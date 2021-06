Seit Ende Mai sind Pilot-Veranstaltungen in der Schweiz mit bis zu 1000 Personen wieder möglich. Die erste solche Veranstaltung ist bereits seit Donnerstag am Laufen: Der Springreit-Event CSIO in St. Gallen. Diese Grossveranstaltung ist kurzfristig bewilligt worden, als erste von drei Pilot-Veranstaltungen im Kanton St. Gallen. Sie dauert noch bis am Sonntagabend.

Pro Tag sind 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Möglich ist dies nur mit grossem Aufwand, einem Sicherheits- und Schutzkonzept und dies – aussergewöhnlich – für Mensch und Tier. Das Publikum wird auf das Corona-Virus getestet und die Pferde auf ein Herpes-Virus, das diesen Frühling in Spanien an einem Turnier ausgebrochen ist und tödlich sein kann.

Wir wollen zeigen, dass man Grossveranstaltungen machen kann.

Letztes Jahr ist der CSIO St. Gallen, die bedeutendste Reitsport-Veranstaltung der Schweiz, ausgefallen. Vor einem halben Jahr haben die Organisatoren entschieden, dass sie heuer den CSIO ohne Zuschauer durchführen wollen. Und nun sind sie vor wenigen Tagen ausgewählt worden als Corona-Testveranstaltung. Die OK-Präsidentin Nayla Stössel freut es, dass sich die aufwendige Planung gelohnt habe und jetzt auch noch die verdienten Zuschauer zugelassen worden seien.

Legende: Ursprünglich ohne Zuschauer geplant: Der CSIO St. Gallen 2021. Kurzfristig sind jetzt trotzdem 1000 Besucher zugelassen. Keystone

Wer nicht zu den vollständig Geimpften, Genesenen oder bereits Getesteten gehört, der muss sich vor Ort auf dem Gelände beim Gründenmoos gegen eine Gebühr testen lassen. Das Covid- Sicherheitssystem ist strikt. Dafür verantwortlich ist Marco Sessa, Leiter Infrastruktur: «Wir wollen zeigen, dass man Grossveranstaltungen machen kann.» Er wolle alles unternehmen, um dies mit der Beurteilung gegenüber dem Bundesamt für Gesundheit zu beweisen.

Wir sind der Meinung, dass man mehr öffnen könnte.

Der Kanton St. Gallen will mit dem Pilotevent erste wichtige Erfahrungen sammeln für die nächsten Grossveranstaltungen, heisst es vom Kanton. Eine gewisse Vorsicht sei wichtig, sagt Gesundheitsdirektor Bruno Dammann, dass für die Beurteilung eine genaue Auswertung gemacht werden und in einem zweiten Schritte mehr geöffnet werden könne.