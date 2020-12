Jetzt ist es so weit, Swissmedic hat für den ersten Covid-Impfstoff grünes Licht gegeben. In wenigen Tagen solle es mit den ersten Impfungen bereits losgehen.

Covid-Impfung in der Schweiz

In der SRF-Kommentarspalte freuen sich viele über das «Weihnachtsgeschenk». Wie zum Beispiel Andreas Müller, für den es sogar das schönste sei, welches er je bekommen habe.

Ein starkes Licht am Ende des Tunnels – auch wenn er noch lang ist.

Und auch für Daniela Langenauer ist es ein «fantastisches Weihnachtsgeschenk», sie hofft nun, am Ende des Winters ihre betagten Familienmitglieder wieder in die Arme schliessen zu können. Sie bedenkt aber auch: «Ein starkes Licht am Ende des Tunnels – auch wenn er noch lang ist.»

SRF-User Urs Heim dämpft ebenfalls die Freude, denn der Impfstoff sei nur der Anfang des langen Weges zurück zur neuen Wirklichkeit. Mattias Derungs erinnert denn auch daran, dass die Impfung noch lange kein Freibrief sei, um die bisherigen Massnahmen zu vernachlässigen.

Impfung nur gegen Maske

Die Zulassung des Covid-Impfstoffs durch Swissmedic hat auch impfskeptische User auf den Plan gerufen. So will SRF-User Christian Buetler die Impfung nur gegen die Maske eintauschen: «Sonst impfe ich nicht.» Auch Hanspeter Gantenbein fragt sich, warum er hier mitmachen soll. Schliesslich müsse er dann weiterhin alle Einschränkungen mitmachen.

«Es ist extrem demoralisierend, wenn jetzt ‹Experten› sagen, ein Impfstoff werde das Problem nicht vollständig lösen»: findet auch Pascal Weissmann. Denn von Anfang sei es klar gewesen, dass man einfach die Zeit bis zum Impfstoff überbrücken müsse.

Was diese neuartige Impfung angeht, bin ich vorsichtig und werde mich vorerst nicht impfen lassen.

Während sich die einen daran stören, auch geimpft die Massnahmen mittragen zu müssen, sehen andere das Problem eher bei der allgemeinen Impfbereitschaft. So sei im Bekanntenkreis von SRF-User Pieder Caduff fast niemand bereit, sich impfen zu lassen: «Ich denke, dass sich diese Menschen auch nicht umstimmen lassen werden.»

Auch die neuartige mRNA-Impftechnik schreckt ab: Für Nico Stäger liegt hier der grosse Unterschied zur Grippeimpfung. Auch Jessica Wohlwend bezeichnet sich nicht als «Impfgegnerin» und sei selbst geimpft, aber: «Was diese neuartige Impfung angeht, bin ich vorsichtig und werde mich vorerst nicht impfen lassen.»

All die Unkenrufe bezüglich ‹Unausgereiftheit› halte ich für ahnungsloses Getöse.

Für Mihai Löchli ist es «sehr, sehr mutig», sich mit einem so schnell entwickelten Stoff zu impfen. Schliesslich sei der Impfstoff unter riesigem wirtschaftlichem, politischem und medialem Druck zehnmal schneller als sonst entwickelt worden.

SRF-User Andreas Meier sieht hingegen ein «Meilenstein im ewigen Kampf Mensch gegen Virus» im Impfstoff von Biontech/Pfizer. Er erinnert auch daran, dass dies nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht schon seit über 10 Jahren intensiv geforscht würde: «In diesem Sinne halte ich all die Unkenrufe bezüglich ‹Unausgereiftheit› für ahnungsloses Getöse.»

«Noch lange nicht das Gelbe vom Ei»

Christian Weber weist auf die vier weiteren Impfstoffe hin, die noch auf eine Zulassung warten: «Das ist jetzt mal der erste Impfstoff. Aber noch lange nicht das Gelbe vom Ei.» Auch für Martin Keller ist «nichts perfekt», ihm gebe aber der Impfstoff «riesige Hoffnung»: «Freuen wir uns doch für einmal am Ende dieses schwierigen Jahres, es kommt wieder besser.»