Der Ticker startet um 6:00 Uhr

10:33 SBB muss Angebot beim Léman Express reduzieren Auch die SBB muss wegen coronabedingten Absenzen das Angebot beim Léman Express in der Romandie reduzieren. Die Linien L2 und L4 des Léman Express werden zwischen Coppet und Annemasse gestrichen. Die Züge zwischen Coppet und Annemasse verkehren halbstündlich statt viertelstündlich. Um diese Streichungen zu kompensieren, bedienen die Regioexpress-Züge alle Haltestellen zwischen Genf und Annemasse. Diese Fahrplananpassung wird bis zum 1. Februar bestehen. An einigen Einsatzorten gibt es laut den SBB keine Personalreserven mehr. So mussten am 5. Januar in Genf in letzter Minute fünf der insgesamt 240 Léman Express-Verbindungen gestrichen werden. Weitere Massnahmen schliesst die SBB nicht aus.

10:08 Viele Impfreaktionen wohl in Nocebo-Effekt begründet Ein grosser Teil der empfundenen Impfreaktionen bei den Corona-Impfungen könnte einer Studie zufolge auf den sogenannten Nocebo-Effekt zurückgehen. Rund drei Viertel (76 Prozent) der Patientenmeldungen zu den ganzen Körper betreffenden Reaktionen nach der ersten Impf-Dosis und etwa die Hälfte (52 Prozent) der Meldungen wahrgenommener Folgen nach der zweiten Impfdosis liessen sich in der Auswertung darauf zurückführen, schreiben Wissenschaftler der Harvard Medical School und der Philipps-Universität in Marburg im Fachmagazin «Jama Network Open». Von einem Nocebo-Effekt spricht man, wenn allein die Erwartung negativer Folgen dafür sorgt, dass diese tatsächlich zu spüren sind. Der Effekt ist etwa von den auf Beipackzetteln von Tabletten aufgeführten Nebenwirkungen bekannt: Allein die Erwartung einer Schädigung kann tatsächlich Schmerzen oder Beschwerden auslösen. Grund für die Nocebo-Reaktionen könnte den Wissenschaftlern zufolge die Aufklärung über mögliche Folgen vor der Impfung sein. «Es gibt Hinweise darauf, dass diese Art von Information dazu führen kann, dass Menschen übliche tägliche Hintergrundempfindungen dann fälschlicherweise auf die Impfung zurückführen, oder Sorgen und Nervosität auslösen, die die Menschen hypersensibel im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen machen», sagte Ted Kaptchuk von der Harvard Medical School. Darüber müsse beim Impfen besser aufgeklärt werden, empfehlen die Forscher. Legende: Keystone / Archiv

9:23 BLS dünnt wegen Corona-Absenzen Fahrplan aus Das zweitgrösste Bahnunternehmen der Schweiz, die BLS, rechnet in nächster Zeit mit mehr coronabedingten Krankheitsfällen bei den Lokführerinnen und Lokführern. Um das ÖV-Angebot auch bei einer Verschärfung der Situation aufrechterhalten zu können, dünnt die BLS auf einzelnen Linien den Fahrplan aus. Ab kommenden Montag passt die BLS daher im Raum Bern und im Berner Oberland den Fahrplan bis mindestens am 2. Februar an. Auf den Linien Belp-Bern-Münchenbuchsee-(Biel) sowie Bern-Brünnen Westside gilt neu der Halbstundentakt. Die S31 und die S51 fallen aus. Neu im Stundentakt verkehren die Züge auf den Stecken Spiez-Zweisimmen, Spiez-Interlaken Ost und Spiez-Frutigen. Die ersten und letzten Verbindungen des Tages sind nach Angaben der BLS überall gewährleistet. Nebst den Fahrplanänderungen hat die BLS auch betriebsinterne Massnahmen ergriffen. So setzt sie zum Beispiel auch Lokführerinnen und Lokführern ein, die normalerweise im Büro arbeiten. Sobald sich die Situation entschärft, will die BLS sämtliche Verbindungen wieder aufnehmen. Das Vorgehen sei mit Bund und Kanton abgestimmt. Audio Archiv: Personalengpässe zwingen Bus und Tram zu Notlösungen 23:34 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 16.12.2021. abspielen. Laufzeit 23:34 Minuten.

7:36 US-Sender NBC berichtet während Olympia aus der Heimat Der US-Fernsehsender NBC wird während der Olympischen Spiele in Peking wegen der angespannten Coronalage zu grossen Teilen aus der Heimat berichten. Wie der Medienkonzern mitteilte, werden mit Ausnahme der Eröffnungsfeier keine Kommentatoren- und Moderatorenteams nach China entsandt. Lediglich einige Interviewer und ein paar sonstige Reporter seien in der chinesischen Hauptstadt vorgesehen. «Das Pekinger Modell wird dem von Tokio insofern ähneln, als das Herzstück unserer olympischen Operation in Stamford, Connecticut, im Hauptquartier von NBC Sports sein wird», sagte Produktionsleiterin Molly Solomon der Zeitung USA Today. Insbesondere die Angst vor langen Quarantäne-Aufenthalten nach positiven Coronatests habe zu dieser Entscheidung geführt. Um dennoch stets eine gewisse Qualität sicherzustellen, sei das Personal «zwischen den beiden Städten aufgeteilt», führte sie aus. NBC verlängerte erst im Jahr 2014 für eine gigantische Summe von 7.75 Milliarden US-Dollar seine seit 1988 gültigen Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele bis 2032. Legende: Reuters / Archiv

6:07 In Österreich ist ein Ja zur Impfpflicht absehbar Im Kampf gegen das Coronavirus soll in Österreich ab Februar eine Impfpflicht entscheidend helfen. Das Parlament in Wien wird heute Donnerstag über das entsprechende Gesetz abstimmen. Die Massnahme soll die Auswirkungen künftiger Corona-Wellen deutlich verringern und zum Beispiel Lockdowns verhindern. Bei der Abstimmung im Nationalrat gilt eine deutliche Mehrheit als sicher. Abgesehen von den Regierungsfraktionen der konservativen ÖVP und den Grünen sind auch viele Abgeordnete der oppositionellen Sozialdemokraten und der liberalen Neos dafür. Unter den Parlamentsparteien kritisiert nur die rechte FPÖ das Vorhaben scharf. Der Schritt würde die bisher weitreichendste Regelung in der EU bedeuten. Der Bundesrat, also die Länderkammer, muss dem Gesetz voraussichtlich am 3. Februar ebenfalls noch zustimmen. In der Öffentlichkeit wird das neue Gesetz kontrovers diskutiert. In der Begutachtungsphase erreichten mehr als 100’000 oft kritische Stellungnahmen das Parlament. Zehntausende demonstrieren in Österreich regelmässig gegen die Corona-Massnahmen. Bei Verstössen gegen die Impfpflicht drohen einkommensabhängige Strafen von bis zu 3600 Euro.

23:09 Saar-Ministerpräsident vermisst klare Informationen zum Genesenen-Status Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Saarland, Tobias Hans (CDU), fordert eine Erklärung des Robert-Koch-Instituts über die Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate. «Es reicht nicht, eine Regeländerung auf seine Website zu schreiben», sagt er in einem Interview mit der Zeitung «Welt», Link öffnet in einem neuen Fenster. «Dass in der Schweiz der Genesenen-Status zwölf Monate gilt, hierzulande aber nur drei, das muss man den Menschen erklären.» In jedem Fall brauche es Übergangsfristen, damit die Bürgerinnen und Bürger reagieren können.

22:35 WHO bleibt auch nach zwei Jahren beim Gesundheitsnotstand Eie Weltgesundheitsorganisation (WHO) hebt den Gesundheitsnotstand wegen der Corona-Pandemie vorerst nicht auf. Die Situation bleibe eine «Notlage von internationaler Tragweite» (PHEIC), teilte die WHO in Genf mit. Die Erklärung einer solchen Notlage ist das höchste Alarmsignal, das die WHO geben kann. So sollen Regierungen alarmiert werden, damit sie sich auf ein potenziell gefährliches Gesundheitsrisiko einstellen. Zudem sind damit besondere Meldepflichten der Mitgliedsländer verbunden. Die WHO hatte den Notstand wegen Corona am 30. Januar 2020 erklärt. Zu dem Zeitpunkt waren ausserhalb Chinas rund 100 Infektionen in 21 Ländern bekannt. Zwei Jahre später waren es mehr als 326 Millionen gemeldete Infektionen weltweit und mehr als 5.5 Millionen Todesfälle. Eine formelle WHO-Erklärung, ob eine Gesundheitslage eine Pandemie ist oder nicht, gibt es nicht. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte die Corona-Lage am 11. März 2020 erstmals als Pandemie bezeichnet.

22:00 Bundesrat: mehr Lockerungen – Verschärfungen sind kein Thema mehr Trotz der vielen Neuansteckungen lässt sich der Bundesrat nicht beeindrucken. Er will einige Corona-Massnahmen schneller auslaufen zu lassen als geplant. Damit kommt die Regierung der Wirtschaft und den Kantonen einen Schritt entgegen. «Seit dem Anfang wir waren eher auf der Seite, lockerer zu sein im Gegensatz zu anderen Ländern und der EU», erklärt Alain Berset. Im Bundesrat werden die Corona-Massnahmen in zwei Wochen nochmals diskutiert. Sollte die Situation in den Spitälern gut bleiben, wären auch frühere Lockerungen möglich. 04:30 Video Bundesrat passt Corona-Massnahmen an Aus Tagesschau vom 19.01.2022. abspielen

21:28 Djokovic ist Investor im Biotech-Bereich Der serbische Tennis-Champion Novak Djokovic hat die dänische Biotech-Firma QuantBioRes erworben. Er habe gemeinsam mit seiner Frau rund 80 Prozent der Anteile gekauft, sagte Firmenchef Ivan Loncarevic den Agenturen Reuters und AFP. QuantBioRes ist 2020 gegründet worden und will eine medizinische Behandlung gegen Covid-19 entwickeln. Aktuell arbeiten daran rund elf Personen in Dänemark, Australien und Serbien. Wie viel Djokovic investierte, wollte Loncarevic nicht sagen. Das Unternehmen plane, im Sommer in Grossbritannien mit klinischen Studien zu beginnen. Der Weltranglistenerste Djokovic hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil ihm die Einreise nach Australien verweigert wurde. Der 34-jährige Titelverteidiger hatte mit einer Ausnahmeerlaubnis von den Impfvorgaben an den Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, teilnehmen wollen. Djokovics Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu seiner Beteiligung an dem dänischen Unternehmen äussern. 02:03 Video Aus dem Archiv: Novac Djokovic hat Australien verlassen Aus Tagesschau vom 16.01.2022. abspielen

20:27 Tschechien streicht geplante Impfpflicht Die neue Regierung in Tschechien hebt die geplante begrenzte Corona-Impfpflicht auf. Vorgesehen war die Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren, Polizisten, Feuerwehrleute, Soldaten und Mitarbeitende im Gesundheitswesen und in Pflegeheimen. Die Verordnung wäre ab März in Kraft getreten. Es werde unter seiner Regierung keine Impfpflicht geben, versicherte der neue Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung: «Wir sehen keine Gründe für eine Impfpflicht und wir wollen Spaltungen in der Gesellschaft nicht vertiefen.» Das Kabinett brachte zudem eine Neuauflage des Pandemiegesetzes auf den Weg, das Ende Februar ausgelaufen wäre. Es gibt den Gesundheitsämtern auch in der Zukunft weitreichende Befugnisse. Die Vorgängerregierung unter Andrej Babis hatte die Impfpflicht als eine ihrer letzten Amtshandlungen beschlossen. In Tschechien haben bisher knapp 63 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung erhalten und etwa ein Drittel eine Auffrischimpfung. Legende: Es werde unter seiner Regierung keine Impfpflicht geben, versicherte der neue Ministerpräsident Petr Fiala in Prag. Reuters

19:26 FDP und Mitte drängen auf baldige Lockerungen Die FDP fordert nach den jüngsten Entscheiden des Bundesrats zur Coronapolitik eine weitere Lockerung der Quarantäneregeln. «Nein zu einer Quarantäne für doppelt geimpfte Personen», schrieb die FDP auf Twitter. Was die übrigen Einschränkungen angehe, sollten Anfang März weitere Lockerungen möglich sein, sofern es die epidemiologische Lage zulasse. Explizit begrüsst die FDP die Priorisierung bei den PCR-Tests. Die Mitte-Partei sieht derweil Hoffnung auf eine baldmöglichste Normalisierung, wie sie auf Twitter schrieb. Sie erwarte, dass der Bundesrat die Massnahmen bei einer positiven Entwicklung anpasse. Die Mitte begrüsse, dass die Massnahmen zur Quarantäne und die Homeoffice-Pflicht nur bis Ende Februar verlängert worden sei. Die Grünliberalen (GLP) begrüssen die Verlängerung der Corona-Schutzmassnahmen. Angesichts der unsicheren Lage sei der Entscheid des Bundesrats richtig, schrieb GLP-Präsident Jürg Grossen auf Twitter.

18:08 Massnahmen im Kanton Bern bis Ende Februar verlängert Der Kanton Bern hat die Pandemie-Schutzmassnahmen bis Ende Februar verlängert. Abweichungen gibt es im Schulbetrieb, wo die Maskentragpflicht für Schulkinder der 1. bis 4. Klasse bis am 14. Februar verlängert wird. Weiter gilt bis dahin auch ein Ausgangs- und Urlaubsverbot im Justizvollzug, wie der Regierungsrat mitteilte, Link öffnet in einem neuen Fenster. Bis zum 28. Februar verlängert werden die kantonalen Massnahmen zur Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitälern, Pflege-, Behinderten- sowie Kinder- und Jugendheimen. Die Zertifikats- und Testpflicht für Angestellte solcher Einrichtungen und der Spitex wird bis Ende Februar beibehalten. Die Zertifikatspflicht an Hochschulen und ähnlichen Institutionen wird bis 31. März verlängert. Die epidemiologische Lage werde laufend beobachtet und die Massnahmen bei Bedarf angepasst, schreibt der Berner Regierungsrat.

17:28 Freiburg verzichtet aufs Testen ungeimpfter Pflegefachleute Ungeimpfte Mitarbeitende in Spitälern, Pflegeheimen, Ambulanzen oder ähnlichen Gesundheitseinrichtungen im Kanton Freiburg müssen sich ab sofort nicht mehr jede Woche auf Corona testen lassen. Die Kantonsregierung hat entschieden, auf solche repetitiven Tests zu verzichten. Als Grund wird die grosse Zunahme der Infektionsfälle genannt. «Umsetzung und Organisation der repetitiven Tests sind zeit- und personalintensiv», schreibt die Direktion für Gesundheit. Mit dem Testen würden Ressourcen gebunden, die derzeit woanders gebraucht werden. «Ausserdem treffen die Testergebnisse aufgrund der Überlastung der Labore zu spät ein.» Das wöchentliche Testen bringe nicht viel, sagt auch der Freiburger Kantonsarzt Thomas Plattner gegenüber SRF News: «Weil Omikron ansteckender ist und die Symptome häufiger wieder abklingen, wäre tägliches Testen nötig.» Das sei derzeit aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Die Institutionen können aber, wenn sie wollen, freiwillige Tests bei ungeimpften Personen wöchentlich durchführen. Audio Kantonsarzt Thomas Plattner erklärt, weshalb Freiburg auf das wöchentliche Testen verzichtet 01:05 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 19.01.2022. abspielen. Laufzeit 01:05 Minuten.

16:44 Wirtschaft fordert frühstmögliche Rückkehr zur Normalität Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse zeigt Verständnis für die Verlängerung der Corona-Massnahmen. Sobald jedoch klar sei, dass die Spitäler durch die Omikron-Welle nicht überlastet würden, brauche es schnellstmöglich Lockerungen. Für die Wirtschaft sei es wichtig, dass der Bundesrat an seiner nächsten Sitzung die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umwandle, schreibt Economiesuisse. Auch für den Schweizerischen Arbeitgeberverband (SAV) gilt das oberste Prinzip, eine Normalisierung in allen Lebensbereichen zum frühestmöglichen Zeitpunkt anzustreben. Laut einer Mitteilung begrüsste der SAV, dass die Homeoffice-Pflicht und die Regeln der Kontaktquarantäne nur bis Ende Februar verlängert werden. Auch der Verband Angestellte Schweiz sieht den Bundesrat auf dem richtigen Weg. Die Beibehaltung der Kontaktquarantäne sei sinnvoll, weil die Lage noch angespannt sei. Der Verband forderte die Beibehaltung der Unterstützungsmassnahmen für Unternehmen, damit das Ganze nicht zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise auswachse. Der Schweizer Tourismus-Verband (STV) begrüsst die Aufhebung der Testpflicht bei der Einreise in die Schweiz. Das sei im Hinblick auf die Skiferien ein positives Signal. Der STV forderte, die Finanzhilfen für den Tourismussektor aufrechtzuerhalten, weil die Massnahmen bei vielen Betrieben zu Liquiditätsengpässen führten. Hotelleriesuisse dagegen bedauerte die Verlängerung der 2G-plus-Massnahmen und die Quarantänepflicht angesichts der stabilen Hospitalisierungszahlen. Die Lockerung der Einreisebestimmungen und Beibehaltung der Homeoffice-Pflicht bis Ende Februar anstatt bis Ende März begrüsste der Verband hingegen.

15:56 St. Gallen: Bei 40'000 Personen läuft das Impfzertifikat bald ab Ab 31. Januar sind Impfzertifikate nur noch 270 Tage lang gültig. Im Kanton St. Gallen läuft damit bei geschätzten 40'000 St. Gallerinnen und St. Gallern die Gültigkeit des Impfzertifikats vorzeitig ab. Das meldet die Staatskanzlei St. Gallen. «Weil diese Personen für die Verlängerung des Zertifikats eine Auffrischimpfung benötigen, ist in den kommenden Wochen mit einer höheren Impfnachfrage zu rechnen», heisst es in einer Mitteilung. Darum verlängere der Kanton St. Gallen den Betrieb der Pop-Up-Impfstellen in Rorschach, Altstätten, Uznach, Walenstadt und Wattwil nochmals bis Ende Februar. Der Kanton werde alle Personen, die im Kanton St. Gallen geimpft wurden und bei denen die letzte Impfung am 1. Februar länger als 9 Monate zurückliegt, per E-Mail über den Ablauf des Impfzertifikats informieren.

15:00 Das Wichtigste von der heutigen Bundesratsinformation Die Homeoffice-Pflicht und die Kontaktquarantäne gelten neu bis Ende Februar . Quarantäne gilt nur für Personen im gleichen Haushalt oder mit ähnlich engem Kontakt, davon ausgenommen sind Personen, die in den letzten vier Monaten geimpft oder genesen sind

und die gelten . Quarantäne gilt nur für Personen im gleichen Haushalt oder mit ähnlich engem Kontakt, davon ausgenommen sind Personen, die in den letzten vier Monaten geimpft oder genesen sind 2G und 2G+ für gewisse Innenräume sowie die ausgeweitete Maskenpflicht drinnen gelten neu bis Ende März

sowie die ausgeweitete gelten Die 3G-Regel für Veranstaltungen draussen ab 300 Personen sowie die Einschränkung privater Treffen gelten bis Ende März . Maximal 10 Personen dürfen sich treffen, wenn mindestens eine ungeimpfte und ungenesene Person dabei ist. Drinnen gilt 2G mit maximal 30 Personen, draussen maximal 50 Personen

sowie die gelten . Maximal 10 Personen dürfen sich treffen, wenn mindestens eine ungeimpfte und ungenesene Person dabei ist. Drinnen gilt 2G mit maximal 30 Personen, draussen maximal 50 Personen Ab Samstag entfällt der negative PCR- oder Antigen-Schnelltest für Geimpfte und Genesene bei der Einreise in die Schweiz. Für Ungeimpfte bleibt aktuelles Testregime bestehen. Damit gilt für die Einreise in die Schweiz neu die 3G-Regel

bei der Einreise in die Schweiz. Für Ungeimpfte bleibt aktuelles Testregime bestehen. Damit gilt für die in die Schweiz neu die Der Bundesrat verkürzt per Ende Januar die Gültigkeit der Impf- und Genesenen-Zertifikate von 365 auf 270 Tage

von 365 auf 270 Tage Die Übersicht: Diese Anpassungen der Massnahmen hat der Bundesrat beschlossen 46:54 Video Medienkonferenz des Bundesrats zum Coronavirus Aus SRF News spezial vom 19.01.2022. abspielen

14:55 Ende der Medienkonferenz Damit endet die heutige Medienkonferenz mit Gesundheitsminister Alain Berset. An seiner Sitzung vom 2. Februar wird der Bundesrat mögliche Lockerungen der Massnahmen diskutieren. Wir bedanken Ihnen fürs Mitverfolgen und informieren Sie hier im Liveticker weiterhin über die Lage in der Pandemie.

14:48 Will auch der Bundesrat Ungeimpfte nerven? Ein Journalist spricht Berset auf Emmanuel Macrons Aussage an, wonach der Präsident Frankreichs Ungeimpfte «nerven» wolle. Dies sei nicht die Absicht des Bundesrats gewesen, sagt Alain Berset. «Wir haben versucht, die Entscheidungen und Freiheiten jedes Einzelnen möglichst gut miteinzubeziehen.» Dazu zähle auch die Impfung. 00:57 Video Will auch der Bundesrat Ungeimpfte nerven, Herr Berset? Aus News-Clip vom 19.01.2022. abspielen

14:46 Gattoni: «Ziel ist es, dass die prioritären Personen einen PCR-Test bekommen» Das BAG empfiehlt den Kantonen eine Priorisierung bei den PCR-Tests. Hat der Bundesrat schon Informationen, dass die Kantone dies befolgen? BAG-Expertin Fosca Gattoni Losey antwortet wie folgt: «Die Kantone haben diese Massnahmen zur Kenntnis genommen. Wir gehen davon aus, dass die Kantone diese Priorisierung je nach Testkapazität übernehmen werden. Es wird Unterschiede geben, das Ziel ist es aber, dass die prioritären Personen einen PCR-Test bekommen.» In erster Linie sollen Risikopersonen mit Symptomen oder Risikopersonen nach Kontakt zu einer positiv getesteten Person bevorzugt werden, danach repetitive Testung in Gesundheitsinstitutionen sowie in kritischen Infrastrukturen. Erst danach folgt die Testung von symptomatischen Personen. 00:25 Video BAG-Expertin Gattoni: «Ziel ist es, dass die prioritären Personen einen PCR-Test bekommen» Aus News-Clip vom 19.01.2022. abspielen