Die Situation in den Kantonen stellt sich unterschiedlich dar, wie den aktuellen Zahlen des BAG zu entnehmen ist. Am meisten impfte bisher der Kanton Nidwalden mit 7.47 Dosen pro 100 Einwohner. Appenzell-Innerrhoden, mit einem Anteil von 5.69 Prozent an Geimpften in der Bevölkerung auf dem zweiten Platz, impft ebenfalls «vorne mit». Schlusslicht bildet der Kanton Bern, der allerdings mit Impfbeginn am 11. Januar auch spät anfing.