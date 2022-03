Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:53 Indien hebt Corona-Beschränkungen im Flugverkehr auf Nach rund zwei Jahren hebt Indien seine Corona-Einschränkungen im Flugverkehr auf. Während der Pandemie durften nur Flieger von bestimmten Ländern unter gewissen Bedingungen direkt nach Indien fliegen. Mit diesen Ländern hatte Indien bilaterale Abkommen. Ab dem 27. März soll der reguläre internationale Flugverkehr wieder beginnen, teilte der Minister für Zivilluftfahrt mit. Die Entscheidung sei angesichts sinkender Corona-Fallzahlen getroffen worden. Zuletzt waren in Indien weniger als 4000 Neuinfektionen am Tag gemeldet worden.

18:42 Angst wegen Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz Angesichts hoher Corona-Fallzahlen geht unter Beschäftigten weiter die Sorge vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz um - zeigt eine Umfrage aus Deutschland. Im Februar gaben 31 Prozent der Arbeitnehmer an, sich diesbezüglich Sorgen zu machen, wie die Hans-Böckler-Stiftung des DGB mitteilte. Der Wert ist damit gegenüber den Vormonaten nahezu unverändert und deutlich höher als im Oktober 2021, als dies nur auf 21 Prozent zutraf. Besonders häufig machen sich die Arbeitnehmer Sorgen, die in ihrem Beruf direkten Kontakt zu vielen anderen Menschen haben. Die Daten basieren auf einer Umfrage des Portals Lohnspiegel.de, an der sich den Angaben zufolge seit Beginn der Pandemie fast 98'000 Beschäftigte beteiligt haben. Lohnspiegel.de wird vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung wissenschaftlich betreut. Deutschland steht vor dem Wegfall der Homeoffice-Pflicht am 20. März. In der Schweiz ist die Homeoffice-Pflicht seit Ende Februar aufgehoben.

16:33 Bund will Swiss-Covid-App per 1. April deaktivieren Mit dem geplanten Übergang in die «normale Lage» gemäss Epidemiengesetz per 1. April 2022 will der Bund auch die Swiss-Covid-App deaktivieren – zumindest vorübergehend. Ausserdem sollen die Benutzerdaten vollständig vernichtet werden. Noch bis Montag können die Kantone dazu Stellung nehmen. Die Swiss-Covid-App benachrichtigt Nutzer über eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus, nachdem ein enger Kontakt mit einer infizierten Person festgestellt worden ist. Der Betrieb der Kontaktverfolgungsapplikation für das Handy ist in einer Verordnung geregelt. Nun will der Bund dieses sogenannte Proximity-Tracing-System suspendieren, wie den im Internet aufgeschalteten Konsultationsunterlagen zu entnehmen ist. «Mit der vom Bundesrat beschlossenen Aufhebung der Isolationspflicht per 31. März 2022 sind die Voraussetzungen für eine wirksame Weiterführung der Swiss-Covid-App zumindest vorübergehend nicht mehr gegeben, da gleichzeitig mit der Aufhebung der Isolationspflicht das Contact Tracing stark abgebaut wird», schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Je nach Entwicklung der epidemiologischen Situation in diesem Winter soll der Betrieb der App rasch wiederaufgenommen werden können, heisst es weiter. Deshalb würden die notwendigen Informatik-Infrastrukturen im Hintergrund weiterhin aufrechterhalten. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen Anfang April aufgefordert werden, die App zu löschen. Wer die App nicht deinstalliert, kann sie trotzdem nicht weiter nutzen, da die Systeme dahinter nicht mehr betrieben werden.

16:22 Malaysia öffnet Grenzen ab April wieder Malaysia wird seine Grenzen am 1. April nach zwei Jahren wieder öffnen und die verbleibenden Corona-Beschränkungen für Unternehmen aufheben, um das normale Leben wiederherzustellen. Dies kündigte Premierminister Ismail Sabri Yaakob an. Diese Entscheidung sei das Ergebnis der hohen Impfrate des Landes, der geringen Auslastung der Spitalbetten durch Covid-Patienten und des geringen Anteils schwerer Fälle. Ab dem 1. April müssen sich vollständig geimpfte Reisende bei der Einreise nach Malaysia keiner Quarantäne unterziehen, müssen sich aber zwei Tage vor der Reise und innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Ankunft testen lassen. Alle verbleibenden Beschränkungen in Bezug auf Öffnungszeiten und Kapazitäten von Geschäften, Gotteshäusern und Veranstaltungen mit grossen Menschenmengen werden ebenfalls aufgehoben, so der Premierminister.

15:14 Rumänien hebt Corona-Massnahmen ab Mittwoch auf Rumänien wird ab dem 9. März alle Corona-Massnahmen aufheben, darunter den digitalen Pass

für den Zugang zu Einrichtungen sowie die Maskenpflicht in Innen- und Aussenbereichen. Dies teilte Gesundheitsminister Alexandru Rafila mit. Diese Lockerungen gehen auf den Beschluss der Koalitionsregierung zurück, den landesweiten Corona-Notzustand nicht mehr zu verlängern. Weitere Beschränkungen werden aufgehoben, wie Ausgangssperren für Geschäfte, Kapazitätsbeschränkungen für Restaurants, Theater und Veranstaltungen sowie obligatorische Formulare für Reisende zur Feststellung des Aufenthaltsortes. Die Regierung werde ausserdem die Isolation positiver Personen nicht mehr durchsetzen, sondern diese nur noch empfehlen, sagte Rafila. Legende: Rumänien hat die zweitniedrigste Impfquote in der Europäischen Union. Nur knapp 42 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Reuters

13:48 BAG meldet 26'050 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 26'050 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 21'597. Das sind 43 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 14 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 2562.33.

Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell Das BAG meldet 133 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 76 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1532 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 9 Prozent mehr als in der Vorwoche.

der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 138 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 3 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 16 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 8 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 49.9 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 50 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 9 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 47'758 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen.

Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 50 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 15'654'297 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 2456 Personen pro Tag geimpft. Das sind 40.4 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.1 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.6 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:52 Weitere Covid-Unterstützung für Kulturschaffende im Kanton Bern Der Grosse Rat des Kantons Bern hat einem Gesetz für die weitere finanzielle Unterstützung für Kulturinstitutionen und Kulturschaffende deutlich zugestimmt. Die eidgenössische Covid-19-Gesetzgebung regelt die Umsetzung von Massnahmen wie Ausfallentschädigungen und Transformationsbeiträge für Kulturunternehmen sowie Ausfallentschädigungen für Kulturschaffende. Diese galt bis am 28. Februar, sodass die Regelungen nun in ordentliches Recht überführt werden. Es wäre zu früh, die Rechtsgrundlage für die Unterstützung aufzuheben, sagte der grüne Grossrat Bruno Vanoni mit Blick auf die Unberechenbarkeit des Coronavirus. Auch SVP und FDP anerkannten, dass die Kulturschaffenden «noch nicht aus dem Schneider sind», wie es der Freisinnige Daniel Arn formulierte. Der Rat stimmte einem weiteren Antrag zu, wonach die Laufzeit des Gesetzes auf 2024 befristet wird.

11:14 Frankreich hebt die Corona-Beschränkungen am Arbeitsplatz auf Ab kommendem Montag gebe es keine Masken- und Abstandspflicht mehr am Arbeitsplatz und auch in der Betriebskantine, sagte Arbeitsministerin Élisabeth Borne in Paris. Der seit rund zwei Jahren geltende Corona-Erlass für die Arbeitswelt werde aufgehoben. Die Corona-Lage verbessert sich in Frankreich seit etlichen Wochen zusehend. Die Sieben-Tage-Inzidenz, das heisst die Zahl registrierter Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100'000 Einwohner, lag zuletzt bei 538. Deswegen fallen in Frankreich ab kommendem Montag auch fast alle anderen Corona-Beschränkungen. Die Menschen können dann wieder ohne Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder negativen Test in Restaurants, Fernzüge, Kinos und Museen und zu Veranstaltungen. Auch die Maskenpflicht in Innenräumen wird ausser im öffentlichen Verkehr aufgehoben.

10:36 Firmenkonkurse ziehen deutlich an Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz hat in den ersten zwei Monaten des Jahres deutlich angezogen. Die Insolvenzen haben damit das Niveau von vor der Corona-Pandemie wieder erreicht, stellt der Wirtschaftsinformationsdienst Creditreform fest. Während der Pandemie hatte sich die Zahl der Konkurse wegen der staatlichen Hilfsprogramme rückläufig entwickelt. Im Februar kam es laut der neuen Statistik, Link öffnet in einem neuen Fenster von Creditreform zu 519 Insolvenzen nach deren 361 noch ein Jahr davor (+44 Prozent). In den ersten zwei Monaten des Jahres summiert sich die Zahl der Firmenpleiten auf 1014, was einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den «regulären» Firmeninsolvenzen kamen im Januar und Februar noch 548 Insolvenzverfahren wegen Organisationsmängeln (+79 Prozent), also nach Artikel 731b des Obligationenrechts. Der starke Zuwachs hat laut dem Gläubigerverband allerdings mit einer gesetzlichen Änderung zu tun, die seit Anfang 2021 in Kraft ist.

10:11 Covid-19-Infektion kann Schrumpfung des Gehirns verursachen Eine Covid-19-Infektion kann einer Studie zufolge Hirnschäden nach sich ziehen. Demnach kann Corona das Gehirn schrumpfen lassen und die graue Substanz in den Regionen verringern, die Emotionen und Gedächtnis steuern, und Bereiche schädigen, die den Geruchssinn kontrollieren, wie aus der heute veröffentlichten Untersuchung der Universität Oxford hervorgeht. Diese Auswirkungen seien sogar bei Menschen beobachten worden, die nicht wegen ihrer Infektion ins Spital kamen. Ob die Schäden teilweise rückgängig gemacht werden können oder ob sie langfristig bestehen bleiben, müsse weiter erforscht werden. «Es gibt starke Hinweise auf hirnbezogene Anomalien bei Covid-19», erklärten die Wissenschaftler gemäss der Nachrichtenagentur Reuters. Selbst in leichten Fällen zeigten die Studienteilnehmer eine Verschlechterung der Hirnfunktionen, die für Konzentration und Organisation zuständig sind. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

7:58 Flughafen Zürich macht auch 2021 einen Verlust Der Flughafen Zürich hat sich 2021 vom historischen Einbruch im Vorjahr erholt. Dennoch blieb der Flughafenbetreiber in den roten Zahlen. Nun bringt Ukraine-Krieg zusätzliche Unsicherheit. Konkret lag der Umsatz 2021 mit 680 Millionen Franken 9 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Flughafen mitteilt. Im Vergleich mit 2019 bedeutete das aber noch immer ein Minus von 46 Prozent. Das überrascht allerdings kaum. Denn bereits bekannt war, dass das Verkehrsaufkommen mit 125'000 Flugbewegungen noch immer nicht einmal die Hälfte des Vor-Corona-Niveau erreichte. In der Pandemie zeichnet sich zwar eine weitere Besserung ab. Der Krieg in der Ukraine und die daraus folgenden Einschränkungen für den Luftraum haben die Lage aber wieder deutlich verunsichert. Unter dem Strich erwartet der Flughafenbetreiber für 2022 Passagierzahlen rund 20 Millionen, also etwa zwei Drittel von 2019. Zugleich wird die Rückkehr in die Gewinnzone erwartet. 01:52 Video Langsame aber nachhaltige Erholung am Flughafen Zürich Aus Tagesschau vom 08.03.2022. abspielen

6:51 Bündner Unternehmen können erneut Härtefallhilfen beantragen Der Kanton Graubünden öffnet ein neues Gesuchsfenster für Härtefallhilfen: Bündner Unternehmen, die auch im vierten Quartal 2021 von den Folgen der Corona‐Pandemie stark beeinträchtigt waren, können nun für diese Phase ein Gesuch um Härtefallhilfe einreichen. Ab sofort könnten Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von bis zu fünf Millionen Franken, die im vierten Quartal 2021 insgesamt einen Umsatzverlust von mindestens 15 Prozent ausweisen und die weiteren Voraussetzungen erfüllen, Gesuche um finanzielle Unterstützung einreichen, teilte die Bündner Standeskanzlei mit. Die Gesuche müssen bis spätestens 15. Mai 2022 eingereicht werden. Verspätete Gesuche werden nicht berücksichtigt. Graubünden erarbeitet derzeit die notwendigen Grundlagen zur Umsetzung von weiteren Härtefallhilfen für das erste Quartal 2022. Die Regierung hat die entsprechende Botschaft zuhanden des Grossen Rates verabschiedet, wie es weiter heisst.

2:54 Queen gibt erste Audienz nach Corona-Infektion Erstmals nach ihrer Corona-Infektion hat die britische Königin Elizabeth II. wieder eine physische Audienz gegeben. Die 95 Jahre alte Monarchin empfing am Montag den kanadischen Premierminister Justin Trudeau auf Schloss Windsor. Auf Bildern waren die beiden beim Handschlag und Gespräch in einem Raum des Schlosses zu sehen. Die Queen ist Staatsoberhaupt Kanadas. Erst vor gut zwei Wochen war Elizabeth II. positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Palasts hatte sie unter milden, erkältungsartigen Symptomen gelitten. Es gilt als sicher, dass sie mindestens dreimal gegen Corona geimpft ist. Wegen ihres Alters und gesundheitlicher Beschwerden in den vergangenen Monaten löste die Nachricht aber trotzdem grosse Besorgnis bei den Briten aus. Legende: Die britische Königin hat Kanadas Premierminister empfangen. Keystone

22:43 Zürcher Kantonsrat will Konzept für Fernunterricht Obwohl die Corona-Pandemie grösstenteils aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist, hat sich der Zürcher Kantonsrat an seiner Sitzung mit Pandemien befasst. Er fordert, dass ein Konzept für den Fernunterricht erstellt wird. Ein Postulat von GLP, FDP und SP überwies der Rat mit 123 zu 36 Stimmen an den Regierungsrat. Dieser hat nun zwei Jahre Zeit, um aufzuzeigen, wie Fernunterricht künftig eingesetzt werden soll. Die Regierung soll grundsätzlich darlegen, wo und wann digitaler Unterricht angezeigt ist und wo seine Grenzen sind. Auch die dafür allenfalls nötige Weiterbildung der Lehrpersonen soll in dem Bericht geklärt werden. Im Frühling 2020 mussten die Schulen wegen der Corona-Pandemie innert kürzester Zeit auf Fernunterricht umstellen. Die Lehrpersonen waren dabei oft auf sich alleine gestellt. Pädagogische Konzepte und Vorgaben von übergeordneten Stellen gab es nicht.

22:09 Rio de Janeiro setzt Maskenpflicht ab Die Menschen in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro müssen ab sofort keine Masken mehr gegen das Coronavirus tragen. Dies geht aus einem Dekret von Stadtpräsident Eduardo Paes hervor, das in einer Extra-Ausgabe des Amtsblatts Rios am Montag veröffentlicht wurde. Paes schrieb auf Twitter, dies sei auf Empfehlung des wissenschaftlichen Ausschusses der Stadt geschehen. Ein Impfnachweis für den Eintritt in öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen bleibt weiter bestehen. In Brasilien haben sich mehr als 29 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, etwa 652’000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - mehr Todesopfer wurden nur in den USA registriert. Mit Blick auf den Karneval von Rio hatte die Stadt die Corona-Impfungen vorangetrieben. In Brasilien sind mehr als 70 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft.

19:24 Kanton Bern: Debatte für die Nutzung der zusätzlichen Aussenflächen in der Gastronomie geht weiter Das Hickhack um die während der Pandemie zusätzlich beanspruchten Aussensitzflächen der Gastronomie im Kanton Bern dürfte bald schon den Grossen Rat beschäftigen. Parlamentarier aus GLP, SVP, EVP und Mitte fordern in einem Vorstoss eine Übergangsfrist von mindestens neun Monaten. Seit 2020 konnten Gastrobetriebe, dort wo dies möglich war, mehr Aussenfläche für ihre Sitzplätze beanspruchen, und zwar ohne Bewilligung. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Restaurants, Cafés und Bars die während der Coronapandemie geltenden Abstandsregeln einhalten konnten. Ein Gastrobetrieb durfte also nicht mehr Plätze betreiben als bewilligt, diese aber auf einer grösseren Fläche verteilen. Die Massnahme, so wurde 2020 kommuniziert, gelte bis die Coronamassnahmen aufgehoben würden. Der Kanton Bern hat dies Mitte Februar grösstenteils getan, womit auch die Zusatzfläche nun wegfällt. Anfang März fühlten sich viele Gastrobetriebe und Gemeinden überrumpelt, als die Regierungsstatthalterämter die Aufhebung der Zusatzflächen per sofort bekannt gaben. Legende: Keystone / Symbolbild

18:10 Mehr als sechs Millionen Corona-Todesopfer Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit mehr als sechs Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervor, die die Hochschule am Montag in Baltimore veröffentlichte. Nach den Daten der US-Forscher liegt die Zahl der bestätigten Infektionen nach inzwischen mehr als zwei Jahren bei mehr als 446 Millionen Fällen. Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen rund um den Globus von einer hohen Dunkelziffer aus. Weltweit wurden nach der JHU-Statistik inzwischen mehr als 10.6 Milliarden Impfungen verabreicht. Die Webseite der Universität wird regelmässig aktualisiert und zeigt einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen auch wieder zeitweise nach unten korrigiert. Nach Angaben der WHO von Montag gab es bisher 5.98 Millionen bestätigte Todesfälle und gut 440 Millionen bekannte Infektionen.

16:22 Corona-Gefahr bei Wildtieren: WHO rät zu strikter Hygiene Die Tierwelt wird in der Corona-Pandemie nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher möglicherweise unterschätzt. Zwar spiele die Übertragung des Virus vom Tier auf den Menschen keine besondere Rolle - dessen Ausbreiten in Tierpopulationen könne jedoch die Gesundheit eines Bestands beeinträchtigen und das Auftreten neuer Varianten erleichtern, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von WHO, der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) in Genf. Abgesehen von Haustieren seien bisher Corona-Infektionen bei freilaufenden, in Gefangenschaft gehaltenen oder gezüchteten Wildtieren wie Grosskatzen, Nerzen, Frettchen, nordamerikanischen Weisswedelhirschen und Menschenaffen beobachtet worden. Die Organisationen riefen dazu auf, gerade bei Berufsgruppen, die wie Metzger und Jäger engen Kontakt zum Tier hätten, die Empfehlungen zur Hygiene und zum Selbstschutz zu beachten.

14:40 Bund und Kantone beraten über die Zeit nach der besonderen Lage Um auf die Zeit nach der Aufhebung der pandemiebedingten besonderen Lage vorbereitet zu sein, haben sich Bund und Kantone zu Gesprächen getroffen. Präzisiert wurden die Aufgaben und Zuständigkeiten, um sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Bundesrat Alain Berset und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) trafen sich, um auf die Übergangsphase, die bis zum Frühjahr 2023 dauert, vorbereitet zu sein, wie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) mitteilt. Der weitere Verlauf der Pandemie lasse sich aktuell nicht zuverlässig abschätzen, so das EDI. Es sei aber davon auszugehen, dass es auch künftig zu saisonalen Erkrankungswellen kommen werde. Auch müsse mit neuen Varianten gerechnet werden. Bund und Kantone müssten erhöhte Wachsamkeit walten lassen. Die besondere Lage wird laut EDI voraussichtlich Anfang April mit der Aufhebung der Covid-19-Verordnung beendet. Die Hauptverantwortung für das Ergreifen von Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit gemäss dem Epidemiengesetz liege dann bei den Kantonen.