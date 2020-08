BAG korrigiert: Meiste Ansteckungen in Familie, nicht in Clubs

Zwei Tage nach der Berichterstattung von SRF hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Angaben zu den Ansteckungsorten mit dem Coronavirus korrigiert.

Demnach finden die meisten Übertragungen nicht wie ursprünglich vom BAG angegeben im Ausgang, sondern im familiären Umfeld statt (siehe Tabelle).

Am Freitag hatte das BAG auf Anfrage von SRF ausgeführt, dass sich fast zwei Drittel aller rückverfolgbaren Ansteckungen im Ausgang – also in Bars, Clubs oder Restaurants ereigneten.

Bekannte Ansteckungsorte – BAG korrigiert Angaben Quelle: BAG – alle bekannten Ansteckungswege bei Coronavirus-Infektionen vom 16. Juli bis 1. August 2020) Anzahl Prozent Familiäres Umfeld 216 27.2 Anderer Kontakt 99 12.5 Bei der Arbeit 69 8.7 An privatem Fest 24 3.0 Als medizinisches und Pflegepersonal 17 2.1 In spontaner Menschenansammlung 17 2.1 Im Club / in der Disco 15 1.9 In der Bar / im Restaurant 13 1.6 Unbekannter Ansteckungsort 4 0.5 In der Schule 2 0.3 Bei einer Demonstration/Veranstaltung 1 0.1 Fehlende Angaben 316 39.8 Total 793 100

Gemäss den klinischen Meldeformularen, die Ärztinnen und Ärzte an das BAG übermitteln, zeigt sich, dass die meisten Ansteckungen im familiären Umfeld (27.2 Prozent) geschehen. Es folgt mit 8.7 Prozent der Arbeitsplatz.

Ausgehlokale machen gemäss der korrigierten Tabelle des BAG vom Sonntag lediglich einen einstelligen Prozentsatz aus, konkret 1.9 Prozent, Bars und Restaurants nur gerade 1.6 Prozent.

Trotzdem Übertragungsrisiko nicht unterschätzen

Das BAG warnt allerdings in seiner Mitteilung: «Infektionsereignisse in Clubs können zu einer hohen Zahl Infizierter führen sowie zu einer noch höheren Zahl von Menschen, die sich in Quarantäne begeben müssen.»

Die kantonalen Systeme zur Kontaktverfolgung würden durch solche Ereignisse besonders gefordert und belastet. Es sei also von zentraler Bedeutung, das Risiko von Übertragungen gerade in solchen Umgebungen so gering wie möglich zu halten.

Ausgewiesen wird laut dem BAG in seiner Tabelle die Art der Exposition. Die total 793 Meldungen dazu seien zwischen dem 16. Juli und dem 1. August von den Ärztinnen und Ärzten über das klinische Meldeformular an das BAG übermittelt worden.