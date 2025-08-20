In der Gemeinde Corcelles im Kanton Neuenburg hat die Polizei drei Leichen in einer Wohnung entdeckt.

Die Polizei geht von einem dreifachen Tötungsdelikt aus.

Am Dienstagabend sind in einer Wohnung in Corcelles/NE drei Menschen tot aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Neuenburg mitteilt. Ein Verdächtiger, der durch Schüsse der Polizei verletzt wurde, sei festgenommen und ins Spital gebracht worden.

Es sei eine umfangreiche Polizeioperation im Gang, sagte Polizeisprecher Georges-André Lozouet zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Eine Strasse sei für Ermittlungen abgesperrt.

Weitere Informationen wollen die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch um 10 Uhr in Neuenburg bekannt geben.