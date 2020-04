«Gegen Coronavirus» – viel grösser könnte der Hinweis auf der Verpackung des Waschmittels kaum sein, das seit Kurzem bei Detailhändler Coop in den Regalen steht. Es handelt sich um ein «Desinfektionswaschmittel», das «99,999 Prozent» der Viren und Bakterien beseitigen soll.

Man habe das Produkt vorübergehend ins Sortiment aufgenommen, heisst es auf Anfrage bei Coop. Es eigne sich «für Konsumentinnen und Konsumenten, welche sich speziell auf Hygiene achten und hierzu in der Regel zusätzlich zu einem normalen Waschmittel einen Hygienespüler verwenden.» Das Hygienewaschmittel kombiniere diese zwei Eigenschaften.

Legende: Das Mittel soll bei 60° eingesetzt werden. Bei Waschmitteln mit Seife reichen auch schon 30°. zvg

Gewöhnliches Waschmittel genügt

Allerdings: Desinfektions- oder Hygienewaschmittel sind zum Schutz vor dem Coronavirus überflüssig. «Jedes Waschmittel, das Seife enthält, genügt vollkommen», sagt der Zürcher Virologe und Zellbiologe Urs Greber, «auch bei einer Waschtemperatur von 30 Grad».

Seife wirke gegen Viren, «weil Viren an ihrer Oberfläche Schwachstellen haben». Dazu gehörten Fettmoleküle, die in der Hülle von Viren enthalten seien. «Die Moleküle der Seife dringen in diese Schicht aus Fettmolekülen ein – und das Virus kollabiert.» Der Virusexperte ist daher mit der aktuellen Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Kleider regelmässig in der Maschine zu waschen, «absolut einverstanden». Das sei völlig ausreichend.

Ob ein Waschmittel Seife enthält, erkennen Sie beispielsweise am Begriff «Tenside» bei den Inhaltsangaben.

Einmal im Monat eine heisse Wäsche Textbox aufklappen Textbox zuklappen Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, ist ein spezielles Waschmittel nicht nötig. Ein seifenhaltiges Produkt reicht aus. Da sich im Innern der Waschmaschine bei konstant tiefen Waschtemperaturen aber Bakterien und Pilze ansammeln können und sich so ein schleimiger Belag (Biofilm) bilden kann, empfehlen Experten, die Waschmaschine einmal pro Monat bei mindestens 60 Grad laufen zu lassen. Dabei sollte Waschpulver mit Bleichmittel verwendet werden. Flüssigwaschmittel begünstigt die Bildung von Biofilm.

Desinfektionswaschmittel in Heimen und Spitälern

Nun mag manch einer die Stirn runzeln, denn in Heimen und Spitälern werden mitunter auch spezielle Desinfektionswaschmittel eingesetzt. Dort mache das auch Sinn, sagt Urs Greber, allerdings nicht wegen der Coronaviren: «Diese Waschmittel sind sehr aktiv und wirksam gegen Viren aus dem Magen-Darm-Trakt. Diese sind in der Regel resistent gegen Seife, deshalb benötigt man dafür zusätzliche Mittel.»