Philipp Sacherer promovierte 2010 an der Medizinischen Universität Graz. In der Folge absolvierte er die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin im Spitalverbund KAGES. Seit 2014 beschäftigt sich Sacherer mit Sportmedizin an der Schulthess Klinik in Zürich – zuerst als Assistenzarzt, seit 2015 als Oberarzt. Für den Eishockeyverein EHC Kloten ist Sacherer ebenfalls seit 2015 tätig, sowohl bei den Junioren wie auch bei der ersten Mannschaft.