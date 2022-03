Der Ticker startet um 6:04 Uhr

16:22 Corona-Gefahr bei Wildtieren: WHO rät zu strikter Hygiene Die Tierwelt wird in der Corona-Pandemie nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher möglicherweise unterschätzt. Zwar spiele die Übertragung des Virus vom Tier auf den Menschen keine besondere Rolle - dessen Ausbreiten in Tierpopulationen könne jedoch die Gesundheit eines Bestands beeinträchtigen und das Auftreten neuer Varianten erleichtern, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von WHO, der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) in Genf. Abgesehen von Haustieren seien bisher Corona-Infektionen bei freilaufenden, in Gefangenschaft gehaltenen oder gezüchteten Wildtieren wie Grosskatzen, Nerzen, Frettchen, nordamerikanischen Weisswedelhirschen und Menschenaffen beobachtet worden. Die Organisationen riefen dazu auf, gerade bei Berufsgruppen, die wie Metzger und Jäger engen Kontakt zum Tier hätten, die Empfehlungen zur Hygiene und zum Selbstschutz zu beachten.

14:40 Bund und Kantone beraten über die Zeit nach der besonderen Lage Um auf die Zeit nach der Aufhebung der pandemiebedingten besonderen Lage vorbereitet zu sein, haben sich Bund und Kantone zu Gesprächen getroffen. Präzisiert wurden die Aufgaben und Zuständigkeiten, um sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Bundesrat Alain Berset und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) trafen sich, um auf die Übergangsphase, die bis zum Frühjahr 2023 dauert, vorbereitet zu sein, wie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) mitteilt. Der weitere Verlauf der Pandemie lasse sich aktuell nicht zuverlässig abschätzen, so das EDI. Es sei aber davon auszugehen, dass es auch künftig zu saisonalen Erkrankungswellen kommen werde. Auch müsse mit neuen Varianten gerechnet werden. Bund und Kantone müssten erhöhte Wachsamkeit walten lassen. Die besondere Lage wird laut EDI voraussichtlich Anfang April mit der Aufhebung der Covid-19-Verordnung beendet. Die Hauptverantwortung für das Ergreifen von Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit gemäss dem Epidemiengesetz liege dann bei den Kantonen.

14:04 Rotes Kreuz befürchtet verstärkte Corona-Welle in der Ukraine Der Ukraine-Krieg könnte nach Ansicht von Experten zu stark steigenden Corona-Infektionen im Land sowie in den Nachbarstaaten führen. Die Ukraine sei vor Kriegsbeginn mit 900'000 Fällen im Februar noch mitten in der Omikron-Welle gewesen und habe bei Tests eine Positivitätsrate von 60 Prozent aufgewiesen, sagte eine Sprecherin der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in Genf. Die normalen Vorsichtsmassnahmen seien nun nicht mehr gegeben. «Es gibt überfüllte Schutzräume, Busse, Bahnen, Hotels», sagte IFRC-Gesundheitsexpertin Petra Khoury. Da die Zahl der Tests wegen des Kriegs sinken werde, leide auch der Überblick über die epidemiologische Lage im Land. Nachbarstaaten wie Moldawien und Rumänien als Ziele der Ukraine-Flüchtlinge hätten niedrige Corona-Impfquoten, hiess es.

13:33 BAG meldet am Montag 58'110 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 58'110 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

12:57 Corona hat berufliche Gleichberechtigung der Frauen verschlechtert Aufgrund der Covid-Pandemie wurden Verbesserungen der beruflichen Gleichberechtigung um mindestens zwei Jahre zurückgeworfen. Zu diesem Schluss kommt eine heute Montag veröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens PwC. Der Bericht analysiert die Beschäftigungsverhältnisse von Frauen in den 33 OECD-Ländern. Als Hauptgründe für die Verschlechterung nennen die Autoren geringere Erwerbsbeteiligungen und eine höhere Belastung für Frauen durch unbezahlte Kinderbetreuung während der Pandemie. Frauen übernahmen laut Bericht dreimal häufiger Betreuungsaufgaben, welche durch Lockdowns erforderlich waren, und schieden dadurch aus dem Erwerbsleben aus. Laut dem Bericht ist die berufliche Gleichberechtigung der Geschlechter in Neuseeland, Luxemburg und Slowenien am höchsten. Die Schweiz belegt Rang 14 von 33. Die Autoren verwiesen auf eine grosse Schere beim Beschäftigungsgrad hin: Während 89 Prozent der Männer Vollzeit arbeiten, sind es bei den Frauen nur 56 Prozent. Hier gehts zur Studie., Link öffnet in einem neuen Fenster

12:05 Ungarn hebt fast alle Corona-Massnahmen auf Das EU-Land hat beinahe sämtliche Coronaregeln aufgehoben. Ab heute, Montag, muss in öffentlich zugänglichen Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske mehr getragen werden. Die Maskenpflicht gilt lediglich noch in Spitälern und Altersheimen. Ausserdem sind Grossveranstaltungen wieder frei zugänglich. Ungarn hatte bereits im vergangenen Sommer viele Corona-Massnahmen abgeschafft. Die Einreisebeschränkungen waren damals ebenso gestrichen worden wie die 3G-Regel für die Gastronomie.

11:04 Ferieninsel Bali lockert früher als geplant Auf der indonesischen Insel Bali können zweifach geimpfte Reisende ab sofort wieder quarantänefrei Ferien machen. Die eigentlich für den 14. März angekündigten Lockerungen treten damit eine Woche früher als geplant in Kraft, wie die Regierung am Montag laut der Nachrichtenagentur DPA mitteilte. Voraussetzung sind eine Hotelbuchung für mindestens vier Tage sowie zwei PCR-Tests am ersten und dritten Tag der Reise. Eine Booster-Impfung ist nicht nötig. Bali ist auf die Tourismus-Branche angewiesen, die seit April 2020 fast komplett am Boden liegt. 2019 waren noch mehr als sechs Millionen Urlauber auf die für ihre Tempel, Reisfelder und Strände bekannte Insel gereist. Indonesien war lange das am schlimmsten von dem Virus betroffene Land in der Region. Insgesamt wurden in dem Land mit 270 Millionen Einwohnern bislang rund 5.7 Millionen Fälle registriert, schreibt die DPA. 150'000 Menschen starben demnach in Verbindung mit Covid-19. Legende: Ausländische Touristen kommen am internationalen Flughafen in Bali an. Keystone

10:16 Produktfälscher haben schnell auf Pandemie-Bedingungen reagiert Die Corona-Pandemie hat auch der Produktpiraterie neuen Schub gegeben. «Kriminelle Netzwerke haben sich rasch an neue Chancen und die Nachfrage nach Produkten angepasst, die durch die Pandemie entstanden sind», geht aus einem heute Montag veröffentlichten Bericht der EU-Agentur für geistiges Eigentum (EUIPO) im südspanischen Alicante und von Europol hervor. Das betreffe zum Beispiel Masken und andere persönliche Schutzausrüstungen gegen eine Corona-Infektion. 2020 seien von EU-Behörden insgesamt 66 Millionen gefälschte Gegenstände beschlagnahmt worden, ein leichter Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr vor der Pandemie. Zwar kämen die meisten der Fälschungen und Nachahmungen weiterhin vor allem aus China und anderen asiatischen Ländern, aber die Herstellung solcher minderwertigen und zum Teil lebensgefährlichen Waren innerhalb der EU habe erheblich zugenommen.

9:18 Schweizer Hotels im Januar deutlich besser ausgelastet Die Schweizer Hoteliers blicken auf einen erfolgreichen Jahresstart zurück. Damit setzte sich der positive Trend aus dem Vorjahr fort. Im Januar 2022 zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) 2.2 Millionen Logiernächte. Das sind 71 Prozent oder rund 908'000 mehr als in der Vorjahresmonat. Bereits in den Vormonaten Dezember (+64 Prozent), November (+95 Prozent) und Oktober (+39 Prozent) waren die Logiernächte klar angestiegen. Zum Vorkrisenniveau vom Januar 2020 fehlten weiterhin fast 30 Prozent der Gäste. So waren unmittelbar vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in den Schweizer Hotels noch mehr als 3 Millionen Logiernächte gezählt worden. Der anhaltendnde Aufwärtstrend im Jahr 2022 ist vor allem auf die Rückkehr der ausländischen Gäste zurückzuführen. So nahm die Zahl der von Ausländern gebuchten Hotelübernachtungen im Berichtsmonat gegenüber Januar 2021 um 163 Prozent zu. Aber auch die inländischen Gäste sorgten im Januar für 43 Prozent mehr Übernachtungen als vor einem Jahr.

8:35 Deutschland: Zahl der Corona-Infektionen steigt deutlich Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) meldet wieder deutlich steigende Corona-Zahlen: Das RKI registrierte am Montag 78'428 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 16'079 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche, als 62'349 positive Tests gemeldet wurden. Zudem stieg die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge. Der Wert kletterte auf 1259.2 von 1231.1 am Vortag. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in einer Woche auf 100'000 Einwohner infizieren. Insgesamt liegt damit die Zahl der Infektionen in Deutschland bei mehr als 15.86 Millionen. 24 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Bundesländer hatten erst am Freitag zahlreiche Corona-Lockerungen umgesetzt. So gilt etwa wieder eine 3G-Regelung in Gastronomie und Hotels, die nun auch von ungeimpften Menschen mit Test wieder genutzt werden dürfen. Discos und Clubs können wieder öffnen. Das Gesundheitsministerium hatte am Freitag gesagt, man halte den Höhepunkt der fünften Welle für überschritten.

6:17 Höchster Anstieg von lokalen Infektionen in China seit Pandemiebeginn Das chinesische Festland meldet offiziellen Daten zufolge mit 214 Ansteckungen die höchste Zahl an lokal übertragenen symptomatischen Corona-Fällen binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie im März 2020. Die meisten Fälle treten nach Angaben der nationalen Gesundheitskommission in den Provinzen Guangdong, Jilin und Shandong auf. Chinas jüngste Virusausbrüche sind im weltweiten Vergleich klein. Die Volksrepublik verfolgt das Ziel, jede Infektion sowie enge Kontakte schnell zu identifizieren und unter Quarantäne zu stellen.