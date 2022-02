Der Ticker startet um 5:41 Uhr

16:41 Tessiner Regierung hebt Maskenpflicht an Primarschule auf Ab dem kommenden Montag dürfen Primarschüler wieder ohne Maske zur Schule: Das Tessiner Departement für Bildung, Kultur und Sport hebt die Maskenpflicht an der Primarschule auf. In den Tessiner Primarschulen gilt seit dem Ende der Weihnachtsferien ein Maskenobligatorium. Dieses habe zum Ziel gehabt, möglichst viele Kinder vor einer Quarantäne zu bewahren, schreibt das Departement für Bildung, Kultur und Sport. Der gestrige Entscheid des Bundesrats, die nationale Quarantäneregelung aufzuheben, habe die sofortige Beendigung aller aktiven Einzel- und Klassenquarantänen zur Folge. Lehrer und andere an der Schule tätige Erwachsene müssten jedoch weiterhin eine Maske tragen, heisst es im Communiqué weiter. Für Schüler, die sich auch ohne Obligatorium schützen möchten, würden bis mindestens noch zu den Fasnachtsferien Gratismasken zur Verfügung gestellt.

16:22 EMA: Unterstützen schnelle Entwicklung von Omikron-Vakzin Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will die Zulassung eines an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs unterstützen. Zugleich bekräftigt der Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, Marco Cavaleri, dass er die Pharmaunternehmen ermutige, nicht nur einen monovalenten, auf Omikron zugeschnittenen Impfstoff zu entwickeln, sondern auch Versionen, die eine Kombination von Varianten abdecken. Die Erprobung mehrerer Impfstoffe in klinischen Versuchen wäre «der stabilste Weg nach vorn». «Aber wenn gleichzeitig ein monovalenter Omikron-Impfstoff schnell in die klinische Erprobung gebracht werden kann, können wir das nur unterstützen.»

15:33 Omikron führt nicht zu grossen Umsatzeinbussen Die Omikron-Welle sorgt bei Schweizer Firmen nicht für grosse Umsatzausfälle, weil das Personal fehlt. Grössere Sorgen bereitet die Verfügbarkeit von Material und Vorprodukten. Insgesamt habe sich die Schweizer Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2022 gut entwickelt, sagte Klaus Abberger von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. «Die Erholung geht weiter trotz des pandemischen Jahreswechsels.» Dieser Befund basiert auf einer Umfrage bei rund 4500 Unternehmen. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen an die Zukunft liegen laut den Angaben über dem langjährigen Schnitt. An diesem Bild habe auch die Omikron-Welle nichts geändert. Zwar gaben die Firmen an, dass zuletzt durchschnittlich 7 Prozent der Belegschaft wegen einer Infektion mit dem Virus oder einer Quarantäne gefehlt hätten. Nur rund 9 Prozent der befragten Firmen beklagten sich aber über einen Umsatzrückgang deswegen.

14:27 Pandemie reisst bei den Fussballclubs ein Loch von sieben Milliarden Euro ein Die Corona-Pandemie hat den Spitzenvereinen im europäischen Fussball Einnahmeausfälle von rund sieben Milliarden Euro eingebrockt. Das ist das Ergebnis des UEFA Benchmarking Berichts, einer Studie von über 700 Vereinen aus den 54 Top-Ligen. Nach Verlusten in Höhe von rund drei Milliarden Euro im Jahr 2020 kamen weitere vier Milliarden im 2021 hinzu. Die grössten Verluste resultierten in Höhe von 4.4 Milliarden Euro aus den geringeren beziehungsweise fehlenden Ticket-Einnahmen während der Pandemie. Die Sponsoring-Einbussen beliefen sich auf 1.7 Milliarden Euro, dazu schlugen Verluste aus den TV-Rechten in Höhe von rund 900 Millionen Euro zu Buche. Trotz der Verluste sind die Spielergehälter bei den Clubs durchschnittlich um zwei Prozent pro Jahr gestiegen. Damit machte dieser Posten in den Bilanzen der Clubs 56 Prozent der Einnahmen aus. Zum Vergleich: 2013 wurden nur 42 Prozent der Einnahmen für Spielergehälter verwendet. Allein für das Geschäftsjahr 2021 stiegen die Schulden der Clubs um 75 Millionen Euro, was ein Anstieg um 15 Prozent war. Vor allem Clubs aus Spanien, Frankreich, Italien und der Türkei waren für den Anstieg verantwortlich.

Das BAG vermeldet die neuesten Infektionszahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 36'740 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 33'588. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 5501.64.

Das BAG meldet 150 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 108 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1977 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 209 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 3 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 80 Prozent ausgelastet. 24 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 18 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 12 Verstorbenen.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 40.3 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 40 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 99'845 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

Bisher wurden in der Schweiz 15'426'722 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 21'040 Personen pro Tag geimpft. Das sind 40.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.4 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 39.8 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:16 Italien beginnt mit Auslieferung von Corona-Medikament Paxlovid Eine Woche nach der Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA beginnt Italien mit der Auslieferung des Covid-19-Medikaments Paxlovid. Ab Freitag sollen die Regionen und autonomen Provinzen die ersten 11’200 Einheiten der Pille des US-Herstellers Pfizer erhalten, teilt der italienische Corona-Koordinator, General Francesco Figliuolo, mit. Paxlovid kann von Patienten zu Hause oral eingenommen werden. Die Pille gilt als sehr effektiv vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen – bei ihnen soll sie das Risiko von sehr schweren Krankheitsverläufen um 89 Prozent senken. Der grosse Vorteil ist, dass Patienten die Tablette daheim nehmen können und nicht für eine Infusion in Kliniken müssen. Italien hat mit Pfizer einen Vertrag für die Lieferung von 600’000 Einheiten Paxlovid abgeschlossen. Diese sollen im Laufe des Jahres ausgeliefert werden. Legende: Keystone / Archiv

12:35 Auch Tschechien lockert die Regeln deutlich Tschechien lockert trotz hoher Infektionszahlen die Corona-Regeln in mehreren Bereichen. Ab dem 9. Februar müssen in Restaurants und bei Veranstaltungen keine Nachweise über den Impf- oder Genesenenstatus mehr vorgezeigt werden, kündigt Premierminister Petr Fiala an. Ungeimpfte bekommen somit dort wieder Zugang. Ab dem 18. Februar entfällt zudem die Testpflicht in Unternehmen und Schulen. Trotz Rekord-Infektionszahlen in dieser Woche rechnen die zuständigen Behörden im Februar mit einem Rückgang der Fallzahlen. Die Hospitalisierungen liegen unter dem Niveau früherer Pandemiewellen. Legende: Prag: In Tschechien wird es wieder einfacher, Restaurants und Veranstaltungen zu besuchen. Keystone

12:02 Keine Homeofficepflicht mehr – eine Bilanz Mit der rechten Hand an der Tastatur, im linken Arm ein Baby, im Ohr die Stimme des Chefs, zu Füssen ein hungriges Haustier. Dass die Homeoffice-Pflicht nun aufgelöst ist, dürften einige nicht unbedingt bedauern. Und dennoch, das Arbeiten zu Hause hat durch die Pandemie an Akzeptanz gewonnen – und wird wohl auch in Zukunft eine Alternative zum Büro sein. Arbeitsexpertin Heike Bruch von der Universität St. Gallen sagt: «Einige haben diese Freiheit sehr genossen, sind auch sehr viel eigenständiger geworden. Wir beobachten aber auch Erschöpfung und das Thema Isolation.» 03:56 Video Die Bilanz zum Homeoffice Aus 10 vor 10 vom 02.02.2022. abspielen

11:35 Auch im Kanton Zug fällt die Maskenpflicht bei den ABC-Schützen Die Zuger Kantonsregierung will die Maskenpflicht an Schulen auf der Primarstufe und der Sekundarstufe I nach den Sportferien aufheben und die Reihentestes einstellen. Zudem lockert sie die Vorgaben für Spitäler und Pflegeheime: Dort fällt für Besucherinnen und Besucher ab Samstag die Zertifikatspflicht weg. In der letzten Woche habe das Pandemiegeschehen eine neue Form angenommen, begründet die Gesundheitsdirektion diese Entscheide. Mit den bisherigen Massnahmen lasse sich das Infektionsgeschehen nicht mehr wesentlich beeinflussen. Die Kantonsregierung nimmt allerdings in der zweiten Ferienwoche eine Beurteilung vor und behält sich vor, bei einer unerwarteten Verschlechterung der Situation die Maskenpflicht weiterzuführen. Legende: Keystone / Archiv

10:19 Im Kanton Bern fällt die Maskenpflicht für Erst- bis Viertklässler Der Kanton Bern verzichtet auf die Verlängerung der Maskentragpflicht für jüngere Schulkinder. Diese befristete Corona-Schutzmassnahme läuft am 14. Februar aus. Sie betraf Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse der Volksschule. Ebenfalls fallen wird das Verbot von Ausgängen und Urlauben im Justizvollzug, wie die Staatskanzlei heute mitteilt. Legende: Keystone / Archiv

9:00 Glückskette unterstützt Pandemie-Betroffene Im pandemiegeprägten Jahr 2021 konzentrierte sich die Arbeit der Glückskette vor allem auf die am stärksten vom Coronavirus betroffenen Menschen. Die Stiftung finanzierte mit 34 Millionen Franken 348 Projekte zugunsten von Menschen in Not. Über 77 Prozent davon – 6.5 Millionen Menschen – litten in der Schweiz und im Ausland unter den Folgen der Pandemie. Mit der Solidarität der Schweizer Bevölkerung sammelte die Glückskette gesamthaft über 27 Millionen Franken. Der grösste Teil der Spenden floss vergangenes Jahr in Projekte für Menschen, die von den wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie in der Schweiz und weltweit am stärksten betroffen sind. In der Schweiz erfolgte diese Unterstützung hauptsächlich in Form von finanzieller Hilfe und Dienstleistungen für die Betroffenen (Hauslieferungen, Pflege, Transport).

8:28 Roche rechnet mit nachlassendem Corona-Einfluss Für den Pharmakonzern Roche bedeutet die Covid-19-Pandemie Licht und Schatten. Das haben die aktuellen Geschäftszahlen für 2021 einmal mehr deutlich gemacht. So profitierte etwa die Diagnostik-Sparte besonders stark von den verkauften Corona-Tests, während die Pharmasparte zum Teil unter dem geänderten Patientenverhalten litt. «Wir rechnen damit, dass sich der Einfluss der Pandemie ab dem zweiten Quartal 2022 abschwächen wird», kündigte Roche-CEO Severin Schwan heute während einer Telefonkonferenz mit Journalisten an. Mit Blick auf die Corona-Tests dürfte die Nachfrage nach den Schnelltests zuerst sinken.

7:00 Auch Deutschland beschliesst Lockerungen Die 16 Bundesländer erlauben wieder Grossveranstaltungen wie Fussballspiele mit bis zu 10’000 Zuschauern. Laut Beschluss der Staatskanzleichefs gilt für Veranstaltungen in Innenräumen ein Maximum von 4000 Personen oder eine Auslastung von maximal 30 Prozent der Höchstkapazität. «Bei Veranstaltungen im Freien liegt die zulässige Auslastung bei maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch bei nicht mehr als insgesamt 10'000 Zuschauenden», heisst es im Beschluss. Es sollen 2G- oder 2G-Plus-Regeln entsprechend den Vorschriften in den Bundesländern gelten. Für überregionale Grossveranstaltungen wird zudem die Maskenpflicht genannt. Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt merkten in einer Protokollnotiz an, dass sie zwar ein möglichst einheitliches Vorgehen wollten, aber im Rahmen ihrer Regelungen geringfügig abweichen würden. Dies sei angesichts weiterer Schutzvorkehrungen vertretbar.

5:15 Deutsche Impfkommission prüft Empfehlung für vierte Impfung Die ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland bereitet nach Angaben ihres Vorsitzenden Thomas Mertens eine Empfehlung für eine vierte Corona-Impfung vor. Jüngste Daten aus Israel liessen vermuten, dass eine vierte Dosis eine «gewisse Verbesserung beim Schutz vor Infektion und eine deutlichere Verbesserung beim Schutz vor schwerer Erkrankung» bringe, so Mertens. Die Stiko werde dazu demnächst eine Empfehlung abgeben. Dabei gehe es um eine zweite Auffrischungsimpfung mit den vorhandenen mRNA-Impfstoffen. In Israel haben bereits Hunderttausende eine vierte Impfung erhalten. Nach Über-60-Jährigen, Immungeschwächten und medizinischem Personal können sie inzwischen alle Erwachsenen mit Vorerkrankungen in Anspruch nehmen. Legende: Mertens sagte weiter: «Mit Blick auf die Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst wurden, muss die Kommission zunächst auf die Daten aus den klinischen Studien von Moderna und Pfizer/Biontech warten.» Keystone/Archiv

0:44 Neuseeland lockert Ende Februar die Einreisebestimmungen Geimpfte Neuseeländerinnen und Neuseeländer, die sich in Australien aufhalten, können ab dem 27. Februar ohne Quarantäne in ihre Heimat zurückkehren. Das hat Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mitgeteilt. Aus allen anderen Ländern sei die quarantänefreie Einreise für geimpfte Staatsbürgerinnen und -bürger zwei Wochen später möglich. Geimpfte Rucksacktouristinnen, Fachkräfte und internationale Studierende werden ab März ins Land gelassen und können sich selbst isolieren, anstatt in staatlichen Quarantäneeinrichtungen untergebracht zu werden. Touristen aus Australien ist die Einreise ab Juli gestattet, Reisenden aus dem Rest der Welt ab Oktober. Legende: Erst vor rund zwei Wochen hatte Neuseeland einige Massnahmen wie das Tragen von Masken verschärft, weil übers Wochenende neun Omikron-Neuinfektionen registriert worden waren. Premierministerin Ardern verschob deshalb auch ihre Hochzeit. Reuters/Archiv

22:28 Baldige Aufhebung der Zertifikatspflicht Der Bundesrat stellt die Abschaffung der Zertifikatspflicht auf Mitte Monat in Aussicht. Die Gastrobranche ist erleichtert, aber auch der Athletic Boxclub Bern, wie ein Besuch von SRF vor Ort zeigt. 06:47 Video Aufhebung der Zertifikatspflicht: Erleichterung bei Sport und Gastro Aus Schweiz aktuell vom 02.02.2022. abspielen

22:05 Italien lockert Beschränkungen für ausländische Besucher Der italienische Ministerrat beschloss in Rom, dass Ausländer künftig wieder in Hotels oder Restaurants gehen dürfen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Sie müssen aber einen Negativtest vorweisen. Die Neuregelung betrifft auch Touristen und Geschäftsleute, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Präparat geimpft sind, etwa aus Russland oder China. Zuletzt hatte sich die Tourismusbranche beschwert, weil Gäste zwar dank der 3G-Regel – also auch ungeimpft, aber negativ getestet – einreisen, dann aber nicht in Hotels oder Gaststätten gehen durften. Für Italiener gilt in der Gastronomie die 2G-Regel. Legende: Die Engelsburg in Rom: Für Ungeimpfte Reisende wird es nun wieder leichter, Italien zu besuchen. Colourbox

21:47 Serbische Staatsanwaltschaft bestätigt Djokovics PCR-Test Die positiven Ergebnisse der PCR-Tests, die der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic bei der Einreise nach Australien vorgelegt hat, waren «gültig». Das bestätigte die serbische Staatsanwaltschaft, nachdem Zweifel an der Authentizität der positiven Tests vom 16. und 22. Dezember aufgekommen waren. Djokovic wollte mit den Tests einreisen, um an den Australian Open im Januar teilnehmen zu können, wurde letztlich aber dennoch ausgewiesen. Einige Medien, darunter die BBC, hatten die Gültigkeit der Tests aufgrund der Seriennummer infrage gestellt. Zudem hatte Djokovic am 17. Dezember an einer Veranstaltung mit jungen Tennisspielern teilgenommen und einen Tag später einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe zugestimmt. Djokovic versicherte später, dass er erst nach der Veranstaltung am 17. Dezember von dem positiven Ergebnis erfahren hatte und räumte «eine Fehleinschätzung» im Bezug auf das Interview ein. 02:24 Video Archiv: Gericht entscheidet über Djokovic-Ausweisung Aus Tagesschau vom 15.01.2022. abspielen

21:11 Deutschland: Keine Lockerungen in Sicht Die deutsche Regierung hält den Zeitpunkt für nicht gekommen, einen Fahrplan für Lockerungen von Corona-Massnahmen aufzustellen. Das betont Regierungssprecher Hebestreit und verweist auf steigende Patienten- und Infektionszahlen. Voraussetzung für Rücknahmen seien sinkende Fallzahlen. Diese erreichten mit 208'498 Positiv-Tests binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert. Das sind 44'498 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 164'000 Neuinfektionen gemeldet wurden.