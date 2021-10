«Zwei Millionen Menschen in der Schweiz sind nicht immun. Das sind zu viel, um zu verhindern, dass es zu einer weiteren Infektionswelle kommt. Es sind auch zu viele, um die Massnahmen aufzuheben», sagte Gesundheitsminister Alain Berset an der Medienkonferenz. Und weiter: «Die Impfung ist der beste Weg aus der Krise.»

Aber die Schweiz ist mit dem Impfen im Rückstand. Im Vergleich mit anderen Ländern ist die Impfquote mit 58.5 Prozent sehr tief. Zusammen mit den Kantonen will der Bund deshalb eine neue Impfoffensive starten. Beim Bezahlen der Tests bleibt die Landesregierung aber hart.