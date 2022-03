Demnach sind dem Tessin am Mittwoch 1515 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Mittwoch der vorigen Woche wurden dem Südkanton 756 Neuinfektionen gemeldet.

Der Alarmzustand aufgrund der Corona-Pandemie, der die Einschränkungen rechtlich möglich gemacht hatte, galt seit dem 18. Mai 2020. Er ist nun abgelaufen und wurde nicht mehr verlängert, wie die Regierung in Bukarest bekannt gab. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen sinkt seit einem Monat stetig und lag am Mittwoch bei 182 pro 100'000 Einwohner.

In Rumänien sind ab sofort so gut wie alle Corona-Vorsichtsmassnahmen ausser Kraft getreten. Allein das Gesundheitsministerium plant eigene Restriktionen, die voraussichtlich Krankenhäuser betreffen dürften.

National- und Ständerat haben den dritten Armee-Einsatz in der Corona-Pandemie bewilligt. Es geht dabei um den Einsatz von Soldatinnen und Soldaten seit vergangenem November. Der Bundesrat hatte den Einsatz von 2500 Angehörigen der Armee bewilligt zur Unterstützung ziviler Organisationen. Sie wurden etwa in Impfzentren oder Spitälern in neun Kantonen eingesetzt, darunter Aargau, Bern und Luzern. Die Kosten werden voraussichtlich über das ordentliche Armee-Budget abgerechnet.

7:27

Über 300 Corona-Tote in Deutschland innert eines Tages

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen. So wurden 215'854 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind knapp 30'000 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg den siebten Tag in Folge auf 1319.0 von 1293.6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch innerhalb einer Woche auf 100'000 Einwohner infiziert haben.

314 weitere Menschen starben in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle in Deutschland auf 124'764. Die Zahl der Intensivpatienten mit dem Virus in Krankenhäusern lag am Dienstag bei 2121.