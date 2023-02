Eigentlich hatte Metin Demiral bereits einen Schlussstrich unter seine Musikkarriere gezogen. In den 80er-Jahren veröffentlichte der Schaffhauser Sänger und Gitarrist mit seiner Band «Café Türk» einige Alben, der Erfolg blieb allerdings aus. Doch 2019 erfuhr diese Geschichte eine neue Wendung. Eine Plattenfirma aus London wollte alte Aufnahmen von «Café Türk» auf einer Kompilation veröffentlichen und hauchte der Band damit neues Leben ein.

England weckt Gedanken an längst vergangene Tage

«Ich habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut», sagt Metin Demiral, heute 64 Jahre alt, als er sich an das Mail aus England erinnert. «Es war ein riesen Kompliment zu sehen, dass wir mit unserer Musik fast schon avantgardistisch waren und auch nach 30 Jahren nicht vergessen gegangen sind.» Es ist eine späte Genugtuung für den Mann, der mit 15 Jahren aus dem Osten der Türkei in die Schweiz kam, um mit seiner Musik die Welt zu erobern.

So klingt «Café Türk»: Auf diesen Song wurde das englische Plattenlabel aufmerksam Café Türk – Haydi Yallah Café Türk – Haydi Yallah

Das Rockstar-Leben erlebte Demiral allerdings nur kurz. Er gewann zwar einen namhaften Musik-Wettbewerb in Deutschland, hatte TV-Auftritte mit seiner Band «Café Türk» und veröffentlichte einige Alben, der grosse Durchbruch gelang ihm allerdings nicht. Seine Musik schien der Zeit voraus zu sein. Es sollte fast 30 weitere Jahre dauern, bis die Mischung aus westlichem Pop und orientalischen Klängen den Nerv der Musikwelt trifft.

Überzeugt von der Qualität der Schaffhauser Band, wollte das Plattenlabel aus England ein komplettes Album aus vergangenen Tagen neu auflegen. Dafür waren allerdings die Originalaufnahmen aus dem Studio nötig, die sogenannten Masterbänder. Das Problem: Die alten Tonbänder waren durch das lange Lagern in Demirals Keller nicht mehr abspielbar und mussten durch ein aufwendiges Verfahren gerettet werden.

1 / 4 Legende: Metin Demiral werkelt in seinem Studio an seiner neuen Karriere. SRF/Roger Steinemann 2 / 4 Legende: Die Band hat wieder zusammengefunden und probt aktuell in einem kleinen Raum. SRF/Roger Steinemann 3 / 4 Legende: Café Türk wurde in den 80er-Jahren gegründet und nahm damals auch einige Platten auf. SRF/Roger Steinemann 4 / 4 Legende: Die Aufnahmen sind heute nach einem aufwendigen Verfahren wieder verfüg- und hörbar sind. SRF/Roger Steinemann

«Das war eine Riesenarbeit», erklärt Demiral, der mit einem Dörrautomaten die Feuchtigkeit aus allen Bändern entziehen musste. Dauer pro Band: acht Stunden. Zusätzlich musste er eine alte Bandmaschine in Deutschland ersteigern, um die Masteraufnahmen überhaupt abspielen und endlich wieder in die alte Welt von «Café Türk» eintauchen zu können. «Ich habe Perlen wieder entdeckt, die ich schon längst vergessen hatte.»

Aus einer Anfrage wird die Reunion der Band

Der Startschuss für Demirals zweite Karriere war gegeben. Neben einer neuen Platte mit zum Teil unveröffentlichten Songs, ist nun auch ganz frisch ein Doppelalbum der Band erschienen: ein Live-Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1990. Damals spielte «Café Türk» am Openair Neunkirch, gemäss Demiral in absoluter Topform. «Dieses Album ist ein Statement», so Demiral. «Ein Live-Album hat uns immer gefehlt.»

Legende: Ein neues Album der Band «Café Türk» wurde 1990 live am Openair Neunkirch aufgenommen ZVG

Damit aber nicht genug, das Interesse aus England scheint auch die Lebensgeister der anderen Bandmitglieder geweckt zu haben. «Café Türk gibt es wieder», verkündet Demiral. «Wir proben seit Dezember wieder, sind zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber der Funke ist sofort wieder gesprungen.» Die Band arbeitet an neuen Liedern, will in einem Jahr eine Platte veröffentlichen und ab dann auch wieder auf der Bühne stehen.