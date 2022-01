Der Ticker startet um 5:34 Uhr

14:35 Lauterbach: «Omikron-Infektion ersetzt Impfung nicht» Der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht in einer Ansteckung mit der milder verlaufenden Omikron-Variante des Coronavirus keine Alternative zur Impfung. «Der Ungeimpfte, der jetzt eine Omikron-Infektion bekommt, wird im Herbst gegen andere Varianten wenig Schutz haben», twittert der SPD-Politiker. «Omikron ersetzt die Impfung nicht.» So sehe ich es auch. Der Ungeimpfte, der jetzt Omicron Infektion bekommt, wird im Herbst gegen andere Varianten wenig Schutz haben. Das ist Preis dafür, dass es eine Escape Variante ist. Gegen serotypisch entfernte Fitness Varianten wenig Schutz. Omicron ersetzt Impfung nicht https://t.co/oTQdmnCJGk — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 16, 2022

13:29 Österreich will Impfpflicht wie geplant im Februar einführen In Österreich soll die Impfpflicht gegen das Coronavirus wie geplant Anfang Februar in Kraft treten. So steht es im Gesetzentwurf, den die Regierung heute vorgestellt hat. Die Impfpflicht soll für Personen ab 18 und nicht wie bislang geplant ab 14 Jahren gelten. Kontrollen sollen Mitte März beginnen, darunter im Strassenverkehr, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sagte. Für Impfverweigerer gilt ein Strafrahmen von 600 und 3600 Euro (rund 626 und 3760 Schweizer Franken), wenn sie einer Impfaufforderung nicht nachkommen und einen gesetzten Impftermin verstreichen lassen. Die internationale Lage in der Übersicht gibt es hier.

12:50 Impfprogramm Covax knackt Milliardenmarke bei Impflieferungen Das internationale Impfstoffprogramm Covax hat die Milliardenmarke bei der Auslieferung von Corona-Impfdosen geknackt. Die milliardste Dosis war in einer Lieferung, die am Samstag im ostafrikanischen Ruanda eintraf, wie die Impfallianz Gavi mitteilt. Zu dieser gehören Regierungen, Firmen, Stiftungen und UN-Organisationen. Covax beliefert vor allem die 92 ärmsten Länder, die kein Geld für den Kauf von Impfstoff haben, sowie solche mit mittleren Einkommen. Insgesamt bekamen bislang 144 Länder über Covax Impfstoffe. COVAX has now delivered its first billion doses of #COVID19 vaccines to 144 countries and territories across the world! We’re proud to work with @CEPIvaccines, @WHO, @UNICEF, @ACTAccelerator and others on the largest and most rapid global vaccine rollout in history. pic.twitter.com/QkhOX8S7xJ — Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi) January 15, 2022

11:50 Bericht: Johnson will Beschränkungen Ende Januar aufheben Der um seinen Posten kämpfende britische Premier Boris Johnson will einem Medienbericht zufolge offenbar mit einem Befreiungsschlag seine politische Zukunft retten. Wie die «Sunday Times» berichtet, plant der konservative Regierungschef eine Reihe von «populistischen Ankündigungen», um sich nach den Enthüllungen in der «Partygate»-Affäre im Amt halten zu können. Dazu soll auch zählen, die verbliebenen Corona-Beschränkungen am 26. Januar aufzuheben. Zudem plane Johnson, in der Downing Street personell aufzuräumen. Der Premier steht seit längerem vor allem wegen Feiern in seinem Regierungssitz zu Lockdown-Zeiten unter Druck. Er hatte sich am Mittwoch im Parlament für eine Gartenparty in seinem Amtssitz entschuldigt. Doch es folgten weitere Enthüllungen, unter anderem zu Feiern am Vorabend der Beerdigung von Queen-Gemahl Prinz Philip im April 2021. Auch damals galten strenge Coronaregeln in Grossbritannien. Die Opposition und auch einige eigene Parteikollegen haben Johnson zum Rücktritt aufgefordert.

9:37 Iran meldet erstmals Todesfälle nach Omikron-Infektion Das iranische Gesundheitsministerium hat erstmals Todesfälle nach einer Omikron-Infektion gemeldet. Bislang seien drei Iraner an der neuen Variante gestorben, mehr als 1100 Menschen hätten sich landesweit damit infiziert, hiess es laut der Nachrichtenagentur Tasnim aus dem Ministerium. Trotz der akuten Wirtschaftskrise plant die Regierung in Teheran demnach erneut strenge Corona-Einschränkungen bis hin zu einem Lockdown. Der Iran war bis Sommer von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen, doch die Lage entspannte sich nach einer Beschleunigung der Impfkampagne. Bislang sind mehr als 60 Prozent der fast 84 Millionen Iraner doppelt geimpft, auch Auffrischungsimpfungen werden bereits verabreicht. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 wurden im Land mehr als 132'000 Corona-Tote und mehr als 6.2 Millionen Infizierte registriert. 06:39 Video Aus dem Archiv: Die Pandemie hat im Iran Spuren hinterlassen Aus 10 vor 10 vom 03.08.2021. abspielen

7:21 Kultursektor darf in Dänemark wieder öffnen Dänemark hat in den vergangenen Wochen einen immensen Anstieg der Neuinfektionszahlen erlebt - trotzdem werden die Corona-Beschränkungen für den Kultursektor gelockert. Museen, Zoos, Vergnügungsparks und andere Einrichtungen dürfen heute Sonntag wieder öffnen. Gleiches gilt für Kinos, Theater und Veranstaltungsorte wie Konzerthallen, hier mit einer Obergrenze für Besucher. Vielerorts müssen Besucher aber eine Maske tragen und per Coronapass belegen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet worden sind. Das Nachtleben hingegen bleibt noch bis mindestens Ende des Monats geschlossen. Das Sechs-Millionen-Einwohnerland Dänemark hatte in den vergangenen Tagen mehrmals mehr als 20'000 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet. Die Neuinfektionszahlen scheinen sich aber mittlerweile auf einem hohen Niveau eingependelt zu haben, während die Zahl der Spitalpatienten mit Coronainfektion recht stabil zwischen 700 und 800 liegt.

21:51 Laute Kritik an Impfpass auf Frankreichs Strassen Nicht nur in Österreich und Italien – auch in Frankreich demonstrierten heute Tausende Einwohnerinnen und Einwohner gegen die Corona-Massnahmen. Laut Angaben des Innenministeriums sind landesweit rund 54'000 Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen den neuen Impfpass zu protestieren. Das teilt die Nachrichtenagentur AFP mit. Vor einer Woche hatten noch 105'000 Menschen demonstriert. Legende: Mit Transparenten und Rauchpetarden zogen die Demonstrierenden am Samstag durch Paris. Keystone

21:08 Auch in Italiens Hauptstadt protestierten Tausende In Rom haben am Samstag Tausende Menschen gegen die Corona-Politik der italienischen Regierung demonstriert. Die Menschen versammelten sich auf der Piazza San Giovanni in Laterano, östlich des Kolosseums. Der Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge waren zwischenzeitlich 5000 Leute dort. Einige versuchten, als Gruppe einen Demonstrationszug zu starten. Polizeibeamte stellten sich ihnen mit Schildern und einem Wasserwerfer in den Weg. Italiens Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi hatte zuletzt die Corona-Regeln verschärft und führte unter anderem eine Impfpflicht für Menschen über 50 Jahre ein. Ab Februar treten weitere Beschränkungen in Kraft. Das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern verzeichnet derzeit die höchsten Fallzahlen seit Pandemiebeginn. Am Samstag meldeten die Behörden etwas mehr als 180'400 Neuinfektionen und 308 Tote im Zusammenhang mit dem Virus. Legende: Zwischenzeitlich hätten 5000 Personen in Rom gegen die Corona-Massnahmen protestiert, meldet die Nachrichtenagentur Adnkronos. Reuters

19:11 Wirte in Niederlanden öffnen trotz Gastronomie-Lockdown Nahezu überall in den Niederlanden haben sich Gaststätten-Betreiber am Samstag für einige Stunden über Corona-Vorschriften hinweggesetzt und ihre Kneipen, Cafés und Restaurants geöffnet. Damit protestierten die Wirte dagegen, dass ihre Branche von der Aufhebung des wochenlangen, landesweiten Lockdowns vorerst ausgeschlossen ist. Vielerorts sei die einmalige Aktion mit Zustimmung der Gemeindeverwaltungen erfolgt, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Die Reaktionen beim Publikum waren demnach positiv. Die Gastronomie kontrolliert wieder zu öffnen, scheint mir besser zu sein, als dass jeder bei sich zu Hause Partys feiert.

18:19 Rund 200 Personen an Anti-Corona-Demo in Schaffhausen In Schaffhausen fand heute Nachmittag eine Demonstration von Gegnerinnern und Gegnern der Corona-Massnahmen statt, zu welcher im Vorfeld über soziale Netzwerke aufgerufen worden war. Laut der Schaffhauser Polizei nahmen rund 200 Personen sowie eine Trychler-Gruppierung an der bewilligten Kundgebung teil. Die Schaffhauser Polizei kontrollierte mehrere Dutzend Personen und sprach einzelne Wegweisungen aus. Die Demonstration sei insgesamt friedlich verlaufen, schreiben die Behörden, Link öffnet in einem neuen Fenster: «Vereinzelt mischten sich Personen, welche der rechten Gesinnung zuzuordnen sind, unter die Teilnehmer, verhielten sich jedoch ebenfalls friedlich. Zwei Personen, die nicht mit der Demonstration einverstanden waren, zeigten ihren Unmut darüber, indem sie Wasser und Eier aus den Fenstern über die Teilnehmer warfen.»

17:05 Geplante Impfpflicht ab Februar: Grossdemonstration in Wien In Österreichs Hauptstadt sind heute laut Schätzung der Polizei rund 27'000 Menschen auf die Strasse gegangen. «Die Regierung muss gehen», riefen die Protestierenden bei einer Kundgebung im Zentrum von Wien. Sie demonstrierten gegen die obligatorischen Corona-Impfungen, welche die Landesregierung ab nächstem Monat einführen will. Kommende Woche soll das Parlament über den Gesetzesentwurf abstimmen. Somit könnten Ungeimpfte künftig gebüsst werden. Bereits im November hatte die österreichische Regierung einen vierten landesweiten Shutdown angekündigt und mitgeteilt, Covid-19-Impfungen würden ab Februar für alle Einwohnerinnen und Einwohner obligatorisch. Gemäss einer Umfrage der Zeitschrift «Profil» lehnen 51 Prozent der Befragten die obligatorischen Impfungen ab Februar ab. Davon sprachen sich 34 Prozent grundsätzlich gegen die Impfpflicht aus, während 17 Prozent noch abwarten wollen. 45 Prozent der Teilnehmenden befürworten die Impfpflicht ab Februar. Legende: Tausende Menschen protestierten in Wien gegen die Impfpflicht, welche die Regierung ab Februar einführen will. Keystone

16:31 Peking meldet ersten lokal übertragenen Omikron-Fall In Peking wird der erste Fall einer in der Metropole und nicht im Ausland erfolgten Infektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus amtlich gemeldet. Behörden haben Wohnblock und Arbeitsplatz des Infizierten abgeriegelt und versiegelt. Zudem 2430 Proben von Menschen genommen, die mit den beiden Orten in Verbindung stehen, wie ein Beamter des Bezirks Haidian der Agentur Reuters zufolge gesagt hat. Omikron hin oder her: China und das IOC wollen die geplanten Winterspiele vom 4. bis 20. Februar in Peking unbedingt durchführen. Sie seien auch ein Prestigeprojekt der chinesischen Regierung, erklärt SRF-China-Korrespondent Martin Aldrovandi. Audio Archiv: «Olympische Spiele sind für China ein Prestigeprojekt» 05:24 min, aus SRF 4 News aktuell vom 07.01.2022. abspielen. Laufzeit 05:24 Minuten.

15:25 SRF-Wissenschaftsredaktion beantwortet Fragen aus der Community Die Schweiz impft seit über einem Jahr. Trotzdem sind die Fallzahlen aufgrund von Omikron so hoch wie noch nie im, die Impfdurchbrüche häufen sich. Die Zahl der Spitaleintritte aber ist im Verhältnis zu den Fallzahlen deutlich tiefer als in früheren Wellen. Diese Situation hat bei den SRF-Userinnen und -Usern viele Fragen ausgelöst. SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel beantwortet die drängendsten Fragen in diesem Artikel.

13:32 Spaniens Ministerpräsident sieht neue Phase der Pandemie anbrechen Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sieht im Umgang mit der Corona-Pandemie eine neue Phase anbrechen. «Die Zukunft der Pandemie zeichnet dank der Impfkampagne einen ganz anderen Horizont als den, den wir in der Vergangenheit erlebt hatten», sagt der 49-Jährige im Interview mit der italienischen Tageszeitung «La Stampa». Deshalb stehe Spanien, so wie auch andere Länder, gerade vor einer neuen Phase im Umgang mit der Pandemie. Man müsse weiter vorsichtig bleiben, aber man wisse auch, dass dank der Impfstoffe die Belegung in den Spitälern und die Sterblichkeit niedriger seien, erklärt der Sozialist weiter. Der Nachrichtenagentur Europa Press zufolge bekräftigte er am Freitag zudem seine Forderung, sich auf den Übergang von einer Pandemie zu einer Endemie vorzubereiten. Dafür müssten schon jetzt «Brücken entworfen» werden. Die WHO hatte solche Pläne jedoch am Dienstag als verfrüht bezeichnet, da die Entwicklung des Virus nur schwer abzusehen sei.

12:17 Bundesrat Maurer gönnt sich «Luxus einer eigenen Meinung» Bundesrat Ueli Maurer will sich nicht in eine Ecke von Verschwörern und Massnahmengegnerinnen und -gegnern drängen lassen. Er gönne sich lediglich den Luxus einer eigenen Meinung, sagte Maurer an der Delegiertenversammlung der SVP in Reconvilier (BE). Er habe in der Coronakrise wie auch sonst immer Entscheide hinterfragt, sagte Maurer. «Das gehört zu meinem Naturell.» Gesundheitstechnisch werde die Coronakrise in den nächsten Monaten wohl bewältigt werden können, sagte Maurer. Doch daneben gebe es gesellschaftliche Fragen, die noch lange nicht bewältigt seien. Eine gewisse Spaltung der Gesellschaft lasse sich nicht abstreiten, und diese Spaltung werde das Land womöglich noch lange beschäftigen – vielleicht ebenso lange wie die zur Krisenbewältigung gemachten Schulden. Es sei wichtig, dass man wieder aufeinander zugehe. Legende: Er habe in der Coronakrise wie auch sonst immer Entscheide hinterfragt, sagte Maurer vor den Delegierten. «Das gehört zu meinem Naturell.» Keystone

11:00 Lockdown-Partys: Für Johnson wird es immer ungemütlicher Neue Vorwürfe wegen des Bruchs von Corona-Regeln in seinem Regierungssitz setzen den britischen Premier Boris Johnson in der «Partygate»-Affäre noch stärker unter Druck. In der Downing Street hat es einem Medienbericht zufolge während der Pandemie nicht nur vereinzelte, sondern regelmässige Zusammenkünfte gegeben, bei denen Alkohol getrunken worden sei. Das schreibt der in der Angelegenheit in der Regel gut informierte «Mirror». Johnsons Mitarbeiter hätten sich jeden Freitag zu «Wine-time Fridays» getroffen, der Premier habe sie ermutigt, «Dampf abzulassen» – auch wenn Treffen in Innenräumen gemäss den Lockdown-Regeln streng verboten gewesen waren. Der Regierungschef habe mehrmals selbst bei diesen Zusammenkünften vorbeigeschaut. Die Mitarbeiter hätten für die regelmässigen Treffen eigens einen Bürokühlschrank angeschafft, um ihre Flaschen Weisswein, Prosecco und Bier kühl zu halten. 02:08 Video Aus dem Archiv: Premier Johnson unter Druck Aus Tagesschau vom 11.01.2022. abspielen

8:38 Österreich: Après-Ski macht bis zu 80 Prozent der Freizeitfälle aus Après-Ski scheint auch in der Omikron-Welle ein wesentlicher Treiber des Corona-Infektionsgeschehens zu sein. In Gondeln von Seilbahnen hingegen scheint die Ansteckungsgefahr geringer zu sein. Das zeigen Daten aus Österreich. Wie die Vertreterin der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) bekannt gab, sind 70 bis 80 Prozent der Fälle aus dem Sektor Freizeit dem Après-Ski zuzuordnen. Einem der Nachrichtenagentur APA vorliegenden internen Sitzungsprotokoll ist zu entnehmen, dass laut Ages «auffällig viele Cluster und hier Cluster grossen Ausmasses» im Bereich von Après-Ski identifiziert worden sind. Gemäss Clusteranalyse sind die Ansteckungen überwiegend nicht im Zuge des Transports – also der Gondel – oder dem Skifahren, sondern direkt im Setting Après-Ski passiert. Allerdings sei die Nachvollziehbarkeit von Ansteckungen im Zuge von Gondelfahrten sehr eingeschränkt. Legende: Keystone

4:50 Über 500'000 Franzosen könnten ihren Impfstatus verlieren Mit dem heutigen Samstag gelten in Frankreich neue Regeln für den Impfnachweis im Gesundheitspass. Wessen Impfung bereits sieben Monate zurückliegt, der braucht nun einen Booster, um weiterhin als geimpft zu gelten. Etwa 560'000 Menschen droht damit nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Verlust ihres Impfstatus. Die verschärften Regeln gelten für Menschen über 65 Jahre bereits seit Mitte Dezember. Der Gesundheitspass entspricht der 3G-Regel und muss in Frankreich vorgezeigt werden, um etwa in Bars oder Theater zu kommen. Im Kampf gegen die fünfte Corona-Welle will die französische Regierung weitere Anreize für eine Impfung setzen. Dazu wollte sie ebenfalls Mitte Januar die Zutrittsregelungen anpassen und Ungeimpften den Zugang etwa zu Kultureinrichtungen, Restaurants und Fernzügen versagen. Noch ist das Gesetzesvorhaben aber nicht durch das Parlament.

4:19 EU-Kommissarin hofft auch ohne Pflicht auf hohe Durchimpfungsrate Die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, hat die Hoffnung geäussert, im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch ohne Impfpflicht eine hohe Impfquote zu erreichen. «Ich denke und hoffe, dass immer mehr Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen, damit es nicht nötig ist, zu einer Pflichtimpfung überzugehen», sagte sie der Funke Mediengruppe. «Wir müssen die gesamte Weltbevölkerung impfen, um die Pandemie zu beenden», betonte Urpilainen. Die EU strebe bis 2023 eine weltweite Impfquote von 70 Prozent an. Bis Ende 2021 hätten die EU und ihre Mitgliedstaaten 380 Millionen Dosen an Entwicklungsländer abgegeben. «Wir wollen bis Ende Juni 2022 insgesamt 700 Millionen Dosen in diese Länder liefern.» Besonders für Afrika werde noch zu wenig getan, sagte die frühere finnische Finanzministerin. Bis zum EU-Afrika-Gipfel am 17. und 18. Februar in Brüssel wolle die EU ein zusätzliches Paket zur Impfunterstützung für Afrika verabschieden. Legende: Jutta Urpilainen ist die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften. Keystone