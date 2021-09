Daniel Jositsch im Interview

Daniel Jositsch wurde 1965 in Zürich geboren und wuchs in der Stadt und im Zürcher Limmattal auf. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität St. Gallen (HSG) und ist heute als Strafrechtsprofessor tätig. Politisch war Jositsch auf nationaler Ebene zunächst als SP-Nationalrat tätig, seit vier Jahren vertritt er den Kanton Zürich im Ständerat.