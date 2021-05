Der Ticker startet um 5:37 Uhr

14:26 Corona-Impfstoff bringt Biontech Milliardenumsatz Das Mainzer Unternehmen Biontech erwartet einen Umsatz von 12.4 Milliarden Euro mit seinem Covid-19-Impfstoff. Die Umsatzprognose basiere auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über rund 1.8 Milliarden Impfdosen für 2021, teilt der Konzern mit. Im Zusammenhang mit weiteren Verträgen für Lieferungen im 2021 würden zusätzliche Umsätze erwartet. Zudem seien erste Verträge für 2022 und darüber hinaus geschlossen worden. Insgesamt rechnet Biontech nun bis Ende Jahr mit einer Produktionskapazität von drei Milliarden Dosen sowie mehr als drei Milliarden Dosen im 2022. Im ersten Quartal setzte das Unternehmen dank des Impfstoffs-Geschäfts 2.05 Milliarden Euro um, nach 27.7 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn betrug rund 1.13 Milliarden Euro nach einem Verlust von 53.4 Millionen vor Jahresfrist.

13:32 3683 neue bestätigte Fälle nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3683 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1472 . Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 253.46 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'340 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 42 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 876 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 81.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent. Davon sind 23 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:15 5000 Spritzen pro Tag: Bern eröffnet grösstes Impfzentrum In der alten Festhalle hat der Kanton Bern heute sein zehntes und grösstes Impfzentrum eröffnet. Bis zu 5000 Impfungen können hier täglich verabreicht werden, wie Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg vor Ort erklärte. Kantonsweit bestehe eine Kapazität von 20'000 Impfungen pro Tag. Das Problem seien aber nicht die Kapazitäten, sondern die Zahl zur Verfügung stehenden Impfdosen. Das Impfzentrum Bernexpo (IZBE) startete vor Wochenfrist probehalber mit einigen hundert Impfungen. An diesem Montag waren es bereits etwa 1600. Die Planung und der Aufbau des grössten bernischen Impfzentrums nahmen etwa drei Wochen in Anspruch. Die Kantonspolizei Bern wirkte beim Aufbau massgeblich mit.

12:36 Corona führt bei KMU zu erhöhtem Weiterbildungsbedarf Kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz messen der Weiterbildung im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie einen hohen Stellenwert bei. Dennoch sparen viele Firmen in diesem Bereich. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Online-Umfrage des Schweizerischen Verbands für Weiterbildung (SVEB). Konkret sehen zwei Drittel der KMU einen erhöhten Bedarf an Weiterbildung, wie die zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 durchgeführte Umfrage unter 123 Firmen zeigt. Ein Drittel der Belegschaft benötige wegen der Krise neue Anforderungen, heisst es. Bei rund 60 Prozent der Unternehmen habe die Pandemie Auswirkungen auf die Kompetenzen für das agile Arbeiten sowie die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten gezeigt. Bei 43 Prozent der Befragten sei ein starker Effekt bei digitalen Kompetenzen zu spüren. Legende: Der SVEB führt den erhöhten Bedarf an Weiterbildungen unter anderem darauf zurück, dass viele KMU infolge der Krise Unterstützung bei der Finanzierung oder der IT-Infrastruktur benötigten – etwa im Homeoffice. Keystone

11:37 Zürich weitet Gratis-Kurierdienst für Massentests aus Zürich hat seinen Kurierdienst-Service, mit dem Unternehmen und Schulen ihre Corona-Massentests ins Labor schicken können, auf das gesamte Kantonsgebiet ausgeweitet. Testergebnisse können so noch am selben Tag vorliegen. Der kostenlose Kurierdienst steht Betrieben, Institutionen und Schulen in Zürich, Winterthur, Wetzikon, Dietikon, Schlieren, Urdorf sowie den zentralen Gebieten von Uster und Dübendorf zur Verfügung. Er kann montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr beansprucht werden. Für das übrige Kantonsgebiet stehen 45 Sammelbehälter zur Verfügung. Diese werden zweimal täglich, zuletzt um 14 Uhr, durch den Kurierdienst geleert. Je schneller die Testresultate bekannt sind, desto schneller kann die weitere Übertragung des Virus verhindert werden, indem sich positiv getestete Personen isolieren.

10:38 St. Galler Regierung will ab Juni grössere Veranstaltungen Die St. Galler Regierung unterstützt grundsätzlich das vom Bund vorgeschlagene Vorgehen für die Zulassung von Grossveranstaltungen. In ihrer Stellungnahme zu den Vorschlägen des Bundes fordert sie aber ein rascheres Vorgehen. Grössere Veranstaltungen sollten demnach bereits ab Juni möglich sein. Auf Pilotversuche will die St. Galler Regierung aber verzichten, dafür reiche die Zeit nicht und es würden noch keine fälschungssicheren Covid-Zertifikate zur Verfügung stehen. Stattdessen sollen Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen generell zugelassen werden, sofern ein Schutzkonzept bestehe. Sollten es die Platzverhältnisse zulassen und eine Durchführung im Freien möglich sein, seien ab Juni auch Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen vertretbar, findet die St. Galler Regierung.

9:37 EZB: Wirtschaftliche Erholung wird lange dauern Die Erholung der Wirtschaft der Eurozone von der Pandemie wird nach Einschätzung des Chefökonoms der Europäischen Zentralbank EZB, Philip Lane, lange dauern. Die Arbeitslosenquote werde nicht vor 2023 auf das Niveau von vor dem Ausbruch des Virus zurückkehren, sagte er in der französischen Zeitung «Le Monde». Zudem werde die Wirtschaftsleistung (BIP) der Eurozone nicht vor Frühling kommenden Jahres das Niveau von 2019 erreichen.

8:41 Frankreich öffnet Restaurant-Terrassen am 19. Mai Am 19. Mai werden die Aussenbereiche von Restaurants in Frankreich wieder öffnen. Das teilt der Gesundheitsminister Olivier Véran mit. Denn die Lage auf den Intensivstationen entspanne sich leicht. «Die Aussichten sind gut, aber wir dürfen nicht nachlassen», sagte Véran dem Fernsehsender LCI. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den französischen Intensivstationen ist am Sonntag zum ersten Mal seit Ende März unter 5000 gefallen.

7:42 Indische Ärztekammer fordert landesweiten Lockdown Die Rufe nach einem landesweiten Lockdown in Indien werden lauter. So fordert die indische Ärztekammer einen kompletten und gut durchdachten Lockdown. Hintergrund sind die anhaltend hohen Infektionszahlen und die in gewissen Regionen komplett überlasteten Spitäler. Das Land meldet 366'161 Neuinfektionen und 3754 weitere Tote. Insgesamt gibt es in Indien inzwischen 22.66 Millionen bestätigte Infektionen. 246'116 Menschen starben an oder mit dem Virus. Legende: Die internationale Hilfe für das von der Pandemie schwer getroffene Indien ist angerollt. Reuters

6:16 Fast 60 Prozent der Japaner wollen Absage der Olympischen Spiele Fast 60 Prozent der Menschen in Japan wollen, dass die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt werden. Das zeigt eine Meinungsumfrage, weniger als drei Monate bevor die Spiele beginnen sollen. Japan kämpft derzeit weiter damit, den Anstieg der Covid-19-Fälle einzudämmen. In Tokio wurde der Notstand bis Ende Mai verlängert. Die Olympischen Spiele 2020, die wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurden, sollen am 23. Juli eröffnet werden. Die Umfrage wurde vom 7. bis 9. Mai von der Tageszeitung Yomiuri Shimbun durchgeführt. Demnach wünschen 59 Prozent der Befragten eine Absage der Spiele. 39 Prozent sagten, die Spiele sollten stattfinden. Verschiebung wurde als Antwort nicht angeboten. Regierungschef Yoshihide Suga will aber an den Spielen festhalten: «Wir werden unser Bestes tun, um das Leben und die Gesundheit der Menschen zu schützen und ein sicheres Sportfest zu realisieren», sagte Suga im Parlament. Er reagierte damit auf Forderungen der Opposition, die Sommerspiele nochmals zu verschieben oder gleich ganz abzusagen. Eine an IOC-Präsident Thomas Bach und Suga gerichtete Online-Petition zur Absage der Olympischen Spiele wurde bereits von mehr als 315'000 Menschen unterzeichnet.