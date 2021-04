Das BAG will zudem in den nächsten zwei Wochen den Entscheid darüber fällen, welche technische Lösung für die Umsetzung des Covid-Zertifikats zur Anwendung gelangen soll. Bis im Sommer will der Bund ein international anerkanntes Impf-Zertifikat zur Verfügung stellen. Man sei derzeit mit verschiedenen Produktanbietern in der Evaluationsphase für eine technische Lösung, sagte Patrick Mathys. Der Entscheid werde voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen fallen.

Bis es so weit sei, bleibe eine Impfbestätigung gültig, die jede Impfstelle ausstelle.

Im Bezug auf die am Mittwoch abgelaufene Abgabe von Gratisselbsttests in den Apotheken sagte Mathys, vor Treffen mit Freunden oder wenn man an eine Sitzung müsse, sei ein Schnelltest sinnvoll, allerdings nur, wenn man keine Symptome aufweise. Nicht empfohlen seien Schnelltests vor Kontakten mit Risikopersonen, etwa den Grosseltern, wenn sie Vorerkrankungen haben.