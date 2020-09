Der Ticker startet um 6:22 Uhr

19:20 In der Reisebranche herrscht Alarmstufe Rot Die Coronakrise bedroht viele Reisebüros in ihrer Existenz. Das Konkursrisiko in der Branche steigt und es könnte zu einem massiven Stellenabbau kommen. Der Schweizer Reise-Verband (SRV) fordert nun dringend Hilfe von der Politik. «In der Schweizer Reisebranche herrscht Alarmstufe Rot», sagte SRV-Präsident Max E. Katz an der Medienkonferenz «Reisebranche – Quo vadis?». Die Frage, wohin es geht, ist aber kaum zu beantworten. Die Unsicherheit ist derzeit zu hoch. Der SRV zumindest bezeichnet die unmittelbaren Aussichten als «rabenschwarz». Die Branche sei «grundlegend gefährdet». In der Schweizer Reisebranche herrscht Alarmstufe Rot.

18:27 OW: 300 Personen müssen in Quarantäne Quarantäne für sämtliche Mitarbeitenden und Besucher des Bar- und Musik-Clubs Gletscherspalte in Engelberg im Kanton Obwalden – das ordnete der Kantonsarzt an. Der Grund: Nach dem Besuch dort in der Nacht vom 5. auf den 6. September ist ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Quarantäne gilt ab sofort und bis zum 15. September.

17:49 Rückgang von rund 77 Prozent beim Flughafen Zürich Der Betrieb am Flughafen Zürich hat sich auch im Monat August weiter deutlich unter dem Vorjahresniveau bewegt. Gegenüber dem Vormonat legte das Passagieraufkommen immerhin leicht zu. Insgesamt flogen im August 725'337 Passagiere über Zürich, das waren 77 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Flughafen mitteilte. Im Vergleich zum Juli dieses Jahres ist das Aufkommen immerhin leicht höher, es nahm um rund fünf Prozent zu. Im Juni lag das Passagieraufkommen bei rund 202'000, im Mai bei 44'000 und im April etwa waren es gerade noch 27'000 Personen. Legende: In den Vormonaten war der Flugbetrieb wegen der Corona-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen. Keystone

17:22 Massive Steuerausfälle in Deutschland Die Coronakrise führt in Deutschland zu massiven Steuerausfällen. Bund, Länder und Kommunen müssen im kommenden Jahr wohl noch einmal mit 19.6 Milliarden Euro (rund 21.1 Milliarden Schweizer Franken) weniger Steuereinnahmen auskommen, als im Mai erwartet. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in Europas grösster Volkswirtschaft erst 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist, wie das Finanzministerium in Berlin bekanntgab. Legende: Olaf Scholz (deutscher Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat) brachte zuletzt höhere Steuern ins Gespräch. Keystone

16:33 Altersheime im Fokus Vergangene Woche kam es in mehreren Altersheimen in der Schweiz zu einem Corona-Ausbruch. Damit rücken die Altersheime wieder vermehrt in den Fokus. Markus Leser, Mitglied der Geschäftsleitung des Heimverbands Curaviva, über die Massnahmen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Altersheime: «Einige erleben jetzt, wovor alle Angst haben» 10.09.2020 Mit Audio

15:28 Angespannte Lage im Spital Freiburg Das Aufflammen eines Coronaherds im Altersheim von Siviriez im Kanton Freiburg führt im Spital Freiburg (HFR) zu einer angespannten Lage. Die Kapazitäten sind fast erreicht, wie die Spitalleitung betont. Anders als während des Lockdowns, wo extra nicht notwendige Behandlungen verschoben wurden, um genügend freie Betten zu haben, herrscht derzeit im Spital Freiburg auch ohne Corona Hochbetrieb. Viele verschobene Termine werden nun diesen Herbst nachgeholt. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden neun Bewohner des Alters- und Pflegeheims von Siviriez am HFR-Standort in Riaz aufgenommen. Dafür wurden die Abteilungen für Chirurgie und Orthopädie kurzfristig umorganisiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Siviriez und Bulle Freiburger Kantonsarzt über Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen 09.09.2020 Mit Audio

15:06 Prognosen der EZB: Immer noch düster, aber etwas weniger Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet in der Coronakrise mit einem etwas weniger starken Wirtschaftseinbruch im Euroraum in diesem Jahr als zunächst befürchtet. Die Notenbank geht in ihrem Szenario aktuell von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 8.0 Prozent aus und damit von einer beispiellosen Rezession. Im Juni hatten die Währungshüter noch einen Einbruch von 8.7 Prozent prognostiziert. 2021 wird die Wirtschaft nach der neuesten Vorhersage der Notenbank um 5.0 Prozent zulegen. Im Jahr 2022 erwartet die EZB ein Wachstum von 3.2 Prozent.

14:25 Viertel in Palma de Mallorca abgeriegelt Wegen hoher Corona-Zahlen hat die Regionalregierung der Balearen die Abriegelung eines Wohnviertels der Stadt Palma angeordnet. Die etwa 23'000 betroffenen Menschen im Arbeiterviertel Son Gotleu und in einigen angrenzenden Strassenzügen dürften ihr Wohnviertel ab Freitag nur noch verlassen, um zur Arbeit, zu einem Arzt oder einem Krankenhaus sowie zur Schule oder einer anderen Bildungseinrichtung zu gehen oder um sich um Pflegebedürftige zu kümmern, berichtete die deutschsprachige «Mallorca Zeitung». Geschäfte und Cafés dürften mit der halben Zahl der üblichen Plätze weiter geöffnet bleiben. Bars müssen spätestens um 22:00 Uhr schliessen. Die Einschränkungen gelten zunächst für zwei Wochen. Son Gotleu im Norden der Stadt, wo viele Menschen aus Lateinamerika, Osteuropa und Afrika leben, leidet seit langem unter sozialen Problemen, die sich durch Corona noch verschärft haben. Urlauber, die für die Wirtschaft der Inseln von enormer Bedeutung sind, kommen nur selten dorthin.

14:11 Zürcher Regierungsrat muss sich um die Lage im Milieu kümmern Nach dem Corona-Ausbruch im Zürcher Sex-Milieu muss sich nun der Regierungsrat mit dem Thema befassen. GLP, EVP und Grüne wollen unter anderem wissen, ob das Contact Tracing an einem solchen Ort überhaupt funktioniert. Das Contact Tracing gilt auch in Bordellen: Freier müssen ihren Namen und ihre Kontaktdaten angeben, bevor sie sich einer Frau nähern dürfen. GLP, EVP und Grüne fragen sich in einer dringlichen Interpellation allerdings, ob das tatsächlich funktioniert. Schliesslich bleiben wohl viele Kunden lieber anonym. In ihrer dringlichen Interpellation wollen die Parteien deshalb vom Regierungsrat wissen, ob im Sex-Milieu nicht besser ein System wie in den Clubs angewendet werden sollte, wo seit einigen Superspreader-Events eine Ausweispflicht herrscht. Nach einem positiven Corona-Fall in einer Kontakt-Bar an der Langstrasse mussten sich Anfang September 50 Frauen in Quarantäne begeben.

13:48 Verantwortung bleibt bei den Kantonen «Wir sind in der besonderen Lage. Der Lead für konkrete Massnahmen liegt weiterhin bei den Kantonen. Für die ansteigenden Fallzahlen in Genf ist daher auch der Kanton zuständig», sagt Kuster. «Die Hospitalisationszahlen sind stabil, weil die Altersverteilung immer noch in einem Bereich ist, in dem vor allem jüngere Personen betroffen sind, die deutlich seltener hospitalisiert werden.» Damit ist die Medienorientierung des Bundesamtes für Gesundheit beendet. 00:16 Video Kuster: «Die Kantone haben den Lead und diese machen sich sehr viele Gedanken» Aus News-Clip vom 10.09.2020. abspielen

13:46 Verhandlungen um Impfstoffe gehen weiter Wo steht der Bund in den Verhandlungen um weitere Impfdosen, fragt eine Journalistin. Es seien mehrere Millionen Dosen, um die es gehe, antwortet Masserey. Konkreteres könne man dazu derzeit nicht sagen. Das Problem sei auch, dass diese Impfdosen nicht vor November oder Dezember ankommen würden. «Die Verhandlungen um Impfstoffe werden weitergeführt», so Masserey.

13:46 Hilft die normale Grippeimpfung auch gegen Covid19? Masserey: «Die normale Grippeimpfung hilft gegen verschiedene Grippeviren, aber nicht gegen Covid19.» An anderer Stelle betonte Masserey zum gleichen Thema jedoch, die Grippeimpfung sei dennoch für möglichst viele sinnvoll, damit gerade Risikogruppen nicht noch dadurch belastet werden würden. Die Schutzmassnahmen gegen Covid19 würden zudem auch gegen andere Infekte nützen. 00:43 Video Masserey: «Die Massnahmen helfen auch gegen andere saisonbedingte Grippeviren» Aus News-Clip vom 10.09.2020. abspielen

13:41 Entscheidung zu Frankreich in den nächsten Tagen Mit den Grenzkantonen in der Schweiz werde weiterhin ein Austausch zu den Nachbarländern gepflegt, sagt Stefan Kuster. Der Bundesrat treffe in Bezug auf Frankreich und ein mögliches Erfassen auf der Schweizer Risikoliste in den nächsten Tagen eine Entscheidung.

13:39 Masserey: «Alle haben Verantwortung» «Alle haben Verantwortung, auch die Unternehmen, die beispielsweise Masken zu Verfügung stellen müssen. Es gelte besonders die Risikogruppen zu schützen. Besonders auch die älteren Mitmenschen. Man sieht es bei den aktuellen Fällen in den Heimen, es ist zwingend, das Virus aus den Institutionen herauszuhalten.» 00:32 Video Masserey: «Jeder muss schauen, dass er selbst nicht krank wird» Aus News-Clip vom 10.09.2020. abspielen

13:35 Wichtigkeit von Contact Tracing Contact Tracing sei ein wichtiges Instrument zur Prävention, ergänzt Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des BAG. Doch es diene primär zur Nachverfolgung der Infektionen. Wichtig sei jedoch auch die Prävention im Voraus. Das Contact Tracing liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, das sei sehr wichtig, betont Masserey.

13:35 Kuster: «Alle können mithelfen» «Es gilt eine zweite Welle zu verhindern. Und das ist möglich. Es gelte, eine von zehn Infektionen zu verhindern. Jede und jeder kann mitmachen und beitragen, dass sich die Zahlen wieder stabilisieren. Die Massnahmen sind bekannt: Abstand halten, desinfizieren, Kontakte einschränken. Wir können es noch besser machen, damit wir nicht wieder strengere Massnahmen einführen müssen.» 00:58 Video Kuster: «Eine von zehn Infektionen verhindern, um Stabilisierung zu erreichen» Aus News-Clip vom 10.09.2020. abspielen

13:33 Genf, Waadt und Zürich sind Hotspots Nach wie vor seien Genf, Waadt und Zürich die Corona-Hotspots, dort träten die meisten der gemeldeten Infektionen auf, erklärt Stefan Kuster. Aber auch in den Kantonen Freiburg und Bern gebe es mehr Fälle als in anderen Kantonen. «Die Hälfte der Personen, die sich anstecken, sind jünger als 30 Jahre. Aber wir sehen eine Verschiebung hin zu älteren Altersgruppen, das gilt es zu verhindern», so Kuster. 00:35 Video Kuster: «Es gibt eine leichte Verschiebung beim Alter der Angesteckten» Aus News-Clip vom 10.09.2020. abspielen

13:32 Stefan Kuster: «Die Arztkonsulationen sind im Zunehmen begriffen.» «Die Positivitätsrate ist stabil bei ungefähr 3.1 Prozent. Die Arztkonsultationen nehmen jedoch zu. Saisonal bedingt sind nun auch andere virale Infekte und Krankheiten im Umlauf. Die Situation ist insgesamt fragil aber stabil. Mit den steigenden Fallzahlen wird das Contract Tracing jedoch schwieriger.» 00:34 Video Kuster: «Die Situation ist fragil, aber stabil bezüglich der Hospitalisation» Aus News-Clip vom 10.09.2020. abspielen

13:19 Medienkonferenz des BAG im Livestream um 13:30 Uhr Um 13.30 Uhr berichten wir hier über die Medienkonferenz aus dem BAG. Sie können sie im Livestream mitverfolgen. Zwei Experten stellen sich heute den Fragen der Medienschaffenden: Stefan Kuster, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten, BAG

Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, BAG