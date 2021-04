Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mit dem Vakzin von Astra-Zeneca impfen lassen. Er sei im Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin geimpft worden, teilt das Präsidialamt mit. «Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen. Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie», habe Steinmeier gesagt.

18:38

Baldiger Impfstart für Schaffhauser Hausärzte

In den ersten zwei Wochen nach Ostern startet im Kanton Schaffhausen ein Pilotprojekt, in welchem erstmals Covid-19 Impfungen in Hausarzt-Praxen durchgeführt werden. Am Projekt nehmen laut Mitteilung des Gesundheitsamtes, Link öffnet in einem neuen Fenster sechs Hausarzt-Praxen teil, welche sich in ländlichen Gebieten befinden.

So soll Personen, die relativ weit entfernt vom kantonalen Impfzentrum wohnen, die Anfahrt zum Impfzentrum erspart werden. Aktuell könnten wegen der Impfempfehlungen des BAG in den Hausarzt-Praxen nur Personen über 75 Jahren und Menschen mit chronischen Krankheiten geimpft werden, heisst es weiter. «Geplant ist, in einem zweiten Schritt weitere Arztpraxen in den kantonalen Impfprozess zu integrieren.»