die Kirchgemeinde. Dann ist das Schicksal der Kirche im Dorf in den Händen von Investoren.