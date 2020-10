Am Montag ist in der EU ein System, Link öffnet in einem neuen Fenster eingeführt worden, das die Covid-19-Apps der einzelnen EU-Länder miteinander verbinden soll. Dies teilte die Europäische Kommission mit.

Vorerst wurden die drei nationalen Apps von Deutschland, Irland und Italien miteinander verknüpft. Nach Angaben der Kommission wurden diese drei Apps von rund 30 Millionen Menschen heruntergeladen, was zwei Dritteln aller Downloads von Tracing-Apps in der EU entspricht.

Es wird noch einige Wochen dauern, bis alle EU-Länder an den Datenaustausch angeschlossen sind. Die Schweizer Tracing-App ist nicht Teil dieses Systems.