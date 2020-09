Der Ticker startet um 6:03 Uhr

12:42 BAG meldet 528 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 528 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

11:18 Rechtsstillstand für Reisebürobranche verlängert Der Bundesrat hat die rechtliche Grundlage für den Rechtsstillstand für die Reisebüros bis Ende Jahr verlängert. Damit setzt er einen Entscheid um, den er bereits Ende August getroffen hat. Die Verlängerung des Rechtsstillstands betrifft Forderungen von Kundinnen und Kunden, die sich aus der Nichterbringung einer Reiseleistung ergeben. Sie soll verhindern, dass gegen Reiseveranstalter und –vermittler der Konkurs eröffnet wird, bevor diese die Zahlungen zurückerhalten haben, die sie bereits an verschiedene Leistungserbringer geleistet haben.

10:35 Zahl der Neuinfektionen in Tschechien zum dritten Mal in Folge auf Höchstwert Tschechien meldet 1382 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden und damit einen neuen Tageshöchstwert, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Es ist der dritte Tag in Folge mit mehr als 1000 Neuinfektionen. Angesichts der steigenden Ansteckungszahlen hatte die Regierung in dieser Woche die Maskenregelungen verschärft. So muss die Maske auch in den öffentlichen Gebäuden getragen werden. Die Opposition warf Ministerpräsident Andrej Babis vor, zu spät gehandelt zu haben. «Heute ist allen klar, dass die Ausbreitung des Virus praktisch ausser Kontrolle geraten ist», kritisierte der Vorsitzende der Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala, im Parlament. Die Kontaktnachverfolgung mit Handydaten und Corona-App funktioniere nicht wie geplant. In drei Wochen finden in Tschechien Regionalwahlen und Ergänzungswahlen zum Senat statt.

9:10 Im internationalen Vergleich testet die Schweiz wenig In der Schweiz werden immer mehr Stimmen laut, die mehr Tests zur Bekämpfung der Pandemie fordern. Tatsächlich zeigt eine Analyse , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Westschweizer Fernsehens RTS zeigt, dass in der Schweiz weniger Tests durchgeführt werden als in den Nachbarländern oder in den USA. Tests, die zur Eindämmung von Covid-19 unerlässlich sind, würden in der Schweiz sparsam eingesetzt. Während des Sommers sei jede Woche bei durchschnittlich 5.3 von 1000 Personen ein Abstrich gemacht worden. In Frankreich und Deutschland liege diese Zahl bei 8, ein signifikanter Unterschied. In den Vereinigten Staaten sei sie sogar bei 17.6. Die Schweiz müsse aufwachen, sagte der Genfer Epidemiologe Didier Pittet, bereits am 8. September in einem Interview mit RTS.

7:46 In New York bricht der Wohnungsmarkt ein Die Coronakrise macht es für Wohnungsbesitzer in der US-Metropole New York immer schwieriger, Mieter zu finden. Obwohl die Preise in Manhattan während der Pandemie rapide gesunken sind, gab es zuletzt so viele unvermietete Apartments wie seit Jahren nicht mehr. Die Leerstandsquote stieg im August verglichen mit dem Vorjahr von 1.95 auf 5.1 Prozent, wie ein neuer Marktbericht eines Immobilienvermittlers zeigt. Die Anzahl offener Inserate lag demnach mit 15'025 Wohnungen fast dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Es ist der höchste Wert seit Beginn der Datenreihe vor 14 Jahren. Grund ist laut der Studie die Pandemie: Ohne die kulturellen Vorzüge wie die berühmte Gastronomie oder Kunstszene verliere Manhattan stark an Reiz Wenn dieser Faktor fehle, sinke die Bereitschaft, viel Geld für relativ wenig Wohnraum auszugeben, und viele Menschen wanderten aus. Legende: Reuters / Archiv

6:48 US-Senat kippt Corona-Hilfen-Gesetz In den USA sind die Verhandlungen über ein neues Paket an Corona-Hilfen weiter festgefahren. Im Senat erreichte ein Gesetzesvorschlag der Republikaner am Donnerstag nicht die nötige Mehrheit, dass er weiter verhandelt werden könnte. Der Vorschlag sah staatliche Unterstützung in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor. Die oppositionellen Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, streben in etwa das zehnfache Volumen an. Manche Senatoren zeigten sich skeptisch, ob die Freigabe einer weiteren Corona-Finanzspritze noch vor den Präsidenten- und Kongresswahlen am 3. November gelingen wird.