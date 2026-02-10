Für den derzeitigen Sicherheitsbeauftragten von Crans-Montana lässt sich das Fehlen von Kontrollen in der Bar «Le Constellation» insbesondere durch eine Umstellung des IT-Systems erklären.

Der Kanton Wallis gab seine Version der Ereignisse bekannt und verwies dabei auf die «kommunale Zuständigkeit».

Für den seit Mai 2024 amtierenden Gemeindeverantwortlichen liegt das Problem in einer Umstellung des Systems zur Verwaltung der Aufgaben und Fristen. Diese Situation habe seine Aufgabe erschwert und zu Verzögerungen bei den Brandschutzkontrollen beigetragen, erklärte er am Freitag vor der Staatsanwaltschaft.

Legende: Vor dem Eingang der Bar «Le Constellation» gedenken Angehörige und Bewohnerinnen und Bewohner von Crans-Montana den Opfern der Brandkatastrophe. (31.1.2026) REUTERS/Denis Balibouse

Diese Information von RTS wurde Keystone-ATS von einer mit dem Fall vertrauten Quelle bestätigt. Die von 2009 bis 2022 verwendete Software «wurde für die Walliser Feuerwehren entwickelt», teilte der Kanton Wallis Keystone-ATS mit. «In der Folge nutzten mehrere Gemeinden die IT-Lösung dieses Anbieters für spezifische Aufgaben, insbesondere für Brandschutzkontrollen. Es war daher nicht Aufgabe des Kantons, in diese Geschäftsbeziehungen einzugreifen.»