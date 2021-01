Zwischen Bund und Kantonen gibt es Differenzen darüber, was in Skigebieten auf Restaurant-Terrassen erlaubt ist – oder nicht. In Andermatt können Skifahrer ihr Mittagessen auf der Restaurant-Terrasse einnehmen. Spitzenkoch Markus Neff, der das Bergrestaurant «Gütsch» mitten im Skigebiet führt, serviert seinen Gästen das Essen in Porzellangeschirr. Neffs Version von Take-away: Er stellt die angerichteten Teller auf einen leeren Tisch auf der Terrasse. Die Gäste holen ihre Bestellung an ihren Tisch.

Für die Bergbahnen Andermatt ist das zulässig. Kevin Levy, technischer Leiter Skiarena Andermatt-Sedrun, sagt gegenüber der Rundschau: «Die Skiarena Andermatt-Sedrun ist immer wieder im Kontakt mit dem Kanton und der Stand heute ist, dass wir Aussensitzplätze haben dürfen. Es ist immer wieder in Abklärung, ob wir das weiterführen dürfen, oder ob es so bleibt, wie es ist.» Der zuständige Informationsbeauftragte des Kantons Uri Adrian Zurfluh bestätigt dies. Was erlaubt sei und was nicht, liege in der Hoheit der Kantone, heisst es auf Anfrage.

Beim Bundesamt für Gesundheit sieht man das kritisch. Das BAG schreibt der «Rundschau»: «Aus unserer Sicht ist die Öffnung der Terrassen nicht zulässig, weil wir davon ausgehen, dass für Take-away-Betriebe keine Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen dürfen.»

Gemäss BAG sollen Take-away-Betriebe keine Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellen. Dies, um Ansammlungen zu vermeiden, bei denen die Personen keine Maske tragen, wie etwa beim Essen. Das BAG könne Kantone, welche die Verordnung anders auslegen, aber nicht sanktionieren.

Im Kanton Uri hat das Bundesamt für Gesundheit bislang nicht interveniert; im Kanton Graubünden bereits mehrmals. Bislang ohne Erfolg. Auf der Internetseite der Skiregion St. Moritz steht beispielsweise: «Wir freuen uns, unseren Gästen ein Take-away-Angebot auf Marguns und Corviglia anzubieten. Bei schönem Wetter ist zudem auch Take-away auf dem Piz Nair, bei der Chamanna und der Glünetta erhältlich.»