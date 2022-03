Der Ticker startet um 5:46 Uhr

9:58 Sozialhilfe nahm 2020 gleich viel zu wie im Jahr vor der Pandemie Die Ausgaben für Sozialhilfe sind im ersten Pandemiejahr 2020 etwa gleich stark gestiegen wie im Jahr davor. Die Pandemie habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Ausgaben für Sozialhilfe gehabt, schreibt das Bundesamt für Statistik (BFS). 815'805 Personen oder 9.5 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung bezogen Sozialleistungen in irgendeiner Form, wie das BFS gestützt auf die Sozialhilfestatistik ausführt. Die Ausgaben für Sozialhilfe im weiteren Sinn nahmen 2020 mit 1.8 Prozent ungefähr gleich stark zu wie 2019 mit 1.9 Prozent. 2020 gaben Bund, Kantone und Gemeinden für die wirtschaftliche Sozialhilfe und vorgelagerte Leistungen 8.7 Milliarden Franken aus. Knapp zwei Drittel davon, nämlich 5.4 Milliarden Franken, entfielen auf Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV, ein weiteres knappes Drittel auf wirtschaftliche Sozialhilfe. Der Rest – 540 Millionen Franken – entfielen auf weitere Leistungen wie Alters- und Invaliditätsbeihilfen, Arbeitslosenhilfen, Familienbeihilfen, Alimenten-Bevorschussungen und Wohnbeihilfen.

9:36 Zweifel-Chips waren in Corona-Jahr 2021 gefragt wie nie Corona hat der Firma Zweifel Pomy-Chips erneut einen Verkaufsrekord beschert. Der Umsatzrekord aus dem Vorjahr wurde im zweiten Corona-Jahr 2021 abermals gebrochen. Was in den Beizen weniger konsumiert wurde, assen die Menschen offenbar zu Hause mehr. Der Umsatz legte um knapp 6 Prozent auf 277.9 Millionen Franken zu, wie das Familienunternehmen mitteilt. Die Einflüsse im Zusammenhang mit Covid-19 seien wiederum stark spürbar gewesen, jedoch nicht mehr so deutlich wie im Jahr 2020. Die zeitweise geschlossenen Landesgrenzen hätten zu weniger Ferien im Ausland und weniger Einkaufstourismus geführt und erneut sei teilweise Homeoffice angeordnet worden, heisst es zum Geschäftsjahr. Legende: Die schon im Vorjahr beobachtete Verlagerung des Konsums nach Hause war erneut zu beobachten. Entsprechend hätten die Bereiche Gastronomie und Convenience abermals gelitten. Keystone

6:29 Taskforce-Leiterin Stadler rät zu guter Vorbereitung für zweiten Booster im Herbst Die Corona-Taskforce des Bundes löst sich Ende März auf – zwei Monate früher als ursprünglich geplant. Die Taskforce-Chefin Tanja Stadler richtet einen Appell an die Öffentlichkeit, die Auffrischungsimpfungen im kommenden Herbst gut zu planen. Die Taskforce sehe in den Corona-Daten, dass sich seit den jüngsten Öffnungsschritten vermehrt wieder ältere Menschen mit dem Virus ansteckten, sagt Stadler in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Doch die Spitaleintritte seien konstant geblieben. Die Immunität gegen schwere Verläufe scheine in dieser Gruppe also nicht markant abgenommen zu haben. «Aber wir müssen sehr wachsam bleiben. Wenn sich das ändert, ist es im Interesse aller, dass diese Personen rasch eine Auffrischungsimpfung bekommen», so die Taskforce-Chefin. Zentral werde sein, diese zweite Booster-Impfung frühzeitig und gut zu planen. Im Sommer müsse man wissen, wem man die Impfung anbieten wolle, damit die Impfkampagne entsprechend ausgerollt werden könne. Diese Personen sollten im September geimpft werden können, damit die Schweiz bereit sei, wenn es im Herbst wieder losgehe. Die jüngste Entwicklung des Coronavirus habe gezeigt, wie gut die Impfung wirke, betont Tanja Stadler. Nur dank ihr sei das Schweizer Gesundheitssystem nicht überlastet worden. Legende: Sie sei sehr dafür, die Impfung allen, die das wollten, zugänglich zu machen, also auch jüngeren Personen. Stadler hält fest: Die Situation sei vergleichbar mit der Grippe-Impfung. Keystone

6:08 «Flächendeckendes Problem» beim Personal in deutschen Spitälern Steigende Omikron-Infektionszahlen unter ihrem Personal setzen deutschen Spitälern zu. «Wir haben flächendeckend ein Problem mit Personalausfällen durch Quarantäne und Isolation», sagt der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Eine aktuelle Umfrage (...) zeigt, dass 75 Prozent der Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sind, ihr normales Leistungsangebot anzubieten.» Ausschlaggebend dafür seien Personalausfälle.

21:46 Hongkong hebt Flugverbote auf und lockert Quarantänezeit Laut Hongkongs Regierungschefin wird die Stadt die Flugverbote für Länder wie Grossbritannien und die USA aufheben und die Quarantänezeit für Reisende verkürzen, da die Corona-Fallzahlen seit dem jüngsten Ausbruch abflachen. Das Flugverbot für Australien, Kanada, Frankreich, Indien, Nepal, Pakistan, die Philippinen, Grossbritannien und die USA werde ab dem 1. April aufgehoben, wie Carrie Lam bekannt gab. Für die meisten dieser Länder besteht seit Januar ein Flugverbot, da die Behörden versuchen, den Ausbruch der Omikron-Variante in Hongkong einzudämmen. Einreisende müssen zudem nur noch sieben Tage in Quarantänehotels verbringen, wenn sie am sechsten und siebten Tag ihrer Quarantäne negativ auf das Virus getestet werden. Zuvor galt eine Quarantänedauer von 14 Tagen. Legende: Trotz verkürzter Quarantänedauer müssen Reisende weiterhin vollständig geimpft und negativ auf das Coronavirus getestet sein, bevor sie in die Stadt einreisen dürfen. Reuters

20:34 Coronavirus und Ukraine-Krieg beeinflussen Reisebranche Mit den steigenden Frühlingstemperaturen und der etwas entspannteren Coronalage hat sich die Reisebranche auf eine grosse Erholung Richtung Sommer gefreut. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine, der laut Hotelplan mit der generellen wirtschaftlichen Entwicklung auf die Buchungen drückt. Gleichzeitig sei aber ein Aufholbedarf von reiselustigen Kundinnen und Kunden spürbar, wie Hotelplan-Konzernchefin Laura Meyer sagt. «Insgesamt buchen wir derzeit fast so viel wie zur gleichen Zeit 2019.» Bei der Fluggesellschaft Swiss hingegen hat der Ukraine-Krieg das Geschäft beeinflusst. In diesem Februar habe man zwar einen Aufschwung gespürt, sagt Konzernchef Dieter Vranckx. «Dieser Aufschwung geht weiter, aber wir haben gemerkt, dass er mit dem Ukraine-Krieg leider nach unten verschoben ist.» 03:39 Video Reisebranche leidet weiter – wegen Corona und dem Krieg Aus Tagesschau vom 21.03.2022. abspielen

20:07 Corona-Bürgertests in Deutschland sollen kostenlos bleiben Obwohl die Ampel-Koalition der deutschen Regierung die Corona-Testpflichten drastisch eingeschränkt hat, sollen die kostenlosen Bürgertests vorerst weiter bezahlt werden. «Eine entsprechende Verordnung wird gerade vorbereitet», sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Somit sollen jede Bürgerin und jeder Bürger weiterhin mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest haben. Die Verordnung soll bis Ende Mai gelten.

18:52 Basel-Stadt meldet viele Spitaleintritte wegen Covid-19 Die Corona-Statistik des Kantons Basel-Stadt hat am Montag 154 Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Spitälern ausgewiesen. Das ist der höchste Wert seit Anfang Dezember 2020. Die Belegung der Intensivstationen liegt mit 15 Covid-Kranken aber nach wie vor unter dem Wert der vergangenen Monate. Die Zahl der am Montag ausgewiesenen neuen Infektionsfälle lag mit 361 weiter unter den Werten der vergangenen Woche, als die Statistik zwischen 934 und 1295 neue positive Testresultate ausgewiesen hatte. Allerdings sind die Werte vom Montag jeweils mit Vorbehalt zu vermerken, weil an den Wochenenden weniger getestet wird.

18:03 Bulgarien hebt 3G-Regel auf Trotz der niedrigsten Impfquote innerhalb der EU hat Bulgarien nach fünf Monaten die 3G-Regel wieder abgeschafft. Für den Zutritt zu Einkaufszentren oder Lokalen sowie kulturellen und sportlichen Einrichtungen brauchen Kunden sowie das Personal ab sofort keine Zertifikate mehr, die eine Covid-Impfung, Genesung oder einen negativen Test nachweisen. In Bulgarien haben nur 29.5 Prozent der Bevölkerung einen vollen Impfschutz erhalten und 10.1 Prozent eine Booster-Dosis. Ärzte und Experten beklagen einen beunruhigenden Rückgang der neuen Impfwilligen, nachdem die Regierung angekündigt hatte, dass die «grünen Zertifikate» wegfallen. Die Abschaffung der 3G-Regel wurde mit den sinkenden Corona-Fallzahlen im Balkanland begründet.

17:07 Schweizer Bevölkerung reist wieder mehr in die Ferne Nach den beiden Coronajahren zieht es Schweizerinnen und Schweizer wieder vermehrt in die Ferne. Während in den vergangenen beiden Jahren Reisen im eigenen Land einen Boom erlebten, scheint der Reiseradius über Ostern in diesem Jahr wieder deutlich grösser zu werden, wie aus veröffentlichten Daten der Onlinebuchungsplattform Ebookers hervorgeht. Für Flugreisen seien vor allem die beiden Langstreckenziele Dubai und New York sehr populär, aber auch andere Ziele in den USA, wie Miami. Auch beim Reiseveranstalter Hotelplan gehört Dubai zu den beliebtesten Destinationen für die Osterferien, zusammen mit Hurghada in Ägypten, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. Neben Badeferien am Strand werden laut Hotelplan aber auch Städtetrips gut gebucht. Derzeit beliebte Städte seien zum Beispiel London, Paris oder Barcelona. 02:02 Video Aus dem Archiv: Schweizer Reisebranche im Aufwind Aus Tagesschau vom 01.02.2022. abspielen

16:04 Solothurn reduziert Organisation der Pandemiebewältigung Die Solothurner Kantonsbehörden passen die Organisation zur Bewältigung der Corona-Pandemie an die aktuelle Lage an. Deshalb wird der im Gesundheitsamt für die Pandemiebewältigung aufgebaute Personalbestand von 70 auf rund 25 Vollzeitstellen reduziert. Ein Teil der befristeten Arbeitsverträge werde nicht mehr verlängert, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Wenn sich die epidemiologische Lage deutlich schlechter entwickle als erwartet, so würden innert kurzer Zeit die Kapazitäten hochgefahren und zusätzliches Personal rekrutiert. Die Bereiche Testen und Impfen wurden gemäss Staatskanzlei an externe Anbieter vergeben. Somit bleibe die Flexibilität erhalten, um bei einem raschen Anstieg der Coronafälle die Kapazitäten in den Test- und Impfzentren kurzfristig wieder zu erhöhen.

14:28 England: Vierte Corona-Impfung für über 75-Jährige Ab sofort können in England über 75-Jährige, Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen sowie über 12-Jährige mit Immunschwächen eine weitere Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Dieser sogenannte «Frühlingsbooster» wird für die betroffenen Personen ab sechs Monaten nach der dritten Impfung angeboten. Nach dieser Zeitspanne lässt nach Einschätzung von Experten die Immunität wieder nach. Insgesamt sind etwa fünf Millionen Menschen in England zur vierten Corona-Impfung berechtigt. Weiter schloss der Gesundheitsminister Sajid Javid nicht aus, dass über 50-Jährige im Herbst ebenfalls eine Auffrischungsimpfung erhalten. Javid verteidigte die Aufhebung aller Coronaregeln im Land und appellierte an den gesunden Menschenverstand. Gegenüber dem Sender LBC sagte er, die Menschen sollten sich vielmehr für eine Auffrischimpfung melden, wenn sie dazu aufgefordert werden.

13:32 BAG meldet nach Wochenende über 60'000 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 60'989 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 26'872 . Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 4277.68 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 270 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 110 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1925 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 14 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 152 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 9 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 18 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 25 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 9 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 50.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 50 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 61'431 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 50 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 15'686'062 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 2151 Personen pro Tag geimpft. Das sind 8.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.1 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.9 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:12 VW-Werke in Nordostchina stehen weiter still Volkswagen muss den Produktionsstopp wegen des Corona-Lockdowns in drei Werken in der nordostchinesischen Metropole Changchun bis Dienstag verlängern. Wie eine Sprecherin am Montag in Peking mitteilte, läuft die Produktion in den Werken in Shanghai allerdings weiter. In Changchun sind ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Komponentenwerk betroffen. Alle drei werden gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betrieben. Die Behörden von Changchun hatten vor mehr als einer Woche einen Lockdown für die Neun-Millionen-Metropole angeordnet, nachdem die Corona-Zahlen in der Provinzhauptstadt von Jilin deutlich angestiegen waren.

7:38 Schweiz bezieht weitere Millionen Impfstoffdosen von Moderna Der amerikanische Impfstoffhersteller Moderna wird weitere Impfdosen an die Schweiz liefern. So wurde mit dem Bund ein Abkommen für die Lieferung weiterer 7 Millionen Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 abgeschlossen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Dosen sollen im Jahr 2023 ausgeliefert und als Auffrischungsimpfung («Booster») verwendet werden. Ausserdem wurde eine Option für zusätzliche 7 Millionen Dosen für die Lieferung in den Jahren 2023 und 2024 unterzeichnet. Audio Archiv: Covid-Impfung: Braucht es seinen zweiten Booster? 03:22 min, aus Echo der Zeit vom 18.03.2022. abspielen. Laufzeit 03:22 Minuten.

6:20 Disneyland Shanghai schliesst die Tore In der schlimmsten Corona-Welle in China seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren hat Disneyland in Shanghai den Betrieb eingestellt. Wie lange die Schliessung erfolge, hänge von den Behörden ab, teilt der Vergnügungspark mit. Laut Gesundheitskommission wurden am Sonntag landesweit mehr als 4300 lokale Infektionen und asymptomatische Fälle festgestellt. Mehrere Millionen-Städte haben vollständige oder teilweise Ausgangssperren verhängt, darunter Changchun, Shanghai, Shenzhen und Tangshan nahe Peking. Legende: Ein gigantischer Freizeitpark, der vielen Gästen Vergnügen und vielen Angestellten Arbeit bietet, schliesst wegen Corona seine Pforten. Reuters

5:58 Erster Corona-Ausbruch auf Samoa Mehrere pazifische Inselstaaten zählten lange zu den letzten Orten, die vom Coronavirus verschont wurden – bis die leichter übertragbare Omikron-Variante auftauchte. Nun hat es mit Samoa ein weiteres dieser Inselparadiese erwischt. Bis Samstag waren dort 95 Ansteckungen gemeldet worden, am Sonntag kamen 85 weitere dazu. Eingeschleppt wurde das Virus vermutlich von einer Reisenden. Der südpazifische Inselstaat mit seinen 200'000 Einwohnern befindet sich seit Samstag im Lockdown. Schulen sind geschlossen, öffentliche Versammlungen verboten. Nur noch Einkaufsläden für den nötigsten Bedarf haben geöffnet. Rund zwei Drittel der Bevölkerung gelten als vollständig geimpft. Seit Anfang des Jahres haben bereits Kiribati, Tonga, die Salomonen, die Cookinseln und Amerikanisch-Samoa ihre ersten grossen Corona-Ausbrüche erlebt. Mikronesien, die Marshallinseln und Nauru gelten als «noch nicht infiziert». Legende: Lockdown auch in der Hauptstadt Apia. Dieser soll zunächst bis am Dienstag dauern, könnte Experten zufolge aber verlängert werden. Keystone