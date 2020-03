Ein Hörer des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» und seine Frau haben wegen der Coronakrise weniger Arbeit und mehr Zeit. Sie wollen nun eine professionelle Kinderbetreuungseinrichtung aufbauen für jene Eltern, die noch keine Lösung gefunden haben. Sie wollen nun wissen, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist.

Zahlreiche Auflagen für Kita-Bewilligung

Keine Idee, die sich kurzfristig umsetzen lässt, heisst es beim Verband Krippenbetreuung Schweiz (Kibesuisse). Es könne Monate dauern, bis die Bewilligung des jeweiligen Kantons vorliege. Und um die Bewilligung zu erhalten, seien jede Menge Auflagen zu erfüllen. Es brauche unter anderem qualifiziertes Betreuungspersonal, ein pädagogisches Konzept und es gebe klare Vorgaben für die Räume und deren Einrichtung.

Erhöhtes Ansteckungsrisiko an improvisierten Hütestätten

Viele Eltern brauchen aber kurzfristig eine Lösung. Und da kursieren vielerorts kreative Ideen: Quartiertreffs oder Firmencaféterien sollen zu Kinderbetreuungsstätten umgewandelt werden. Oder der vorübergehend arbeitslose Koch, der einen Mittagstisch für mehrere Kinder anbietet.

An sich sympathische Ideen. Solche improvisierten Kinderbetreuungsstätten seien aber kontraproduktiv, sagt Estelle Thomet vom Verband Kinderbetreuung Schweiz gegenüber «Espresso». Und zwar, weil man auf diese Weise wieder neue Orte mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko schaffe: «Die Personendichte ist dort unter Umständen grösser als in einer professionellen Kita.» Und das widerspreche ja dem Ziel des Bundes, möglichst Distanz zu schaffen und die Übertragung des Virus zu erschweren. Zudem würden die Kinder von ungeschultem Personal betreut und nicht in ihrer gewohnten Umgebung.

Kein Problem sieht Thomet hingegen im gegenseitigen Austausch zweier Familien, die ihre Kinder gegenseitig hüten, um so Zeit fürs Home-Office und andere Erledigungen zu erhalten.

Offizielles Betreuungsangebot läuft weiter

Was sollen aber jene Eltern machen, die in der Nachbarschaft, bei sich am Wohnort keine Lösung finden. Ihnen empfiehlt der Kinderbetreuungsverband, sich im Falle von Schülern und Kindergartenkindern an die jeweiligen Schulen, Schulleitungen oder die Gemeinde zu wenden, wenn man keine Lösung für die Betreuung findet.

Das bisherige Angebot laufe ja grundsätzlich weiter, wenn auch in reduziertem Rahmen und von Kanton zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeinde etwas anders. Es sei sei vor allem für jene Eltern wichtig, bei denen kein Home Office möglich sei, die zum Beispiel im Gesundheitswesen tätig seien, in einem Lebensmittelgeschäft, bei der Polizei, der Feuerwehr etc.

Und auch die privat geführten Kinderkrippen für die Betreuung im Vorschulalter sollen weiter offenbleiben, das hat der Bundesrat erneut unterstrichen.