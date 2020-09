Der Ticker startet um 6:00 Uhr

14:40 Schweden hebt Besuchsverbot in Altersheimen auf In Schweden dürfen Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen bald wieder von ihren Angehörigen besucht werden. Das seit fast sechs Monaten geltende Besuchsverbot wird per 1. Oktober aufgehoben, gab Sozialministerin Lena Hallengren bekannt. Das Verbot sei für die betroffenen Menschen die wohl weitreichendste Beschränkung in der Coronakrise gewesen. Der Leiter der nationalen Gesundheitsbehörde mahnte jedoch, dass es jetzt nicht zu einem Besucheransturm kommen dürfe. Schweden hatte vergleichsweise immer nur lockere Massnahmen während der Coronakrise angeordnet. Dieser schwedische Sonderweg hatte aber auch zur Folge, dass das Land im Vergleich deswegen relativ höhere Infektions- und Todeszahlen zu verkraften hatten. 05:25 Video Schweden, ein Einzelgänger in der Coronakrise Aus 10vor10 vom 02.09.2020. abspielen

Thailand will erstmals seit März wieder Touristen ins Land lassen – allerdings nur Langzeit-Urlauber, die demnächst ein entsprechendes Visum beantragen können. Zudem müssen die ausländischen Besucher zwei Wochen in staatliche Quarantäne, bevor sie ihre mehrmonatigen Ferien starten können. Einem entsprechenden Plan hat am Dienstag das Kabinett in Bangkok zugestimmt. Das Langzeit-Visum soll für 90 Tage gültig sein und kann zweimal verlängert werden, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Behörden berichtete. Nach der Quarantäne dürfen die Urlauber den Plänen zufolge frei im Land herumreisen.

13:02 BAG meldet 315 bestätigte Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit meldet 315 neue Fälle, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit sinkt der 7-Tage-Schnitt auf 397. Das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.6 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'967 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen. Das BAG meldet einen neuen Verstorbenen. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 7 Personen. Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Schweiz hat derzeit den Grenzwert des Bundes von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten und zählt damit selber zu den Coronavirus-Risikoländern, bei denen eine Quarantänepflicht bei der Einreise besteht.

12:40 «Spitäler könnten an Kapazitätsgrenzen kommen» «Es könnte bald passieren, dass ein Spital keine Kapazität mehr hat», warnt die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz. Sorgen bereitet der Kantonsregierung, dass die Altersklasse der über 65-Jährigen nun wieder stärker von Corona-Infektionen betroffen ist. Die Waadt liegt schweizweit an der Spitze, was die Ansteckungszahl im Verhältnis zur Bevölkerung betrifft, gefolgt von den Kantonen Freiburg und Genf. Dennoch sei die Lage zurzeit noch nicht bedrohlich, man bleibe wachsam und habe eine klare Strategie. «Wir reagieren nun auf die steigenden Fallzahlen und behalten uns vor, je nach epidemischer Lage weitere Massnahmen zu ergreifen», betont Ruiz. Damit ist die Medienorientierung beendet.

12:17 Bewilligung für Grossanlässe über 1000 Personen Béatrice Métraux, Regierungsrätin und Sicherheitsvorsteherin der Waadt, erläutert die Regeln für Grossanlässe ab 1000 Personen. «Diese Anlässe zu bewilligen, liegt laut Bundesrat in der Hand der Kantone. Wichtig ist uns, dass hier in der Waadt klare Vorschriften gelten. Jeder Anlass braucht ein verständliches Schutzkonzept und muss dieses mindestens drei Monate vor der Veranstaltung einreichen.» Sollte es die epidemische Lage erfordern, könne der Kanton zudem Bewilligungen wieder zurückziehen.

12:11 Keine neuen Massnahmen im ÖV Im öffentlichen Verkehr und in den Läden gelte schon länger eine Maskenpflicht, so Philippe Leuba. «Es gibt derzeit keinen Grund, dort neue Massnahmen zu verhängen. Die Maskenpflicht funktioniert und oft gibt es ausreichend Platz, damit man die Abstandsregeln einhalten kann.»

12:10 Privatanlässe über 100 Personen sind verboten Private Anlässe und Feste werden auf 100 Personen beschränkt. «Das ist sehr wichtig, da gerade im familiären Umfeld die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Bei kleineren Gruppen können Infektionen zudem besser nachverfolgt werden»,sagt Leuba. Ab 50 Personen gilt eine Maskenpflicht, zudem muss eine Teilnehmerliste geführt werden.

12:06 Nachtclubs müssen ab Donnerstag schliessen Ab Donnerstag werden alle Nachtclubs und Discos im Kanton Waadt geschlossen. «Wir wissen, dass das wirtschaftlich eine Herausforderung ist. Dennoch ist es wegen der steigenden Fallzahlen notwendig», sagt Regierungsrat Philippe Leuba. 00:32 Video Leuba: «Ab Donnerstag müssen alle Nachtclubs und Discos schliessen» Aus News-Clip vom 15.09.2020. abspielen

12:03 Sitzplatzpflicht in Bars und Restaurants «Cafés und Restaurants bleiben natürlich offen», betont Leuba. Doch wer ab Donnerstag ein Café oder ein Restaurant besucht, muss bis zu seinem Platz eine Maske tragen. Wer an seinem Tisch sitzt, darf die Maske ablegen. Sobald man aufsteht, muss die Maske wieder aufgesetzt werden. Zudem gilt in Bars und Restaurants eine Sitzplatzpflicht. Es darf nur am eigenen Platz sitzend konsumiert werden. Spielsalons wie Bowlingcenter dürfen offen bleiben, doch es gilt eine Maskenpflicht für die Gäste und das Personal.

11:59 Grundsatz: Aktivitäten einschränken, statt ganz verbieten Der Waadtländer Regierungsrat Philippe Leuba gibt über das neue Schutzkonzept Auskunft: «Es ist wichtig, die Infektionsherde direkt zu bekämpfen. Und diese sind laut Kantonsarzt primär bei Privatanlässen und im Nachtleben zu finden. Wir wollen Aktivitäten aber nicht ganz verbieten, sondern sie wo nötig limitieren, um so die Wirtschaft zu schonen. 00:54 Video Leuba: «Infektionsherde sind vor allem im Nachtleben und an privaten Festen zu finden» Aus News-Clip vom 15.09.2020. abspielen

11:54 Doppelt so viele Contact Tracer im Einsatz 100 Contact Tracer seien in der Waadt derzeit im Einsatz, dazu 6 Supervisoren. «Diese Kapazitäten wurden seit dem 10. September verdoppelt», sagt Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz. «Die Quarantäne ist weiterhin ein wichtiges Mittel, um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken.»

11:46 Mehr Infektionen, aber nur wenige Hospitalisationen «Die Hospitalisierungs- und Todesrate im Kanton Waadt ist nach wie vor gering. Derzeit sind 33 Personen hospitalisiert, vor allem ältere Personen. Doch die Infektionszahlen und die Hospitalisationsrate steigen, was neue Massnahmen notwendig macht», sagt Gesundheitsdirektorin Ruiz. 1973 Personen sind momentan in Quarantäne. Zudem sei das Testniveau konstant erhöht worden. Auch die Positivitätsrate der Coronatests steige, derzeit liege sie zwischen 6 und 7 Prozent, so Ruiz.

11:44 Neues Schutzkonzept in der Waadt Die Waadtländer Gesundheitsdirektion appelliert an die Eigenverantwortung aller Einwohnerinnen und Einwohner, stellt zudem jedoch ein neues Schutzkonzept vor. Dieses solle Freiheiten ermöglichen, aber dort Massnahmen ergreifen, wo nötig. «Wichtig ist es, Risikopatientinnen und Patienten zu schützen und unser Gesundheitssystem zu schonen. Das sind die Hauptfaktoren», sagt Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz. 00:44 Video Ruiz: «Unser Ziel ist es, Risikopatientinnen und Patienten zu schützen und unser Gesundheitssystem zu schonen» Aus News-Clip vom 15.09.2020. abspielen

11:35 Kanton Waadt ergreift neue Massnahmen Der Kanton Waadt ist bezüglich Coronavirus-Infektionen das neue Sorgenkind der Schweiz. Seit Mitte August steigen die Fallzahlen im Kanton Waadt rasant an, über 40 Prozent aller neuer Fälle in der Schweiz entfallen auf die Waadt. Dabei sind es vor allem wieder junge Leute zwischen 20 und 39 Jahren, die sich anstecken. Entsprechend ergreift der Kanton neue Massnahmen, wie die Gesundheitsdirektion heute kommuniziert: Alle Nachtclubs und Discos werden geschlossen.

Privatanlässe von mehr als 100 Personen sind verboten. Ab 50 Personen gilt eine Maskenpflicht.

Neu gilt nicht nur in Läden, sondern in allen geschlossenen, öffentlichen Räumen eine Maskenpflicht.

In Restaurants und Bars darf nur noch im Sitzen konsumiert werden. Gäste müssen, ausser an den Tischen, eine Maske tragen; das Servicepersonal immer. Die neuen Massnahmen treten am Donnerstag um 15 Uhr in Kraft. 01:05 Video Kanton Waadt verschärft Massnahmen Aus News-Clip vom 15.09.2020. abspielen

11:04 Der Kanton Waadt reagiert auf die gestiegenen Fallzahlen Der Kanton registrierte in letzter Zeit stark gestiegene Fallzahlen. Alleine letzten Freitag wurden rund 180 Fälle einer Coronavirus-Infektion vermeldet, in der restlichen Schweiz waren es knapp doppelt so viele. Die Regierung will nun reagieren und informiert um 11:30 Uhr über Massnahmen. Den Live-Stream der Medienorientierung können Sie hier im Ticker mitverfolgen. Legende: SRF

10:44 Nationalrat will Unterstützung von eingeschränkten Selbständigerwerbenden Das Parlament will mit dem Covid-19-Gesetz per Notrecht beschlossene Finanzhilfen für diverse Branchen auf eine gesetzliche Basis stellen. In verschiedenen Details sind sich die Räte noch nicht einig, beispielsweise beim Erwerbsersatz für Selbstständige. Der Nationalrat beriet die Vorlage am Dienstag zum zweiten Mal. Er hielt an seinem ursprünglichen Entscheid fest, den Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung für Selbstständigerwerbende sowie Personen in arbeitgeber-ähnlicher Stellung auszuweiten. Geht es nach dem Ständerat, soll jemand keine Erwerbsausfallentschädigung erhalten, wenn er seine Tätigkeit wegen der Corona-Krise bloss «massgeblich einschränken» muss. Die kleine Kammer verlangt einen Unterbruch der Tätigkeit. Der Nationalrat sprach sich jedoch stillschweigend für eine Unterstützung für eingeschränkte Selbstständige aus. Anspruchsberechtigt sollen Personen mit einem Einkommen bis 150'000 Franken sein. Sie sollen täglich maximal 196 Franken entschädigt erhalten. Die Regelung soll nahtlos die am Mittwoch auslaufende Notverordnung ablösen bis Ende Juni 2021 gelten. Zudem sollen Mitarbeitende auf Abruf oder mit einem befristeten Arbeitsvertrag sowie Lernende Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben. Auch das lehnt der Ständerat ab.

9:51 Thurgau setzt eine «Schutzkonzept-Polizistin» ein Der Kanton Thurgau richtet eine eigene Covid-19-Vollzugsstelle ein. Eine ehemalige Polizistin und Gemeindeschreiberin kontrolliert dort Schutzkonzepte und überprüft deren Umsetzung. Bei Veranstaltungen im Thurgau seien die Schutzkonzepte zu oft mangelhaft, begründet den Schritt Gesundheitsdirektor Urs Martin: «Manche Veranstaltungen verwendeten ein Schutzkonzept, das für einen ganz anderen Anlass verfasst wurde. Andere hatten schlicht keines.» Dazu arbeitet die Covid-19-Vollzugsstelle mit anderen Verwaltungseinheiten zusammen, welche beispielsweise die Kontrolle vor Ort durchführen. Lückenlos sei auch dieses System nicht, sagt Urs Martin, «aber wir werden uns bemühen, risikobasiert Stichproben zu machen». Audio Thurgau kontrolliert Schutzkonzepte strenger 01:43 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 14.09.2020. abspielen. Laufzeit 01:43 Minuten.

In manchen Kantonen gilt in Kitas eine Maskenpflicht. So auch im Kanton Freiburg, wo Rossana Savastano Betriebsleiterin der Tagesstätte Schmitten ist. Anfangs hätten die Babys stark auf die Masken reagiert, erzählt die Kita-Leiterin: «Sie haben geweint oder sie hatten einen starren Blick.» Savastano befürchtet in der Sendung HeuteMorgen von Radio SRF, dass die Maskenpflicht negative Folgen haben könnte – etwa in der Sprachentwicklung, in der Emotionsentwicklung oder in der Vertrauensentwicklung zum Gegenüber. Der Freiburger Kantonsarzt Thomas Plattner verteidigt die Maskenpflicht dadurch, dass sie verhindern soll, dass man Kitas schliessen müsse. Psychologin Heidi Simoni befürwortet im Interview das Maskentragen, spricht aber von einer Notlösung. Eine strikte Maskenpflicht sei schlecht für die Entwicklung der Kinder: «Tragen die Betreuerinnen den Mund- und Nasenschutz immer, sind die Kinder eingeschränkt im Austausch mit dem Gegenüber.»

8:50 Erstmals seit zwei Monaten kein Covid-19-Todesfall in Australien Australien hat am Dienstag seinen ersten Tag ohne einen Covid-19-Todesfall innerhalb von zwei Monaten verzeichnet. Obwohl mit 50 neuen Infektions-Fällen ein leichter Anstieg verzeichnet wurde, steigt im Land die Zuversicht, dass eine zweite Infektionswelle eingedämmt werden könnte. Die meisten der neuen Fälle traten in Victoria auf, dem zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens. Rund drei Viertel der Covid-19-Infektionen Australiens entfallen auf Victoria. Doch auch hier würden ab Mittwoch viele Einschränkungen gelockert, kündigte Premierminister Daniel Andrews an. Versammlungen im Freien werden für bis zu zehn Personen wieder erlaubt, die Bewohner eines Haushalts dürfen nun ein anderes Haus besuchen und Cafés und Restaurants dürfen im Freien bis zu 50 Gäste empfangen. Legende: Der Strand von Melbourne, der Hauptstadt des Bundeslandes Victoria, am 14. September 2020. Keystone