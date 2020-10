Die Schweiz sei entscheidend gewesen in der Entwicklung des Protokolls, das nun in allen Corona-Apps zur Rückverfolgung der Kontakte drin sei, sagt Salathé. «Dieses Protokoll haben wir so entwickelt, dass eine internationale Zusammenarbeit möglich ist.» Laut Salathé arbeiten die ersten Länder in der EU beim Contact Tracing via App zusammen. Man sei in Gesprächen mit der EU, dass die Swiss Covid-App auch international funktioniere. «Das ist technisch eigentlich ganz einfach umsetzbar – und wird hoffentlich auch die Reisefreiheit ein bisschen unterstützen können.»