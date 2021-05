Der Ticker startet um 5:30 Uhr

2:23 Hunde können Corona-Infizierte erschnüffeln Hunde könnten an Flughäfen und bei Grossveranstaltungen dazu eingesetzt werden, Corona-Infizierte aufzuspüren. Zu diesem Schluss kommt ein britisches Forschungsteam, das Hunde mithilfe von getragenen Socken trainiert hat. Die Tiere sollen die Infizierten am Geruch erkennen. In einer ersten Studie verwendeten die Forscherinnen und Forscher 3500 gespendete Kleidungsstücke. Dabei konnten die Hunde bis zu 94 Prozent der Infizierten aufspüren. Damit wären die Hunde genauer als viele Covid-Testmethoden. Auch bei asymptomatischen Covid-Fällen seien die Hunde erfolgreich gewesen, heisst es vonseiten des Forschungsteams. Allerdings müssten die Corona-Spürhunde noch in einem realen Szenario getestet werden, betonen Experten. An einer Universität im thailändischen Bangkok wurden ähnliche Versuche durchgeführt. Dort waren die Hunde zu 95 Prozent in der Lage, mit dem Virus infizierte Personen zu erschnüffeln. Und auch in Deutschland werden Hunde entsprechend trainiert. Legende: Ein Spürhund in Deutschland beim «Corona-Training». Keystone

21:50 Tschechien will im Sommer lockern In Tschechien stehen weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen für die Gastronomie an. Ministerpräsident Andrej Babis berichtete in sozialen Netzwerken über Pläne, die Bewirtung von Gästen ab dem 14. Juni auch in Innenräumen zu erlauben. Derzeit darf nur im Aussenbereich bewirtet werden. Babis schrieb, dass die Lockerungspläne der Regierung am Montag weiter diskutiert würden. Ebenfalls ab Mitte Juni könnten demnach Konzerte und Theateraufführungen mit bis zu 2000 Teilnehmern im Freien möglich werden. In Innenräumen soll die Begrenzung bei 1000 Personen liegen. Für Anfang Juli wird eine Anhebung der Begrenzungen auf 5000 bzw. 2000 Teilnehmer angepeilt. Zur Debatte steht laut dem Ministerpräsidenten zudem eine Corona-Testpflicht nach der Rückkehr aus einem Urlaub im Ausland.

21:02 Senioren zögern bei der Impfung In der Schweiz haben mehr als 2.6 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten. Vollständig geimpft sind knapp 16 Prozent. Doch von den 70-79-Jährigen sind laut Bundesamt für Gesundheit erst gut die Hälfte vollständig geimpft. Einer der Gründe für das zaghafte Impfverhalten der Senioren sieht Pro Senectute bei den mutmasslichen Komplikationen. Besorgt zeigt sich der Verband jedoch nicht. In der Zwischenzeit sei nun aber klar, dass die Nebenwirkungen in keinem Verhältnis zur den Folgen einer allfälligen Erkrankung stehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vulnerable Generation Ältere Menschen zögern bei der Covid-19-Impfung 24.05.2021 Mit Video

17:21 CDC empfiehlt Untersuchung sehr seltener Herzmuskelentzündungen Das Komitee für Impfpraktiken der US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt die weitere Untersuchung von sehr seltenen Herzmuskelentzündungen, die in einigen wenigen Fällen nach einer Impfung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit mRNA-Vakzinen beobachtet worden seien. Die Fälle träten innerhalb von vier Tagen nach Erhalt der Dosis auf, verschwänden jedoch oft ohne Komplikationen und könnten durch eine Vielzahl von Viren verursacht werden, teilte die CDC-Gruppe in einer Stellungnahme vom 17. Mai mit. Man habe bei Untersuchungen nicht mehr Fälle gefunden als in Gesamtbevölkerung üblich, wolle die Gesundheitsdienste jedoch auf «mögliche unerwünschte Ereignisse» aufmerksam machen.

16:31 Israel hat seine Grenzen wieder für Touristen geöffnet Ins Land gelassen werden sollen aber zunächst nur kleine Gruppen aus Ländern, die von der israelischen Regierung akzeptierte Impfstoffe nutzen. Es sei unwahrscheinlich, dass die ersten Touristengruppen vor Anfang Juni ankommen, sagte eine Sprecherin des Tourismusministeriums. Die Reisebranche hatte 2019 ein Rekordjahr. 4.55 Millionen Besucher kamen ins Land und trugen umgerechnet 5.8 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung bei.

15:42 Ex-Berater klagt Boris Johnson an Der britische Ex-Regierungsberater Dominic Cummings wirft der Regierung von Premierminister Boris Johnson vor, bei ihrer ursprünglichen Strategie im Kampf gegen die Pandemie gelogen zu haben. Die Regierung habe in Wirklichkeit Anfang 2020 zunächst vorgehabt, durch die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung bis September des Jahres Herdenimmunität zu erreichen, erklärte er am Wochenende in einer Reihe von Tweets. Erst nachdem der Regierung von mehreren Seiten klargemacht worden sei, dass dieser Plan zur Katastrophe führen würde, sei diese Strategie geändert worden. Cummings hatte seinen Posten in der Downing Street nach erbittertem Streit im engsten Beraterzirkel im Dezember verlassen. Der frühere enge Vertraute des Premiers hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Anschuldigungen gegen Johnson erhoben.

14:46 Ungarn lockert Corona-Massnahmen Mehr als 5 Millionen Menschen sind in Ungarn geimpft, nun werden die Massnahmen gelockert. Die Maskenpflicht unter freiem Himmel und die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden abgeschafft. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nur noch in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Touristische Reisen nach sind allerdings generell noch nicht möglich – ausser für Menschen, die in einem Land geimpft wurden, dessen Impfnachweise Ungarn anerkennt. Derzeit sind das Rumänien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, die Türkei und Bahrain.

13:48 Kantone wollen stärker lockern als der Bund Die nächsten Lockerungsschritte stehen an: Kommende Woche will der Bundesrat definitiv entscheiden, ob etwa Restaurants ihre Innenräume wieder öffnen dürfen und ob die Homeoffice-Pflicht wegfällt. Die Kantone sind dazu in einer Vernehmlassung angehört worden und es zeigt sich: Grundsätzlich sind sie mit den Öffnungen einverstanden, hätten aber gerne mehr davon. Etwa im Bereich der Gastronomie. Absehbar sollen Restaurants wieder vollständig geöffnet werden, wie der Bundesrat vorschlägt. Allerdings sollen die Gäste am Tisch eine Maske tragen, wenn sie nicht konsumieren. Bei den Kantonen regt sich jedoch Widerstand, wie die Antworten der Vernehmlassung zeigen. Einige Kantone wollen weiter gehen als der Bundesrat und fordern beispielsweise, dass die Maskenpflicht am Tisch gestrichen wird, weil sie nicht praktikabel sei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen Kantone wollen mehr Lockerungen als der Bundesrat 23.05.2021 Mit Video

12:37 Entspannung in Neu-Delhi: Lockerungen noch im Mai? In Indien stellt die Hauptstadt Neu-Delhi gewisse Lockerungen ihres strengen Lockdowns in Aussicht. Sollte die Zahl der neuen Corona-Fälle kommende Woche weiter zurückgehen, werde ab dem 31. Mai mit einer Aufhebung der am 20. April verhängten Einschränkungen begonnen. Dies kündigen die Behörden an. Die Rate der Positiv-Tests ist in Neu-Delhi auf unter 2.5 Prozent gesunken von 36 Prozent im vergangenen Monat. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 22.05.2021 Mit Video

12:11 Studie bestätigt: Recht hoher Impfschutz gegen indische Variante Die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Astra-Zeneca bieten laut einer Studie aus Grossbritannien einen recht hohen Schutz gegen eine Erkrankung mit der zunächst in Indien aufgetretenen Virus-Variante B.1.617.2. Die beiden Präparate schützen nach zweifacher Impfung beinahe so effektiv gegen eine durch diese Variante ausgelöste Corona-Erkrankung wie gegen eine durch die britische Variante B.1.1.7 hervorgerufene. Das geht aus einer Erhebung der Regierungsbehörde Public Health England (PHE) hervor. Der Impfstoff von Pfizer/Biontech schützt demnach zwei Wochen nach der zweiten Dosis mit 88-prozentiger Effektivität gegen eine Erkrankung durch B.1.617.2., verglichen mit 93 Prozent bei der britischen Variante. Bei Astra-Zeneca liegt der Effekt gegen eine Erkrankung durch B.1.617.2 bei 60 Prozent, verglichen mit 66 Prozent bei B.1.1.7. Beide Impfstoffe wiesen den Angaben zufolge drei Wochen nach der Erstimpfung eine 33-prozentige Effektivität bei B.1.617.2 auf, während sie bei der britischen Variante zu dem Zeitpunkt jeweils bei rund 50 Prozent lag.

10:39 Mallorca: Auch Innenbereiche der Restaurants sind wieder offen Auf Mallorca ist ein weiteres Stück Normalität zurückgekehrt: Seit heute Sonntag dürfen die Gastronomen der spanischen Urlaubsinsel und der anderen Balearen aufgrund der entspannten Corona-Lage erstmals seit März auch im Innenbereich wieder Gäste bewirten – bis zum 5. Juni allerdings nur bis 18 Uhr. Die Aussenbereiche dürfen auf den Balearen bis 23 Uhr offen bleiben. Es gelten allerdings weiterhin strenge Auflagen: Die Gastronomiebetriebe, die über Terrassen verfügen, dürfen in ihren Innenbereichen zunächst nur maximal 30 Prozent der üblichen Gästezahl bewirten. Für Lokale ohne Aussenbereich gilt eine Maximalauslastung von 50 Prozent – solange es nicht mehr als 150 Gäste sind. An jedem Tisch dürfen höchstens vier Personen sitzen. Ausserdem gilt auf allen Inseln der Region eine nächtliche Ausgehsperre. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens darf man nur mit triftigem Grund aus dem Haus. Zu beachten ist auch die strenge Maskenpflicht, die im Freien herrscht. Am Strand und beim Baden darf man die Maske aber ablegen. Legende: Beliebter Strand in Alcudia: Noch ist es vielerorts ungewöhnlich ruhig auf Mallorca – aber der Tourismus kehrt wieder zurück. Keystone

9:47 Trotz mehr Fällen: Fussball-EM in St. Petersburg soll mit Zuschauern stattfinden Trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen will die russische Stadt St. Petersburg bei der bevorstehenden Fussball-EM an Plänen für die Zulassung von Zuschauern in ihrem Stadion festhalten. Das bekräftigte der örtliche EM-Organisationschef Alexej Sorokin auf einer Pressekonferenz. «Wir sind sicher, dass wir alle notwendigen Sicherheitsmassnahmen gewährleisten können», sagte Sorokin. Entschlossen fügte der WM-Chef von 2018 hinzu: «Wir haben keine Angst.» In Russlands zweitgrösster Stadt mit rund fünf Millionen Einwohnern waren am Vortag erstmals seit fast zwei Monaten wieder mehr als 800 COVID-19-Infektionen binnen 24 Stunden registriert worden. Zugleich öffneten die lokalen Behörden zur Behandlung von Corona-Infizierten wieder ein Behelfskrankenhaus, das im Februar angesichts sinkender Fallzahlen bereits geschlossen worden war. Am EM-Schauplatz St. Petersburg sollen insgesamt sieben Spiele des Turniers stattfinden. 02:17 Video Aus dem Archiv: Das ist das Schweizer Kader für die Fussball-EM Aus Tagesschau vom 19.05.2021. abspielen

7:48 Präsident der Impfkommission: Grossveranstaltungen nur für Geimpfte und Getestete Grossveranstaltungen sollten Geimpften und negativ Getesteten vorbehalten werden – zumindest vorläufig. Diese Ansicht äussert Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, in einem Interview mit der «Sonntagszeitung». Solange nicht ein grosser Teil der Bevölkerung geimpft sei, blieben die Risiken bestehen, so Berger. Grossveranstaltungen für alle könnten zu Superspreader-Events werden. Sorgen bereitet Berger auch, dass je nach Kanton von den 60- bis 80-Jährigen bis zu einem Drittel nicht geimpft sind. Da müsse man nochmals ansetzen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lockerung der Massnahmen Impfchef will Grossanlässe nur für Geimpfte und Getestete 23.05.2021 Mit Audio

5:15 Moderna will Zulassung für Jugendliche beantragen Das US-Pharmaunternehmen Moderna will Anfang Juni die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren beantragen. Ideal wäre es, diese Altersgruppe vor Ende August zu impfen, sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung «Journal du dimanche». Andernfalls könne eine vierte Corona-Welle drohen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit bereits die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für 12- bis 15-Jährige. In den USA ist der Impfstoff schon für diese Altersgruppe zugelassen. Legende: In den USA werden bereits junge Menschen ab 12 Jahren geimpft. Keystone

23:22 Türkei will und muss seinen Tourismus retten Vor dem Beginn der Tourismus-Saison in der Türkei hat der türkische Tourismusminister Nuri Ersoy vor «unnötiger» Kritik an der Corona-Impfkampagne des Landes gewarnt. Die Regierung hatte angekündigt, bis Ende Juni alle Menschen in der Türkei über 20 Jahre impfen zu wollen. Impfkampagne in der Türkei startete rasch, verläuft aber inzwischen nur noch schleppend. Knapp 19 Prozent der Einwohner haben bisher die erste Impfdosis erhalten. Für Aufregung hatte zuvor auch eine Videokampagne des Tourismusministeriums gesorgt. Angestellte im Gastgewerbe trugen darin Hygienemasken mit der Aufschrift «Enjoy! I'm vaccinated» («Geniesst es! Ich bin geimpft»). Die Opposition bezeichnete das als Demütigung. Tourismusminister Ersoy sagte, man habe das Video wieder entfernt. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Türkei und war 2020 um rund 70 Prozent eingebrochen.

20:58 EU hoffnungsvoll für Zeit nach Corona-Wirtschaftskrise Nach der Wirtschaftskrise wegen der Corona-Pandemie blicken die EU-Staaten zuversichtlich in die Zukunft. «Es gibt gute Aussichten für die Erholung der Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr», sagte Portugals Finanzminister Joao Leao nach einem Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Lissabon. Viele Minister gingen sogar von einem möglicherweise noch stärkeren Wachstum aus als in den jüngsten Prognosen. Die EU-Kommission hat für 2021 ein Wachstum von 4.2 Prozent und von 4.4 Prozent für 2022 vorhergesagt. Bis Ende 2022 werde die Wirtschaft in allen EU-Staaten auf das Niveau von vor der Krise zurückkehren, sagte der zuständige EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Dafür würden die europäischen Schulden- und Defizitregeln auch 2022 noch ausgesetzt werden. Allerdings müssen die Länder der Empfehlung der EU-Kommission einstimmig folgen. Legende: Medienkonferenz beim informellen Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Lissabon mit Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis (L), Portugals Finanzminister Joao Leao und dem Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos. Keystone

19:31 Sommerferien: Timmermans macht EU-Bürgern Hoffnung EU-Kommissionsvize Frans Timmermans zeigt sich «eher zuversichtlich», dass die Europäer im Sommer wieder relativ normal Urlaub machen können. «Rat und Parlament verhandeln ja gerade über dieses digitale Zertifikat», sagt er der Funke Mediengruppe. «Aber das Wichtigste ist, dass wir bei den Impfungen jetzt grosse Schritte vorwärtsmachen. Das scheint zu gelingen, ich sehe das auch in Deutschland», ergänzt Timmermans. «Wenn das so weiter geht, wird es für viele einen schönen Urlaub geben können.» Legende: Reuters / Archiv

17:47 SZ: Abstimmungsbeschwerde gegen Covid-19-Gesetz 38 Personen haben am Freitag in Schwyz Abstimmungsbeschwerde gegen die Abstimmung über das Covid-19-Gesetz eingereicht. Adressaten sind die Schwyzer Kantonsregierung und das Bundesgericht. Sie bemängeln, dass die Abstimmung nicht über das heute geltende Gesetz erfolgt, sondern über den Grunderlass vom 25. September 2020. Die Informationen im Abstimmungsbüchlein müssten die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, in voller Kenntnis der Sachlage abzustimmen, teilten die Beschwerdeführer am Samstag mit. Das sei indessen nicht möglich, da Informationen über die seit September 2020 erfolgten sechs Änderungen und deren Auswirkungen fehlten. Die Beschwerdeführer verlangen deshalb eine Sistierung der eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni. Sobald die behördlichen Angaben im Abstimmungsbüchlein korrigiert seien, müsse so bald wie möglich ein neuer Abstimmungstermin festgelegt werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Abstimmung vom 13. Juni Was das Covid-19-Gesetz regelt – und was nicht 18.05.2021 Mit Audio