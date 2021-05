Der Ticker startet um 5:37 Uhr

11:22 Auch Ständeratskommission will mehr Geld für den ÖV Die Verkehrskommission des Ständerats (KVF-S) hat zwei Motionen zum öffentlichen Verkehr beschlossen. Der Bundesrat solle die Voraussetzungen für eine zusätzliche Finanzierung schaffen. Die Reserven würden wegen der Coronakrise knapp. Die Corona-Pandemie und die Massnahmen zu deren Eindämmung würden den öffentlichen Verkehr auch in diesem Jahr massiv treffen, heisst es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste. Die Kommission habe deshalb mit jeweils 11 Stimmen zu 1 Stimme zwei Motionen beschlossen, die vom Bundesrat verlangen, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um den öffentlichen Verkehr finanziell zu unterstützen. Das Ziel müsse sein, dass der öffentliche Verkehr auch im laufenden Jahr «auf hohem Niveau funktionieren kann». Zuvor hatte bereits die Verkehrskommission des Nationalrats (KVF-N) den beiden Motionen zugestimmt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Passagiereinbruch im ÖV Der Fernverkehr soll jetzt doch Corona-Hilfe bekommen 26.04.2021 Mit Audio

10:47 Berner Restaurants wehren sich gegen Datenerfassung Gastrobetriebe in Bern müssen ihre Kontaktdaten seit dieser Woche täglich an den Kanton liefern. In einer zentralen Datenbank werden sie während 14 Tagen gespeichert. Dagegen gibt es Widerstand: Ein Kollektiv aus der Stadt Bern mit rund einem Dutzend Gastrobetrieben ruft zu einem Datenstreik auf. «Mit dieser Datenbank werden theoretisch persönliche Profile möglich, wer wo an welchem Tag in welchem Café gesessen ist. Das ist ein zu grosser Eingriff in die Grundrechte», sagt Diego Dahinden, Sprecher des Kollektivs. Der Kanton wehrt sich: «Die Daten sind alle verschlüsselt», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion. Sie seien auf Schweizer Servern abgespeichert und dürften nur vom Contact-Tracing-Team abgerufen werden, wenn ein konkretes Ereignis auftrete. Nach einzelnen Personen zu suchen sei nicht möglich, ergänzt der bernische Datenschützer Ueli Buri. Das Kollektiv traut dieser Sache nicht und streikt. Es will die Daten nicht automatisch an den Kanton liefern. Wie bis anhin würden sie aber eigene Kontaktlisten führen und abgeben, sollte es einen positiven Fall geben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 11.05.2021 Mit Audio

10:41 Luzern: Kantonsrat will Klassenlager noch in diesem Schuljahr Die Luzerner Schulen sollen im laufenden Schuljahr Klassenlager durchführen dürfen. Der Kantonsrat hat ein Postulat mit 94 zu 15 Stimmen überwiesen. Kantonsrätin Priska Häfliger-Kunz (CVP) forderte in einem als dringlich eingereichten Postulat den Regierungsrat auf, unter Einhaltung von Schutzkonzepten bis zu den Sommerferien Klassenlager zuzulassen. Solche Anlässe seien wichtige Erfahrungen für Kinder und Jugendliche, gerade jetzt, wo deren Leben wegen der Coronapandemie eingeschränkt sei. Den Jungen solle ein Teil der Normalität zurückgegeben werden. Der Regierungsrat verteidigte das Klassenlagerverbot. Ziel sei es, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten und die Abschlussprüfungen durchzuführen, sagte Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos). Die Postulantin brachte auch eine Petition ins Spiel, die eine Aufhebung des Klassenlagerverbots forderte. Der Regierungsrat schreibt dazu, dass diese Bittschrift nur eine Seite der Haltung der Eltern zeige. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass die Meinungen in der Bevölkerung zu den Coronamassnahmen sehr unterschiedlich seien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Luzern 10.05.2021 Mit Audio

9:51 Amnesty Schweiz fordert weltweiten Zugang zu Impfstoffen, Tests und Medikamenten Die Schweizer Sektion von Amnesty International setzt sich für mehr Solidarität in der Corona-Pandemie ein. In einer Petition fordert sie den Bundesrat auf, sich für einen gerechten Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten einzusetzen. Konkret soll der Bundesrat den Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe, -Tests und Behandlungen temporär aufheben. Ziel davon ist, die Produktion von Mitteln gegen Covid-19 insbesondere im Globalen Süden zu erleichtern. Zudem sollen die Verträge mit Impfstoffproduzierenden veröffentlicht werden. Es sei an der Zeit, dass die Schweiz die Gesundheit und die Menschenrechte über den Profit der Pharmakonzerne stelle, so Amnesty. Nachdem die US-Regierung ihre Unterstützung für die Aussetzung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe angekündigt habe, sei der Widerstand der Schweiz nicht länger haltbar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Patentfreigabe für Impfstoffe Parmelin: «Schutz der Patente ist notwendig für die Innovation» 06.05.2021 Mit Video

8:58 Deutschland: Baldige Lockerungen in den Aussenbereichen? Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn rät den Bundesländern, bei Öffnungsschritten vor allem im Aussenbereich voranzugehen. Denkbar seien dabei seiner Meinung nach auch Fussballspiele mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Länder müssten aber bei steigenden Corona-Inzidenzen auch wieder zu Verschärfungen und zur Rücknahme von Lockerungen bereit sein. Die dritte Welle sei gebrochen, aber die Infektionszahlen noch zu hoch, so Spahn. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-Notbremse in Deutschland «Der Föderalismus ist ein Stück weit in Frage gestellt» 24.04.2021 Mit Audio

7:01 USA: Impfstoff von Pfizer/Biontech ab 12 Jahren Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech jetzt auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Die bereits bestehende Notfallzulassung für Menschen ab 16 Jahren wurde entsprechend angepasst und erweitert. FDA-Chefin Janet Woodcock sprach von einem «wichtigen Schritt» im Kampf gegen die Pandemie. «Die heutige Aktion ermöglicht es, eine jüngere Bevölkerung vor Covid-19 zu schützen, was uns der Rückkehr zu einem Gefühl der Normalität und der Beendigung der Pandemie näher bringt.» Eltern und Erziehungsberechtigte könnten sicher sein, dass die Behörde eine strenge und gründliche Überprüfung aller verfügbaren Daten vorgenommen habe. Zuvor hatte bereits unter anderem Kanada als eines der ersten Länder der Welt den Impfstoff auch für 12- bis 15-Jährige freigegeben. Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Sie sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Forscherpaar der Stunde Biontech-Gründer Ugur Sahin skizziert die «neue Normalität» 04.05.2021 Mit Audio

4:57 Trotz Corona: Finanzielle Lage hat sich für viele entspannt. Ein Jahr nach dem Ende der ersten Welle der Corona-Massnahmen bereitet die Krise einem Drittel der Bevölkerung einer Umfrage zufolge weiterhin Sorgen. Allerdings hat sich die finanzielle Lage für die meisten entspannt. Eine Mehrheit erachtet ihre finanzielle Situation als mindestens gleich gut bis deutlich besser als noch im Mai 2020. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag publizierte repräsentative Befragung, Link öffnet in einem neuen Fenster unter 1031 Personen im Auftrag des Internetvergleichsdienstes Comparis.ch. Die Umfrage führte das Marktforschungsinstitut Innofact im April in allen Regionen der Schweiz durch.

2:33 Global haben sich mehr als 158 Millionen Menschen angesteckt Mehr als 158 Millionen Menschen wurden bis jetzt weltweit mit dem Coronavirus angesteckt: Das ergibt eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis offizieller Daten. Mehr als 3.4 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan erstmals nachgewiesen wurde. Die USA weisen mit mehr als 32.8 Millionen die höchsten Infektionszahlen auf. Auch bei den Totenzahlen liegen die USA mit über 582.085 auf dem ersten Platz, gefolgt von Brasilien mit

rund 422.340 Toten. Das Land rangiert bei den Infektionszahlen mit mehr als 15 Millionen auf Platz drei. Indien hat mit rund 22.7 Millionen weltweit die zweithöchste Infektionszahl. Legende: Kerzen erinnerten an in New York im Stadtteil Queens an die Opfer des Virus (Archivbild). Keystone

22:41 Velokuriere liefern Spuckproben Seit Neustem werden die Spuckproben der Corona-Tests auch per Rikschas in die Labore geliefert. Denn eine Auswertung zeigt, dass Corona-Massentests, etwa in Schulen und Betrieben, das Virus massiv eindämmen können – vorausgesetzt, die Tests werden innerhalb eines Tages ausgewertet. Das heisst, dass diese schnellstmöglich ins Labor gelangen. Deshalb ist, beispielsweise im Kanton Zürich, strampeln angesagt. 03:37 Video Mit dem Velokurier ins Testlabor Aus 10 vor 10 vom 10.05.2021. abspielen

21:49 Frankreichs Premier: Sind dabei, die Krise dauerhaft zu überwinden Frankreichs Premier Jean Castex hat die Regeln für die geplanten Corona-Lockerungen Mitte Mai präzisiert. In den Aussenbereichen der Restaurants und Cafés werde es eine Begrenzung auf 50 Prozent der Kapazität geben, kündigte er in einem Interview mit der Zeitung «Le Parisien». Es seien maximal sechs Personen pro Tisch erlaubt. Im Kino oder bei einer Live-Veranstaltung dürfe nur jeder dritte Platz besetzt werden, pro Saal gelte eine Obergrenze von 800 Menschen. «Ich sage es in aller Deutlichkeit: Wir sind endlich dabei, diese Gesundheitskrise dauerhaft zu überwinden», sagte Castex. Die Lockerungen müssten nun schrittweise erfolgen und alle müssten sich weiter an die Spielregeln halten. «Ich möchte klarstellen, dass ich mir diese Regeln nicht aus dem Hut gezogen habe, sie sind das Ergebnis zahlreicher Beratungen und stützen sich auf die Einschätzung des Hohen Rates für Gesundheit», reagierte Castex auf die Frage nach Kritik an den Lockerungen.

21:23 EU-Kommission zerrt Astra-Zeneca erneut vor Gericht Die EU-Kommission will erneut juristisch gegen Astra-Zeneca wegen verspäteter Impfstoff-Lieferungen vorgehen. Der Fall soll am Dienstag vor Gericht gebracht werden, wie ein Sprecher der Behörde mitteilt. Die Europäische Union (EU) könnte damit möglicherweise finanzielle Strafen verhängen, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Im April sei es darum gegangen, die Impfstoff-Lieferungen des schwedisch-britischen Pharmakonzerns zu beschleunigen. Diesmal würden die eigentlichen Argumente geprüft. Laut einem EU-Vertreter hat Astra-Zeneca bis zum 7. Mai knapp 50 Millionen Impfstoffdosen geliefert. Diese Zahl sollte ursprünglich bereits im Januar erreicht werden.

21:16 Sing-Übungen gegen Long-Covid Eine Covid-19-Erkrankung mag vorbei sein, Symptome wie Atemnot und Müdigkeit können bleiben. In London nimmt sich nun die Oper Patienten mit Long-Covid an. Sänger und Stimmtrainerinnen helfen den Menschen mit Bühnen-Methoden, wieder richtig zu atmen. So wird die angeschlagene Atemmuskulatur mit Übungen gestärkt. 01:54 Video Atemkurse für Langzeit-Covid-Patienten Aus Tagesschau vom 10.05.2021. abspielen

20:39 Bald wieder bis zu 10'000 Fans in englischen Fussballstadien Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson bestätigte heute die Zulassung von Heim-Zuschauern bei Veranstaltungen im Freien ab dem 17. Mai. Damit dürfen die letzten beiden Spieltage der laufenden Premier-League-Saison erstmals seit Dezember wieder vor Publikum ausgetragen werden. Demnach könnten durch die Lockerungen bis zu 10'000 Fans oder 25 Prozent der Gesamtkapazität – je nachdem, welche Zahl geringer ist – in die Arenen zurückkehren. Für kleinere Spielorte ist ein Limit von 4000 Zuschauern oder 50 Prozent der Auslastung vorgesehen. Zudem hofft die Regierung, ab 21. Juni die Zahl der zugelassenen Fans durch erneute Lockerungen weiter zu erhöhen. «Das Aufheben dieser Massnahmen ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität und ich bin zuversichtlich, dass wir im Sommer noch weiter lockern können», sagte Johnson heute an einer Pressekonferenz. Ab nächster Woche werden auch die Kontaktbeschränkungen deutlich gelockert.

19:38 100'000 Impfungen täglich: Pakistan eröffnet neues Impfzentrum In der pakistanischen Hafenstadt Karachi ist ein riesiges Corona-Impfzentrum eröffnet worden. Es habe die Kapazität, 100'000 Menschen täglich zu impfen, sagte der Informationsminister der Regionalregierung von Sindh am Montag zu Journalisten. Die Einrichtung im Expo-Zentrum der Stadt soll 24 Stunden geöffnet sein. Mehr als 3000 Gesundheitsmitarbeiter sollen in Schichten arbeiten. Bisher war die Impfkampagne im südasiatischen Land schleppend verlaufen. Von rund 220 Millionen Einwohnern sind bisher rund 3.5 Millionen Menschen geimpft worden. Die Impfstoffe kommen vor allem aus China, viele Menschen haben diesen gegenüber Vorbehalte. Legende: Zuletzt bekam Islamabad 1 bis 2 Millionen Astra-Zeneca-Impfdosen über das internationale Impfprogramm Covax. Weitere 17 Millionen Impfdosen sollen bis Ende Juni importiert werden. Blick ins Impfzentrum in Karachi. Keystone

18:35 WHO registrierte letzte Woche fast 90'000 Todesfälle Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzeichnet eine Abflachung der neuen Positiv-Tests und Todesfälle weltweit. Allerdings geschehe dies auf einem inakzeptabel hohen Niveau, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In der vergangenen Woche seien global mehr als 5.4 Millionen Covid-19-Fälle und fast 90'000 Tote verzeichnet worden. Zudem stufte die WHO die erstmals in Indien nachgewiesene Virusmutation B.1.617 als Variante ein, die weltweit Anlass zur Sorge gibt. «Es liegen Informationen vor, die auf eine erhöhte Übertragbarkeit hinweisen», sagt die WHO-Expertin Maria Van Kerkhove. Dies müsse jedoch noch weiter erforscht werden. Legende: Traurige Bilanz: In der vergangenen Woche sind laut WHO weltweit fast 90'000 Tote verzeichnet worden. Indien ist besonders stark betroffen. Reuters

17:49 Deutschlands Bundesinnenminister Seehofer hat Corona Der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. «Er befindet sich in häuslicher Isolation und hat derzeit keine Krankheitssymptome», schreibt Seehofers Sprecher Steve Alter auf Twitter. Der Zeitung Rheinische Post sagte Alter laut Vorabbericht, der 71-jährige Seehofer habe mindestens eine Impfung hinter sich. «Er befindet sich seit Freitag zu Hause in Bayern und aktuell in häuslicher Isolation.»

17:16 Auch in Grossbritannien werden weitere Lockerungen erwartet Dank weiterhin sinkender Fallzahlen und der fortgeschrittenen Impfkampagne hat Grossbritannien seine Corona-Alarmstufe gesenkt. Auf der fünfstufigen Skala änderte die Gefährdungsstufe von vier auf drei, wie die britische Regierung mitteilt. Das bedeutet, dass die Epidemie zwar weiterhin zirkuliert, aber nicht mehr exponentiell wächst oder eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Premierminister Boris Johnson will am Montagabend weitere Lockerungen bestätigen, die in England für den 17. Mai geplant sind. Pubs und Restaurants sollen ab dann wieder drinnen Gäste bedienen dürfen, ausserdem könnten wieder private Treffen in Innenräumen erlaubt sein. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Grossbritannien bei rund 21 Fällen pro 100'000 Einwohnern. Mehr als zwei Drittel der Menschen haben bereits mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 10.05.2021 Mit Video

16:31 Vor Öffnungsschritten: Inzidenz in Österreich bei 100 In Österreich können nach etwa sieben Monaten Corona-Einschränkungen ab 19. Mai wieder alle Restaurants, Cafés, Hotels sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen öffnen. Besucht werden dürfen die Einrichtungen allerdings nur von Menschen, die geimpft, getestet oder von einer Corona-Infektion wieder genesen sind. «Als Zutrittsberechtigung setzen wir auf den grünen Zutrittspass», sagte Kanzler Sebastian Kurz. Im Innenbereich dürfen vier Erwachsene plus Kinder an einem Tisch sitzen, im Freien gilt ein Limit von zehn Erwachsenen. Die Schulen werden ab 17. Mai wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Die Ausgangssperren werden aufgehoben. Nicht möglich sein werden hingegen weiterhin grosse Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Vereinsfeste. Legende: Weitere Öffnungsschritte seien für spätestens Juli geplant, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Reuters

16:21 Tessin beginnt mit dem Impfen der über 45-Jährigen Im Kanton Tessin können sich seit Montag über 45-Jährige für die Covid-19-Impfung anmelden. Im Unterschied zu anderen Kantonen bleibe der Südkanton bei der Strategie, die Altersgruppen Schritt für Schritt durchzuimpfen, erklärte Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa. Ab Juni sollten sich im Tessin alle Personen über 16 Jahre impfen lassen können, sagte der Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales weiter. Dass die Impfung gut wirke, zeigten die aktuellen Zahlen, die seit mehreren Wochen «stabil» seien, sagte De Rosa. Das erlaube der Regierung, «mit Vertrauen in die nähere Zukunft zu blicken». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Wer sich wo wann impfen lassen kann – die Kantonsübersicht 10.05.2021 Mit Video