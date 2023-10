Wer sich auf Corona testen lassen will, der muss dies seit Anfang Jahr selbst bezahlen. Die Krankenkassen bezahlen nur, wenn ein Arzt den Test verschreibt. Nicht so in Zürich. Im Rahmen eines Projekts bietet Zürich als einzige Schweizer Stadt der Bevölkerung kostenlose Testungen an, von Anfang September bis Ende Dezember. Erste Zahlen zeigen nun: Das Angebot wird genutzt.

Bis Mitte Oktober seien rund 600 kostenlose Covid-Tests durchgeführt worden, sagt der Zürcher Stadtarzt Daniel Schröpfer gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Auch wenn die Stadt dreimal so viele Tests durchführen könnte, sagt er: «Wir sind positiv überrascht, wie das Angebot genutzt wird.» Von den 600 Tests, die im Zentrum für Reisemedizin in der Stadt Zürich durchgeführt werden, fällt jeder dritte positiv aus.

Legende: Kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen: Dieses Angebot haben in Zürich bislang rund 600 Personen in Anspruch genommen. Keystone/Gaetan Bally

Die Positivitätsrate von 30 Prozent erstaunt Schröpfer jedoch nicht. «Man geht davon aus, dass ein Drittel der Tests positiv ist – aufgrund früherer Wellen oder Zahlen aus anderen Ländern.» Auf die gesamte Bevölkerung lasse sich dies aber nicht übertragen. Es gäbe aktuell keine genauen Zahlen zur Verbreitung, so Schröpfer. Das flächendeckende Monitoring sei Ende 2022 aufgehoben worden.

Wahrscheinlicher Anstieg der Fallzahlen im Winter

Fest steht für den Zürcher Stadtarzt jedoch, dass die Zahlen nun ansteigen dürften. «Nach einem langen und schönen Sommer wird es jetzt kühl und nass, man hält sich vermehrt wieder in Innenräumen auf», so Schröpfer. Und dies fördere die Virusverbreitung. Darum sei es auch sinnvoll, wenn sich vulnerable Personen mit einer Impfung gegen einen möglichen, schweren Verlauf schützen würden.

01:47 Video Aus dem Archiv: BAG empfiehlt Corona-Impfung für Risikogruppen Aus Tagesschau vom 11.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Ob Corona wieder zur Gross-Herausforderung wird wie in vergangenen Jahren, das kann der Zürcher Stadtarzt Daniel Schröpfer nicht voraussagen. «Es gibt immer wieder Mutationen des Virus, aber ob es wieder ein grösseres Problem wird oder ob es in Richtung einer saisonalen Grippe oder Infektion geht, das kann ich nicht prognostizieren.»

Eingeführt wurde das Angebot in Zürich im Auftrag des Parlaments. Kostenlose Testungen seien ein wichtiges Instrument zur Covid-Eindämmung, begründete die Stadt Zürich die Einführung des viermonatigen Projekts. Zudem seien Gratis-Tests eine Präventionsmassnahme, um Ansteckungen auch im eigenen Umfeld zu vermeiden. Die Bevölkerung kann sich noch bis Ende Dezember gratis testen lassen, der Stadt Zürich entstehen dadurch Kosten von rund 300'000 Franken.