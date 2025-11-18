Das Bezirksgericht Bülach hat den ehemaligen FCZ-Fussballer Daniel Denoon wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen.

Er betrog demnach Galaxus mit einem Päckli-Trick um über 70'000 Franken.

Denoon wurde im abgekürzten Verfahren zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Der Richter bestätigte den zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Beschuldigten ausgehandelten Urteilsvorschlag nach einer kurzen Verhandlung am Dienstagnachmittag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da es sich um ein abgekürztes Verfahren handelt, sind die Möglichkeiten für einen Weiterzug des Entscheids an das Zürcher Obergericht jedoch stark eingeschränkt.